Niterói: Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, é palco de nova montagem da peça O Beijo no Asfalto - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, é palco de nova montagem da peça O Beijo no AsfaltoClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 11/11/2026 09:00

Um dos textos mais marcantes da dramaturgia brasileira voltará aos palcos de Niterói neste mês. A Oficina Social de Teatro (OST) apresenta, no dia 19 de novembro, às 19h30, uma nova montagem de O Beijo no Asfalto, clássico escrito por Nelson Rodrigues que atravessa gerações ao abordar temas como intolerância, preconceito, sensacionalismo e violência moral. A apresentação será gratuita e acontecerá na Sala Cauby Peixoto.





Considerada uma das obras mais emblemáticas do teatro nacional, a peça mantém sua força mesmo mais de seis décadas após sua criação. A nova encenação propõe uma reflexão sobre questões que seguem presentes na sociedade contemporânea, especialmente em um contexto marcado pela rápida disseminação de informações, julgamentos públicos e exposição constante da vida privada.



A história gira em torno de Arandir, um homem comum cuja vida muda radicalmente após um episódio aparentemente simples. Ao presenciar um atropelamento, ele atende ao último desejo da vítima e lhe dá um beijo na boca. O gesto de solidariedade, no entanto, passa a ser interpretado de forma distorcida, desencadeando uma série de especulações, acusações e condenações sociais.



A partir desse acontecimento, a narrativa revela como a construção de versões e a influência da opinião pública podem transformar um ato de compaixão em motivo de escândalo. Pressionado pela repercussão do caso e pela exploração sensacionalista dos fatos, Arandir se vê envolvido em uma espiral de conflitos que afeta sua vida familiar, profissional e emocional. LEIA MAIS: Oficina Social de Teatro fecha o ano com apresentações teatrais em sua sede no Centro Considerada uma das obras mais emblemáticas do teatro nacional, a peça mantém sua força mesmo mais de seis décadas após sua criação. A nova encenação propõe uma reflexão sobre questões que seguem presentes na sociedade contemporânea, especialmente em um contexto marcado pela rápida disseminação de informações, julgamentos públicos e exposição constante da vida privada.A história gira em torno de Arandir, um homem comum cuja vida muda radicalmente após um episódio aparentemente simples. Ao presenciar um atropelamento, ele atende ao último desejo da vítima e lhe dá um beijo na boca. O gesto de solidariedade, no entanto, passa a ser interpretado de forma distorcida, desencadeando uma série de especulações, acusações e condenações sociais.A partir desse acontecimento, a narrativa revela como a construção de versões e a influência da opinião pública podem transformar um ato de compaixão em motivo de escândalo. Pressionado pela repercussão do caso e pela exploração sensacionalista dos fatos, Arandir se vê envolvido em uma espiral de conflitos que afeta sua vida familiar, profissional e emocional.

Obra mantém atualidade em tempos de exposição e julgamentos

Escrita em 1960 e levada aos palcos pela primeira vez no ano seguinte, a peça é frequentemente apontada como uma das mais atuais de Nelson Rodrigues. Embora tenha sido concebida em um contexto social muito diferente do atual, a obra dialoga com temas que permanecem presentes no cotidiano, como a cultura do julgamento instantâneo, a propagação de informações sem verificação e os impactos causados pela destruição da reputação de indivíduos.



A montagem da Oficina Social de Teatro busca justamente destacar essa conexão entre o texto clássico e os desafios contemporâneos. Ao colocar em cena conflitos humanos universais, o espetáculo convida o público a refletir sobre intolerância, moralidade, empatia e os mecanismos sociais que alimentam preconceitos.



Com aproximadamente uma hora de duração, a apresentação aposta na intensidade dramática da narrativa construída por Nelson Rodrigues, marcada por diálogos contundentes e situações que expõem as contradições das relações humanas. Amor, medo, culpa, preconceito e solidariedade aparecem em constante confronto ao longo da trama.



A encenação integra as atividades desenvolvidas pela Oficina Social de Teatro, instituição que atua há mais de 25 anos em Niterói promovendo formação artística e ampliando o acesso às artes cênicas. Ao escolher um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira para sua programação, a OST reforça sua proposta de utilizar o teatro não apenas como entretenimento, mas também como instrumento de reflexão e debate.



A direção geral é assinada por Ruan Guimarães, que também integra o elenco ao lado de Bernardo Alberoni, Bianca de Paula, Gabriel Rabello, Letícia Fiusa, Luna Cecília, Mariana Martins, Sabrina Liberato, Thalita Lopes e Thiago Freitas.



Com entrada gratuita e classificação indicativa de 16 anos, a montagem promete colocar o público diante de uma história que continua provocando questionamentos sobre comportamento coletivo, moralidade e os riscos das condenações baseadas em aparências. Mais do que revisitar um clássico do teatro nacional, o espetáculo busca demonstrar como as reflexões propostas por Nelson Rodrigues permanecem relevantes e necessárias em uma sociedade cada vez mais marcada pela exposição pública e pela rapidez dos julgamentos.