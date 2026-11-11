Niterói: Bandeira Azul para a temporada 2026/2027 consolida pelo sexto ano consecutivo sua presença entre as praias que atendem aos mais rigorosos critérios ambientais estabelecidos pelo programa internacional - Divulgação/Ascom

Niterói: Bandeira Azul para a temporada 2026/2027 consolida pelo sexto ano consecutivo sua presença entre as praias que atendem aos mais rigorosos critérios ambientais estabelecidos pelo programa internacionalDivulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 08:40

Praia do Sossego , um dos principais cartões-postais naturais de Niterói, voltou a receber reconhecimento internacional por suas práticas de preservação ambiental e gestão sustentável. O local foi oficialmente certificado com a Bandeira Azul para a temporada 2026/2027, consolidando pelo sexto ano consecutivo sua presença entre as praias que atendem aos mais rigorosos critérios ambientais estabelecidos pelo programa internacional.





A entrega oficial da certificação ocorreu durante a cerimônia nacional realizada em Florianópolis, em Santa Catarina, reunindo representantes de municípios e instituições contempladas pelo selo. Com a nova aprovação, Niterói mantém a Praia do Sossego entre os destinos costeiros brasileiros reconhecidos por padrões elevados de qualidade ambiental, infraestrutura, segurança e educação voltada à preservação dos recursos naturais.



A certificação, concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE) e representada no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede, tem validade até novembro de 2027. O hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Sossego está previsto para acontecer ainda neste mês, marcando oficialmente o início de mais um ciclo de vigência do selo internacional.



Localizada entre os bairros de Piratininga e Camboinhas, a praia é conhecida por sua paisagem preservada, cercada por costões rochosos, Mata Atlântica e áreas de restinga. Desde 2021, o local integra a lista de áreas certificadas pelo programa, tornando-se uma referência em conservação ambiental no estado do Rio de Janeiro. LEIA MAIS: Praia do Sossego é a primeira da cidade a receber a Bandeira Azul A entrega oficial da certificação ocorreu durante a cerimônia nacional realizada em Florianópolis, em Santa Catarina, reunindo representantes de municípios e instituições contempladas pelo selo. Com a nova aprovação, Niterói mantém a Praia do Sossego entre os destinos costeiros brasileiros reconhecidos por padrões elevados de qualidade ambiental, infraestrutura, segurança e educação voltada à preservação dos recursos naturais.A certificação, concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE) e representada no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede, tem validade até novembro de 2027. O hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Sossego está previsto para acontecer ainda neste mês, marcando oficialmente o início de mais um ciclo de vigência do selo internacional.Localizada entre os bairros de Piratininga e Camboinhas, a praia é conhecida por sua paisagem preservada, cercada por costões rochosos, Mata Atlântica e áreas de restinga. Desde 2021, o local integra a lista de áreas certificadas pelo programa, tornando-se uma referência em conservação ambiental no estado do Rio de Janeiro.

Avaliação reconhece conservação e gestão permanente

A renovação do selo ocorre após análise de critérios técnicos rigorosos conduzida por avaliadores internacionais. Entre os itens observados estão a qualidade da água para banho, a gestão ambiental da área, ações de educação ecológica, acessibilidade, segurança dos frequentadores e disponibilidade de informações ao público.



Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, a conquista reflete um trabalho contínuo desenvolvido ao longo de todo o ano, e não apenas durante o período de avaliação. O município mantém programas de monitoramento ambiental, manejo de resíduos, proteção da biodiversidade e conscientização dos visitantes para garantir a preservação do ecossistema local.



Em 2025, os relatórios de monitoramento apontaram índice total de balneabilidade nas análises realizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), um dos fatores que contribuíram para a manutenção da certificação. Além disso, o programa Bandeira Azul prevê inspeções periódicas durante toda a vigência do selo, exigindo que os critérios permaneçam atendidos continuamente.



Paralelamente ao reconhecimento internacional, a Prefeitura prepara uma nova etapa de investimentos em infraestrutura para a Praia do Sossego. Os projetos em desenvolvimento incluem melhorias nos acessos, implantação de novos sistemas de iluminação, reforço da sinalização, instalação de câmeras de monitoramento e ampliação dos equipamentos de apoio aos visitantes.



As intervenções também contemplam medidas de acessibilidade, como espaços destinados a idosos e pessoas com deficiência, além da construção de um mirante acessível e estruturas voltadas aos ciclistas. A proposta é tornar a experiência dos frequentadores mais confortável sem comprometer as características naturais que transformaram o local em uma referência ambiental.



Atualmente, a área já dispõe de diversas estruturas sustentáveis, incluindo escadas construídas com técnicas de bioconstrução, caminhos pavimentados, bicicletários, sanitários acessíveis, duchas, lixeiras para coleta seletiva e sistemas de drenagem baseados em infraestrutura verde. O espaço também conta com apoio permanente da Guarda Ambiental e ações educativas voltadas à preservação da fauna e da flora locais.



Com aproximadamente 120 metros de extensão, a Praia do Sossego é considerada um dos refúgios ecológicos mais importantes de Niterói. A renovação da Bandeira Azul reforça o compromisso do município com a conservação dos recursos naturais e evidencia a busca por um modelo de desenvolvimento que concilie proteção ambiental, turismo sustentável e qualidade de vida para moradores e visitantes.