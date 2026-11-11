Niterói: Operação Asfixia tem como objetivo combater a cadeia de receptação que alimenta os crimes de furto e roubo - Divulgação/Ascom

Niterói: Operação Asfixia tem como objetivo combater a cadeia de receptação que alimenta os crimes de furto e rouboDivulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 08:00

A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (10), a interdição de um ferro-velho que operava de forma irregular no bairro de Santa Rosa . A ação integrou mais uma fase da Operação Asfixia, estratégia criada para combater a receptação de materiais de origem suspeita e enfraquecer atividades ligadas aos crimes de furto e roubo no município.





A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que, por meio de um trabalho de monitoramento e inteligência, identificou que a atividade clandestina havia sido transferida para um novo endereço após intervenções anteriores das forças de segurança. Segundo as apurações, o responsável pelo estabelecimento já havia sido alvo de uma operação realizada em agosto de 2025, quando foi preso em flagrante no Morro do Abacaxi.



A fiscalização mobilizou diferentes órgãos públicos e forças de segurança. Participaram da ação agentes da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar, equipes do Núcleo de Análise de Inteligência (NAI/GGIM), além de técnicos da Vigilância Sanitária e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).



De acordo com a Prefeitura, o trabalho de inteligência foi fundamental para localizar o novo ponto de funcionamento da atividade irregular. Após acompanhar a movimentação do grupo e identificar a retomada das operações em outro endereço, as equipes organizaram uma nova intervenção para impedir a continuidade do negócio clandestino.



O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou que o combate a esse tipo de atividade exige acompanhamento constante e ações permanentes. Segundo ele, a simples interdição de um estabelecimento não é suficiente para encerrar o problema, já que os responsáveis muitas vezes tentam retomar as atividades em outros locais.



“O enfrentamento à receptação depende de monitoramento contínuo e integração entre os órgãos. O objetivo é identificar deslocamentos dessas atividades e agir rapidamente para impedir sua reorganização. A Operação Asfixia busca atingir toda a estrutura que sustenta esse mercado ilegal e, consequentemente, reduzir o financiamento de práticas criminosas”, afirmou o secretário.



A atual interdição é um desdobramento de uma investigação iniciada em operações anteriores. Em agosto de 2025, uma ação conjunta entre o GGIM e a 77ª DP resultou na prisão de dois proprietários de um ferro-velho apontado pelas investigações como um dos principais pontos de receptação de materiais furtados na Zona Sul de Niterói.



Na ocasião, os agentes apreenderam diversos itens sem comprovação de procedência, entre eles hidrômetros, escadas de alumínio, ferramentas elétricas, fios, compressores e aparelhos de ar-condicionado. O material encontrado reforçou as suspeitas sobre a utilização do imóvel para a comercialização de produtos de origem ilícita. LEIA MAIS: Prefeitura amplia repasses para reabilitação de pessoas com deficiência A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que, por meio de um trabalho de monitoramento e inteligência, identificou que a atividade clandestina havia sido transferida para um novo endereço após intervenções anteriores das forças de segurança. Segundo as apurações, o responsável pelo estabelecimento já havia sido alvo de uma operação realizada em agosto de 2025, quando foi preso em flagrante no Morro do Abacaxi.A fiscalização mobilizou diferentes órgãos públicos e forças de segurança. Participaram da ação agentes da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí), policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar, equipes do Núcleo de Análise de Inteligência (NAI/GGIM), além de técnicos da Vigilância Sanitária e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).De acordo com a Prefeitura, o trabalho de inteligência foi fundamental para localizar o novo ponto de funcionamento da atividade irregular. Após acompanhar a movimentação do grupo e identificar a retomada das operações em outro endereço, as equipes organizaram uma nova intervenção para impedir a continuidade do negócio clandestino.O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, destacou que o combate a esse tipo de atividade exige acompanhamento constante e ações permanentes. Segundo ele, a simples interdição de um estabelecimento não é suficiente para encerrar o problema, já que os responsáveis muitas vezes tentam retomar as atividades em outros locais.“O enfrentamento à receptação depende de monitoramento contínuo e integração entre os órgãos. O objetivo é identificar deslocamentos dessas atividades e agir rapidamente para impedir sua reorganização. A Operação Asfixia busca atingir toda a estrutura que sustenta esse mercado ilegal e, consequentemente, reduzir o financiamento de práticas criminosas”, afirmou o secretário.A atual interdição é um desdobramento de uma investigação iniciada em operações anteriores. Em agosto de 2025, uma ação conjunta entre o GGIM e a 77ª DP resultou na prisão de dois proprietários de um ferro-velho apontado pelas investigações como um dos principais pontos de receptação de materiais furtados na Zona Sul de Niterói.Na ocasião, os agentes apreenderam diversos itens sem comprovação de procedência, entre eles hidrômetros, escadas de alumínio, ferramentas elétricas, fios, compressores e aparelhos de ar-condicionado. O material encontrado reforçou as suspeitas sobre a utilização do imóvel para a comercialização de produtos de origem ilícita.

Combate à receptação

O delegado titular da 77ª DP, Aldrin Rocha, ressaltou que o combate à receptação é uma etapa importante no enfrentamento dos crimes patrimoniais. Segundo ele, as investigações têm buscado atingir não apenas os autores dos furtos, mas também os responsáveis pela estrutura que permite a circulação e venda dos materiais subtraídos.



Já o comandante do 12º BPM, coronel Júlio César Castro, destacou a atuação conjunta das instituições envolvidas. Para ele, a integração entre polícia, órgãos municipais e setores de inteligência amplia a eficiência das operações e contribui para fortalecer a segurança pública no município.



Criada para desarticular a cadeia econômica que alimenta furtos e roubos, a Operação Asfixia mantém ações permanentes de fiscalização e monitoramento. A estratégia inclui o acompanhamento de movimentações suspeitas, a identificação de mudanças de endereço por parte de estabelecimentos irregulares e novas intervenções sempre que houver tentativa de retomada das atividades ilegais. Com isso, o município busca dificultar a comercialização de materiais sem origem comprovada e reduzir os impactos desse tipo de crime sobre a população.