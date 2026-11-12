Niterói: participação de Daniel Becker na programação dialoga diretamente com iniciativas já desenvolvidas pela rede municipal de ensino - Divulgação/Ascom

Niterói: participação de Daniel Becker na programação dialoga diretamente com iniciativas já desenvolvidas pela rede municipal de ensinoDivulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 08:40

Os desafios de garantir uma infância saudável em um mundo cada vez mais conectado estiveram em pauta nesta quarta-feira (11), durante a Semana da Educação de Niterói 2026 . O médico pediatra e defensor dos direitos das crianças Daniel Becker será o principal convidado de uma mesa de debates que propõe uma reflexão sobre os efeitos da vida digital no desenvolvimento infantil e a importância de resgatar experiências ligadas ao brincar, à convivência e ao contato com a natureza.





O encontro, intitulado “Entre Telas e Quintais: Lugares das Infâncias na Contemporaneidade”, acontece às 13h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, e integra a programação oficial promovida pela Secretaria Municipal de Educação. A atividade será destinada aos profissionais da rede municipal que realizaram inscrição prévia.



Reconhecido nacionalmente por sua atuação em defesa da infância, Daniel Becker tem se destacado por incentivar discussões sobre saúde, bem-estar e desenvolvimento infantil, especialmente diante das transformações provocadas pelo avanço da tecnologia na rotina das crianças e adolescentes. Durante a palestra, a expectativa é que sejam abordados temas como o aumento do tempo de exposição às telas, a redução das experiências ao ar livre e os desafios enfrentados por famílias e educadores na formação das novas gerações.



A proposta do debate é estimular uma reflexão sobre o equilíbrio entre os recursos tecnológicos e as experiências fundamentais para o crescimento infantil, como o brincar espontâneo, a interação social e o contato com ambientes naturais. O encontro também pretende ampliar a discussão sobre o papel compartilhado de escolas, responsáveis e da sociedade na construção de espaços que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças. LEIA MAIS: Educação ocupa espaços da cidade em semana de atividades O encontro, intitulado “Entre Telas e Quintais: Lugares das Infâncias na Contemporaneidade”, acontece às 13h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, e integra a programação oficial promovida pela Secretaria Municipal de Educação. A atividade será destinada aos profissionais da rede municipal que realizaram inscrição prévia.Reconhecido nacionalmente por sua atuação em defesa da infância, Daniel Becker tem se destacado por incentivar discussões sobre saúde, bem-estar e desenvolvimento infantil, especialmente diante das transformações provocadas pelo avanço da tecnologia na rotina das crianças e adolescentes. Durante a palestra, a expectativa é que sejam abordados temas como o aumento do tempo de exposição às telas, a redução das experiências ao ar livre e os desafios enfrentados por famílias e educadores na formação das novas gerações.A proposta do debate é estimular uma reflexão sobre o equilíbrio entre os recursos tecnológicos e as experiências fundamentais para o crescimento infantil, como o brincar espontâneo, a interação social e o contato com ambientes naturais. O encontro também pretende ampliar a discussão sobre o papel compartilhado de escolas, responsáveis e da sociedade na construção de espaços que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças.

Natureza, brincadeira e aprendizagem em foco

A participação de Daniel Becker na programação dialoga diretamente com iniciativas já desenvolvidas pela rede municipal de ensino de Niterói. Entre elas está o programa Recriar, voltado para a Educação Infantil, que incentiva práticas pedagógicas baseadas na exploração da natureza, na investigação e no protagonismo das crianças durante o processo de aprendizagem.



Para a Secretaria Municipal de Educação, discutir a infância na atualidade significa refletir sobre os desafios trazidos pela transformação dos hábitos sociais e tecnológicos. A proposta é fortalecer ações que garantam às crianças oportunidades de convivência, experimentação e desenvolvimento em ambientes acolhedores e estimulantes.



Além da palestra, a programação do dia contará com a apresentação musical “Cantos e Encantos da Rede”, iniciativa que reúne profissionais da educação envolvidos em atividades artísticas. A participação dos educadores busca valorizar a produção cultural presente dentro da própria rede municipal e ampliar as formas de expressão durante a semana temática.



A Semana da Educação de Niterói segue até o próximo dia 14 de novembro e reúne uma extensa agenda de atividades voltadas para profissionais, estudantes e comunidade. Ao longo do evento, estão previstas mais de 200 ações, entre formações, experiências pedagógicas, exposições, apresentações culturais e encontros de integração.



A proposta é aproximar a educação pública dos diferentes espaços da cidade, levando atividades para praças, museus, centros culturais e unidades escolares. A iniciativa também busca compartilhar experiências desenvolvidas nas escolas municipais e ampliar o diálogo entre educadores, gestores, estudantes e moradores.



Entre os destaques da programação está justamente o programa Recriar, que abriu oficialmente a semana com atividades voltadas ao universo infantil no Campo de São Bento. Outra atração é a exposição fotográfica “Recriar: olhar que se reencontra com a natureza”, em cartaz no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno até o encerramento do evento.



Ao trazer para o debate questões relacionadas ao uso da tecnologia, às brincadeiras ao ar livre e ao bem-estar das crianças, a Semana da Educação reforça a importância de pensar o futuro das novas gerações a partir de uma perspectiva que valorize não apenas o aprendizado acadêmico, mas também as experiências humanas, sociais e afetivas que contribuem para a formação de cidadãos mais saudáveis e conectados com o mundo ao seu redor.