Niterói: trânsito ficou complicado na Avenida Jansen de Mello, na descida da ponte - Divulgação/PMN

Niterói: trânsito ficou complicado na Avenida Jansen de Mello, na descida da ponteDivulgação/PMN

Publicado 11/11/2026 19:00

Motoristas que trafegam pela Ponte Rio-Niterói encontram grandes dificuldades de locomoção no fim da tarde desta quarta-feira (11). O fluxo de veículos no sentido Niterói foi severamente afetado após o registro de duas ocorrências distintas em um curto intervalo de tempo, gerando retenções significativas que se estendem desde os acessos da via até a altura do Vão Central.





De acordo com as informações divulgadas pela concessionária Ecovias Ponte, o tempo estimado para concluir a travessia em direção a Niterói subiu para 38 minutos, representando um acréscimo de 25 minutos em relação ao trajeto normal. Em contrapartida, quem segue no sentido Rio de Janeiro não enfrenta retenções, com a viagem sendo realizada dentro do tempo habitual de aproximadamente 13 minutos. LEIA MAIS: Acesso à Ponte Rio-Niterói será interditado durante a madrugada De acordo com as informações divulgadas pela concessionária Ecovias Ponte, o tempo estimado para concluir a travessia em direção a Niterói subiu para 38 minutos, representando um acréscimo de 25 minutos em relação ao trajeto normal. Em contrapartida, quem segue no sentido Rio de Janeiro não enfrenta retenções, com a viagem sendo realizada dentro do tempo habitual de aproximadamente 13 minutos.

Colisões no Mocanguê e na Reta do Cais impactam o tráfego



As complicações operacionais na rodovia tiveram início por volta das 15h38, quando uma ocorrência envolvendo uma motocicleta na altura do Mocanguê exigiu o bloqueio de duas faixas de rolamento no sentido Niterói. Equipes de socorro e atendimento mecânico foram prontamente acionadas para prestar apoio no local e buscar a liberação da pista.

Pouco tempo depois, por volta das 16h35, um segundo incidente agravou ainda mais a fluidez do tráfego. Dois automóveis de passeio colidiram no trecho conhecido como Reta do Cais, também na pista com sentido Niterói. O acidente causou a interdição temporária de mais uma faixa de circulação, mobilizando novos recursos da concessionária para a remoção dos veículos e limpeza da via.



Até o momento da divulgação dos boletins de trânsito, não havia confirmação sobre a existência de vítimas decorrentes das colisões, tampouco se as faixas interditadas em ambas as ocorrências permaneciam bloqueadas simultaneamente.



A recomendação para os condutores que pretendem realizar a travessia ao longo da tarde é acompanhar o monitoramento em tempo real disponibilizado nos canais oficiais da concessionária Ecovias Ponte. A consulta às câmeras de vigilância distribuídas ao longo da estrutura e nos acessos ao Cais do Porto permite avaliar as condições do tráfego e planejar melhor a viagem, já que as estimativas de tempo podem variar conforme a evolução do fluxo.