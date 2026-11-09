Niterói: Guarda Municipal de Niterói detém homem acusado de agressão contra mulher no Caminho Niemeyer - Divulgação/Ascom

Niterói: Guarda Municipal de Niterói detém homem acusado de agressão contra mulher no Caminho NiemeyerDivulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 18:48

Um homem acusado de agredir uma mulher foi detido pela Guarda Municipal de Niterói na região do Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. A ocorrência foi registrada após moradores e pessoas que transitavam pelo local alertarem agentes da corporação sobre uma situação de violência nas proximidades da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto.

De acordo com informações da Guarda Municipal, uma equipe realizava patrulhamento preventivo na área quando recebeu o chamado de populares relatando que uma mulher estava sendo atacada por um homem. Com base nas informações repassadas, os agentes seguiram imediatamente para o endereço indicado a fim de verificar a denúncia.



Ao chegarem ao local, os guardas encontraram a vítima caída no chão enquanto o suspeito continuava demonstrando comportamento agressivo. Diante da situação e da necessidade de garantir a segurança da mulher, os agentes realizaram uma intervenção rápida para interromper as agressões e controlar o homem apontado como autor do ataque.



Segundo a corporação, a contenção foi feita ainda no local da ocorrência para evitar que a vítima sofresse novos ferimentos. A atuação imediata dos agentes foi considerada fundamental para restabelecer a segurança e assegurar o atendimento inicial à mulher.



Após ser abordado e controlado pela equipe, o suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), localizada no Centro de Niterói. Na unidade policial, ele ficou à disposição da autoridade responsável para prestar esclarecimentos e para a adoção dos procedimentos previstos pela legislação. Até o fechamento desta reportagem a defesa do acusado não havia fornecido maiores detalhes. O espaço está sempre aberto à manifestação.

Testemunhas precisam fazer a denúncia rapidamente

O caso reforça a importância das denúncias feitas pela população em situações de violência. A rápida comunicação das testemunhas permitiu que a Guarda Municipal identificasse a ocorrência em andamento e chegasse ao local a tempo de interromper a agressão.



A operação também evidencia o papel do patrulhamento preventivo realizado em áreas de grande circulação de pessoas, como o Caminho Niemeyer, um dos principais espaços urbanos e turísticos de Niterói. A presença constante das equipes tem como objetivo ampliar a sensação de segurança, inibir práticas criminosas e garantir respostas rápidas diante de emergências.



Nos últimos anos, a administração municipal vem reforçando ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, com integração entre órgãos de segurança, assistência social e rede de proteção. A estratégia busca ampliar o acolhimento às vítimas, promover a responsabilização dos agressores e estimular a denúncia de casos que muitas vezes permanecem invisíveis.



A Guarda Municipal destaca que situações de violência, ameaças ou qualquer ocorrência que represente risco à integridade física de uma pessoa devem ser comunicadas imediatamente às autoridades. Em Niterói, a população pode acionar a corporação pelo telefone 153. Também é possível entrar em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), por meio do WhatsApp (21) 98450-0153, para registrar denúncias e solicitar apoio em casos emergenciais.