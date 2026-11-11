Niterói: a vice-prefeita Isabel Swan, que responde interinamente pela Prefeitura durante a missão internacional do prefeito, recebeu os troféus concedidos à cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: a vice-prefeita Isabel Swan, que responde interinamente pela Prefeitura durante a missão internacional do prefeito, recebeu os troféus concedidos à cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 08:10

Niterói voltou a ocupar posição de destaque entre os municípios brasileiros ao ser eleita a melhor cidade do Estado do Rio de Janeiro no Prêmio Band Cidades Excelentes 2026. A cerimônia de entrega dos troféus foi realizada nesta terça-feira (10), no auditório da Fecomércio, na capital fluminense, reunindo representantes de diversas cidades e instituições ligadas à administração pública.

Além de garantir o primeiro lugar na principal categoria da premiação, Cidade Excelente, o município também foi reconhecido em outras três áreas estratégicas: Desenvolvimento Econômico; Infraestrutura e Sustentabilidade; e Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. O desempenho consolidou Niterói como uma das administrações municipais mais bem avaliadas do país.



Promovido pela Rede Bandeirantes em parceria com instituições especializadas em gestão pública, o prêmio utiliza critérios técnicos para analisar o desempenho dos municípios brasileiros. A avaliação é baseada no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), ferramenta que utiliza dados públicos para medir a eficiência das administrações em diversas áreas e comparar resultados alcançados pelas cidades em todo o território nacional.



O prefeito Rodrigo Neves, que cumpre agenda internacional na Turquia representando a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e a rede Mercocidades durante a COP 31, comemorou a conquista. Segundo ele, o reconhecimento reforça o impacto das políticas públicas implementadas ao longo dos últimos anos e valida a estratégia de planejamento adotada pelo município.



Para o prefeito, a premiação é resultado de um trabalho contínuo baseado em metas de médio e longo prazo, aliado à responsabilidade administrativa e a investimentos voltados para a melhoria da qualidade de vida da população. Rodrigo Neves destacou ainda que o reconhecimento obtido por meio de avaliações independentes reforça a credibilidade dos avanços alcançados pela cidade e demonstra que o modelo de gestão adotado vem produzindo resultados consistentes.

Vice-prefeita recebeu os troféus

Representando o município na solenidade, a vice-prefeita Isabel Swan, que responde interinamente pela Prefeitura durante a missão internacional do prefeito, recebeu os troféus concedidos à cidade. Ela ressaltou que os resultados refletem o esforço coletivo da administração municipal para ampliar a oferta de serviços públicos e promover melhorias em áreas consideradas essenciais para a população.



Segundo Isabel Swan, a conquista evidencia os avanços registrados em setores como saúde, educação, infraestrutura urbana e segurança pública, além de fortalecer a confiança no planejamento estratégico desenvolvido pela cidade. A vice-prefeita ressaltou que o reconhecimento também serve como estímulo para a continuidade dos investimentos e para a ampliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico.



Nesta edição, a premiação ampliou seus critérios de avaliação, passando a considerar 98 indicadores relacionados à gestão municipal. Entre os aspectos analisados estão transparência administrativa, equilíbrio fiscal, qualidade dos serviços públicos, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, infraestrutura, educação, saúde e segurança.



A metodologia utilizada pelo IGMA reúne um amplo banco de dados públicos atualizados e aplica tecnologias de análise avançada para produzir uma nota consolidada para cada município. A plataforma utiliza conceitos de big data e inteligência artificial para acompanhar o desempenho das cidades brasileiras e identificar boas práticas de gestão pública.



Criado com o objetivo de incentivar políticas públicas eficientes e reconhecer experiências bem-sucedidas, o Prêmio Band Cidades Excelentes tornou-se uma das principais referências nacionais na avaliação da administração municipal. A conquista de Niterói na etapa estadual reforça a posição do município como referência em gestão pública no Rio de Janeiro e amplia sua visibilidade no cenário nacional, destacando a cidade pelos resultados obtidos em áreas fundamentais para o desenvolvimento urbano e para a qualidade de vida da população.



Com a vitória na categoria principal e os reconhecimentos adicionais conquistados em diferentes setores, Niterói encerra mais uma edição da premiação consolidando uma trajetória marcada por indicadores positivos de gestão e pela busca contínua por melhorias nos serviços oferecidos aos cidadãos.