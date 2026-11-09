Niterói: Guarda Municipal de Niterói detém homem acusado de agressão contra mulher no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom
Ao chegarem ao local, os guardas encontraram a vítima caída no chão enquanto o suspeito continuava demonstrando comportamento agressivo. Diante da situação e da necessidade de garantir a segurança da mulher, os agentes realizaram uma intervenção rápida para interromper as agressões e controlar o homem apontado como autor do ataque.
Segundo a corporação, a contenção foi feita ainda no local da ocorrência para evitar que a vítima sofresse novos ferimentos. A atuação imediata dos agentes foi considerada fundamental para restabelecer a segurança e assegurar o atendimento inicial à mulher.
Após ser abordado e controlado pela equipe, o suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), localizada no Centro de Niterói. Na unidade policial, ele ficou à disposição da autoridade responsável para prestar esclarecimentos e para a adoção dos procedimentos previstos pela legislação. Até o fechamento desta reportagem a defesa do acusado não havia fornecido maiores detalhes. O espaço está sempre aberto à manifestação.
Testemunhas precisam fazer a denúncia rapidamente
A operação também evidencia o papel do patrulhamento preventivo realizado em áreas de grande circulação de pessoas, como o Caminho Niemeyer, um dos principais espaços urbanos e turísticos de Niterói. A presença constante das equipes tem como objetivo ampliar a sensação de segurança, inibir práticas criminosas e garantir respostas rápidas diante de emergências.
Nos últimos anos, a administração municipal vem reforçando ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, com integração entre órgãos de segurança, assistência social e rede de proteção. A estratégia busca ampliar o acolhimento às vítimas, promover a responsabilização dos agressores e estimular a denúncia de casos que muitas vezes permanecem invisíveis.
A Guarda Municipal destaca que situações de violência, ameaças ou qualquer ocorrência que represente risco à integridade física de uma pessoa devem ser comunicadas imediatamente às autoridades. Em Niterói, a população pode acionar a corporação pelo telefone 153. Também é possível entrar em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), por meio do WhatsApp (21) 98450-0153, para registrar denúncias e solicitar apoio em casos emergenciais.
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