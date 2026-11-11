Niterói: decisão não altera o funcionamento do estacionamento rotativo nem as regras que disciplinam a utilização das vagas públicas - Divulgação/Ascom

Niterói: decisão não altera o funcionamento do estacionamento rotativo nem as regras que disciplinam a utilização das vagas públicasDivulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 08:20

Prefeitura de Niterói estendeu o prazo extraordinário concedido aos usuários do sistema de estacionamento rotativo para regularização de débitos e solicitação de retirada de multas relacionadas ao não pagamento da tarifa. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 1027/2026, assinado pelo prefeito Rodrigo Neves, ampliando o período inicialmente estabelecido pela administração municipal.





Com a decisão, os motoristas ganharão mais 100 dias para acertar eventuais pendências vinculadas ao Niterói Rotativo. O prazo adicional passará a ser contado após o encerramento do período original, previsto para terminar em 17 de novembro. Somando-se à regra anterior, o tempo total disponibilizado para a regularização chegará a 300 dias.



A iniciativa busca oferecer uma nova oportunidade para que os condutores regularizem sua situação sem a necessidade de enfrentar as consequências administrativas decorrentes das infrações relacionadas ao estacionamento rotativo. Os usuários poderão realizar o pagamento dos valores pendentes e solicitar a retirada das multas, desde que atendam aos critérios previstos na regulamentação municipal.



A ampliação do prazo foi adotada após avaliação da Prefeitura e da NitTrans, que consideraram a importância de garantir um período maior para que os motoristas tomem conhecimento da medida e possam organizar regularização de suas obrigações junto ao sistema. LEIA MAIS: Educação ocupa espaços da cidade em semana de atividades Com a decisão, os motoristas ganharão mais 100 dias para acertar eventuais pendências vinculadas ao Niterói Rotativo. O prazo adicional passará a ser contado após o encerramento do período original, previsto para terminar em 17 de novembro. Somando-se à regra anterior, o tempo total disponibilizado para a regularização chegará a 300 dias.A iniciativa busca oferecer uma nova oportunidade para que os condutores regularizem sua situação sem a necessidade de enfrentar as consequências administrativas decorrentes das infrações relacionadas ao estacionamento rotativo. Os usuários poderão realizar o pagamento dos valores pendentes e solicitar a retirada das multas, desde que atendam aos critérios previstos na regulamentação municipal.A ampliação do prazo foi adotada após avaliação da Prefeitura e da NitTrans, que consideraram a importância de garantir um período maior para que os motoristas tomem conhecimento da medida e possam organizar regularização de suas obrigações junto ao sistema.

Medida busca estimular regularização voluntária

De acordo com a administração municipal, a decisão não altera o funcionamento do estacionamento rotativo nem as regras que disciplinam a utilização das vagas públicas. O objetivo principal é ampliar as condições para que proprietários de veículos com débitos pendentes possam resolver a situação dentro de um prazo excepcional.



O presidente da NitTrans, Nelson Godá, destacou que a medida procura equilibrar a necessidade de organização do espaço urbano com a oportunidade de regularização oferecida aos usuários do sistema.



Segundo ele, o estacionamento rotativo desempenha papel importante na democratização do uso das vagas disponíveis nas áreas de maior circulação da cidade, permitindo maior rotatividade e ampliando as chances de estacionamento para moradores, comerciantes e visitantes. Ao mesmo tempo, a extensão do prazo oferece uma alternativa para que os motoristas possam quitar débitos acumulados e adequar sua situação às normas municipais.



A prorrogação mantém válidas todas as demais condições previstas no decreto editado anteriormente pela Prefeitura. Dessa forma, continuam vigentes os procedimentos já estabelecidos para análise dos pedidos de regularização e retirada das multas aplicadas em razão do não pagamento das tarifas do sistema.



Outro ponto preservado pela regulamentação é o período de 15 dias concedido para que o usuário efetue o pagamento da tarifa do estacionamento rotativo antes da emissão da multa correspondente. A regra continua sendo utilizada como forma de estimular a regularização espontânea e reduzir a aplicação de penalidades.



Criado para organizar o uso do espaço público e melhorar a circulação de veículos em áreas de grande movimento, o sistema de estacionamento rotativo é uma das principais ferramentas de gestão viária do município. Com a ampliação do prazo excepcional, a Prefeitura pretende aumentar o número de usuários aptos a regularizar suas pendências e, ao mesmo tempo, fortalecer o cumprimento das normas que regem a utilização das vagas públicas.



A expectativa é que a medida contribua para reduzir o volume de débitos em aberto e amplie a adesão dos motoristas às regras do sistema, reforçando a organização do trânsito e a eficiência da política de estacionamento adotada na cidade.