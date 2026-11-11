Niterói: Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, é palco de nova montagem da peça O Beijo no AsfaltoClaudio Fernandes/Ascom
Considerada uma das obras mais emblemáticas do teatro nacional, a peça mantém sua força mesmo mais de seis décadas após sua criação. A nova encenação propõe uma reflexão sobre questões que seguem presentes na sociedade contemporânea, especialmente em um contexto marcado pela rápida disseminação de informações, julgamentos públicos e exposição constante da vida privada.
A história gira em torno de Arandir, um homem comum cuja vida muda radicalmente após um episódio aparentemente simples. Ao presenciar um atropelamento, ele atende ao último desejo da vítima e lhe dá um beijo na boca. O gesto de solidariedade, no entanto, passa a ser interpretado de forma distorcida, desencadeando uma série de especulações, acusações e condenações sociais.
A partir desse acontecimento, a narrativa revela como a construção de versões e a influência da opinião pública podem transformar um ato de compaixão em motivo de escândalo. Pressionado pela repercussão do caso e pela exploração sensacionalista dos fatos, Arandir se vê envolvido em uma espiral de conflitos que afeta sua vida familiar, profissional e emocional.
Obra mantém atualidade em tempos de exposição e julgamentos
A montagem da Oficina Social de Teatro busca justamente destacar essa conexão entre o texto clássico e os desafios contemporâneos. Ao colocar em cena conflitos humanos universais, o espetáculo convida o público a refletir sobre intolerância, moralidade, empatia e os mecanismos sociais que alimentam preconceitos.
Com aproximadamente uma hora de duração, a apresentação aposta na intensidade dramática da narrativa construída por Nelson Rodrigues, marcada por diálogos contundentes e situações que expõem as contradições das relações humanas. Amor, medo, culpa, preconceito e solidariedade aparecem em constante confronto ao longo da trama.
A encenação integra as atividades desenvolvidas pela Oficina Social de Teatro, instituição que atua há mais de 25 anos em Niterói promovendo formação artística e ampliando o acesso às artes cênicas. Ao escolher um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira para sua programação, a OST reforça sua proposta de utilizar o teatro não apenas como entretenimento, mas também como instrumento de reflexão e debate.
A direção geral é assinada por Ruan Guimarães, que também integra o elenco ao lado de Bernardo Alberoni, Bianca de Paula, Gabriel Rabello, Letícia Fiusa, Luna Cecília, Mariana Martins, Sabrina Liberato, Thalita Lopes e Thiago Freitas.
Com entrada gratuita e classificação indicativa de 16 anos, a montagem promete colocar o público diante de uma história que continua provocando questionamentos sobre comportamento coletivo, moralidade e os riscos das condenações baseadas em aparências. Mais do que revisitar um clássico do teatro nacional, o espetáculo busca demonstrar como as reflexões propostas por Nelson Rodrigues permanecem relevantes e necessárias em uma sociedade cada vez mais marcada pela exposição pública e pela rapidez dos julgamentos.
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