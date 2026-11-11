Vice-prefeita Isabel Swan - Divulgação/Ascom

Vice-prefeita Isabel Swan Divulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 19:10

Niterói voltou a ganhar projeção nacional pelos avanços na área de saneamento básico. O município foi reconhecido como o melhor do Estado do Rio de Janeiro no Ranking do Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, e conquistou a segunda colocação nacional na categoria de coleta de esgoto durante a 10ª edição do Prêmio Casos de Sucesso em Saneamento Básico, realizada nesta quarta-feira (11), na Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.





A premiação reúne cidades que se destacam pela eficiência de suas políticas públicas no setor e, neste ano, apenas 13 municípios brasileiros foram selecionados para participar da disputa. A homenagem recebida por Niterói reforça o reconhecimento nacional dos resultados alcançados nos últimos anos, especialmente na ampliação da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água.



A vice-prefeita Isabel Swan e a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, representaram a cidade na cerimônia e receberam o troféu em nome da administração municipal. LEIA MAIS: Niterói reduz perda na distribuição de água A premiação reúne cidades que se destacam pela eficiência de suas políticas públicas no setor e, neste ano, apenas 13 municípios brasileiros foram selecionados para participar da disputa. A homenagem recebida por Niterói reforça o reconhecimento nacional dos resultados alcançados nos últimos anos, especialmente na ampliação da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água.A vice-prefeita Isabel Swan e a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, representaram a cidade na cerimônia e receberam o troféu em nome da administração municipal.

Investimentos ampliam cobertura e fortalecem metas

Os números ajudam a explicar o desempenho de Niterói. Atualmente, a cidade registra 100% de cobertura no abastecimento de água e trata cerca de 95,6% de todo o esgoto produzido em seu território. O índice coloca o município entre os mais avançados do país quando o assunto é saneamento.



Durante a cerimônia, Isabel Swan destacou que os resultados são fruto de investimentos contínuos e de uma estratégia que vai além da implantação de infraestrutura. Segundo ela, o fortalecimento da rede de coleta, o diálogo com as comunidades, a recuperação ambiental e o uso de soluções sustentáveis fazem parte de uma política pública voltada para a construção de uma cidade mais resiliente.



A presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Pretto, ressaltou que Niterói se tornou um exemplo nacional ao praticamente solucionar os desafios relacionados à coleta e ao tratamento de esgoto. Para ela, o avanço do saneamento se traduz diretamente em melhorias na saúde pública, na preservação ambiental e na qualidade de vida dos moradores, além de contribuir para o desenvolvimento econômico do município.



Os avanços também fazem parte do plano estratégico “Niterói que Queremos”. Dentro desse programa, a prefeitura anunciou investimentos da ordem de R$ 300 milhões em parceria com a concessionária Águas de Niterói. O objetivo é universalizar o tratamento de esgoto em todo o território municipal até o fim de 2028.



O projeto prevê a implantação de aproximadamente 200 quilômetros adicionais de rede coletora, que serão integrados a uma estrutura já composta por mais de mil quilômetros de tubulações e nove estações de tratamento distribuídas pela cidade.



As obras devem beneficiar diferentes regiões do município, incluindo bairros como Engenhoca, Maceió, Largo da Batalha e Santa Bárbara. Também está prevista a expansão do sistema de coleta para todas as comunidades da cidade, com destaque para áreas contempladas pelo Programa Vida Nova no Morro, onde será realizada grande parte das novas ligações domiciliares.



Além dos impactos diretos na saúde pública e na infraestrutura urbana, a ampliação da rede de esgoto deverá contribuir para a recuperação e preservação de importantes ecossistemas locais. Entre as áreas beneficiadas estão as lagoas de Piratininga e Itaipu, além das praias banhadas pela Baía de Guanabara.



Com os novos investimentos e os índices já alcançados, Niterói reforça sua posição entre as cidades brasileiras mais avançadas em saneamento básico. O reconhecimento obtido no ranking nacional demonstra que a combinação entre planejamento, investimentos e parcerias tem sido determinante para ampliar o acesso aos serviços essenciais e promover melhorias duradouras para a população e para o meio ambiente.