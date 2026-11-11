Niterói: Prefeitura aposta no fortalecimento da cultura da bicicleta como alternativa viável para deslocamentos cotidianos - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeitura aposta no fortalecimento da cultura da bicicleta como alternativa viável para deslocamentos cotidianosDivulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 08:30

A Prefeitura de Niterói inaugurou uma nova estação do sistema de bicicletas compartilhadas NitBike na Praia de Piratininga, na Região Oceânica. A entrega faz parte do plano de expansão da rede de mobilidade sustentável da cidade, que prevê a instalação de novas unidades em diferentes bairros até o fim deste ano. Com a chegada do novo ponto de retirada e devolução de bicicletas, o município amplia a oferta de transporte alternativo e fortalece a integração da malha cicloviária local.





Desde sua criação, em julho de 2024, o NitBike tem apresentado crescimento significativo. O sistema já alcançou cerca de 200 mil usuários cadastrados e soma aproximadamente 2,9 milhões de viagens realizadas, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo ao uso da bicicleta para deslocamentos urbanos em Niterói.



A nova estação se junta a outras unidades recentemente implantadas na Região Oceânica. Atualmente, a área conta com novos pontos de atendimento localizados no Parque Orla de Piratininga, na Avenida Francisco da Cruz Nunes e na Rotatória de Camboinhas. A estratégia da Prefeitura é criar uma rede mais abrangente, permitindo que moradores e visitantes encontrem bicicletas compartilhadas em locais estratégicos da região. LEIA MAIS: Região Oceânica ganha primeira estação NitBike em Piratininga Desde sua criação, em julho de 2024, o NitBike tem apresentado crescimento significativo. O sistema já alcançou cerca de 200 mil usuários cadastrados e soma aproximadamente 2,9 milhões de viagens realizadas, consolidando-se como uma das principais iniciativas de incentivo ao uso da bicicleta para deslocamentos urbanos em Niterói.A nova estação se junta a outras unidades recentemente implantadas na Região Oceânica. Atualmente, a área conta com novos pontos de atendimento localizados no Parque Orla de Piratininga, na Avenida Francisco da Cruz Nunes e na Rotatória de Camboinhas. A estratégia da Prefeitura é criar uma rede mais abrangente, permitindo que moradores e visitantes encontrem bicicletas compartilhadas em locais estratégicos da região.

Rede de bicicletas deve chegar a 77 estações até o fim do ano

Além da estação inaugurada nesta semana, outras duas unidades já foram instaladas e aguardam início das operações. Uma delas ficará na própria Praia de Piratininga, ampliando a cobertura do sistema na orla, e a outra foi implantada na Avenida Frei Orlando.



O cronograma de expansão também prevê novos pontos em dezembro. As futuras estações serão instaladas no Trevo de Piratininga, no DPO do Cafubá, na Ponte do Tibau e na Rua Jayme Bittencourt, em Camboinhas. A expectativa é ampliar ainda mais as possibilidades de deslocamento por bicicleta na Região Oceânica, um dos territórios da cidade que mais recebeu investimentos em infraestrutura cicloviária nos últimos anos.



Segundo o coordenador do programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, a ampliação da rede busca estimular uma forma de transporte mais democrática e acessível. Para ele, o crescimento do sistema amplia as opções de mobilidade para a população e contribui para uma cidade mais sustentável.



Atualmente, o NitBike opera com 65 estações espalhadas pelo município. Com a conclusão das novas implantações previstas para os próximos meses, a rede deverá atingir 77 unidades em funcionamento. O plano de expansão também contempla outras regiões da cidade, incluindo bairros como Fonseca, Santa Rosa, Centro e São Domingos.



Entre os novos endereços previstos estão a Rua Desembargador Lima Castro, no Fonseca; a Rua Professor Otacílio, em Santa Rosa; e a Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Também estão programadas a implantação da estação Cantareira II e a reinstalação da unidade da Cantareira, tradicional ponto de grande circulação em São Domingos.



A expansão do NitBike acompanha o crescimento da infraestrutura voltada aos ciclistas em Niterói. Somente na Região Oceânica, a cidade já dispõe de cerca de 60 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e áreas compartilhadas para circulação de bicicletas e pedestres. A ampliação dessa estrutura tem como objetivo oferecer mais segurança e conforto aos usuários, incentivando a substituição de viagens motorizadas por meios de transporte menos poluentes.



Com a abertura de novas estações e o aumento da cobertura territorial do sistema, a Prefeitura aposta no fortalecimento da cultura da bicicleta como alternativa viável para deslocamentos cotidianos. A iniciativa também está alinhada às políticas de mobilidade urbana sustentável desenvolvidas pelo município, que busca reduzir impactos ambientais, melhorar a circulação na cidade e oferecer opções de transporte mais eficientes para a população.