Publicado 12/11/2026 08:50

Praia de Icaraí será palco de uma grande festa esportiva no próximo dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Das 8h às 19h, atletas e amantes do esporte de areia vão ocupar a orla para a realização da 15ª edição do Niterói Open de Futevôlei, evento que marca os cinco anos de trajetória do torneio na cidade e promete movimentar uma das áreas mais tradicionais do município.





Com entrada gratuita para o público, a competição reunirá aproximadamente 240 atletas distribuídos em seis categorias. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e chega à sua edição comemorativa consolidado como uma das principais vitrines do futevôlei no estado do Rio de Janeiro.



Criado em 2021, o circuito teve início com um número mais modesto de participantes e poucas categorias disputadas. Ao longo dos últimos cinco anos, entretanto, o crescimento da modalidade e o aumento do interesse dos atletas contribuíram para a expansão da competição, que passou a integrar o calendário esportivo da cidade e atrair praticantes de diferentes níveis técnicos.



A expectativa para esta edição é reunir competidores experientes, atletas em ascensão e admiradores do esporte em um dia inteiro de disputas à beira-mar, reforçando a conexão entre lazer, atividade física e ocupação dos espaços públicos. LEIA MAIS: Queda de árvore bloqueia via em Icaraí após temporal Com entrada gratuita para o público, a competição reunirá aproximadamente 240 atletas distribuídos em seis categorias. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e chega à sua edição comemorativa consolidado como uma das principais vitrines do futevôlei no estado do Rio de Janeiro.Criado em 2021, o circuito teve início com um número mais modesto de participantes e poucas categorias disputadas. Ao longo dos últimos cinco anos, entretanto, o crescimento da modalidade e o aumento do interesse dos atletas contribuíram para a expansão da competição, que passou a integrar o calendário esportivo da cidade e atrair praticantes de diferentes níveis técnicos.A expectativa para esta edição é reunir competidores experientes, atletas em ascensão e admiradores do esporte em um dia inteiro de disputas à beira-mar, reforçando a conexão entre lazer, atividade física e ocupação dos espaços públicos.

Evento movimenta esporte e economia local

Além do aspecto competitivo, o torneio também tem impacto direto na movimentação econômica da região. Com a presença de atletas, familiares, equipes de apoio e público visitante, a expectativa é de aumento no fluxo de consumidores em bares, restaurantes, quiosques e estabelecimentos comerciais localizados ao longo da orla de Icaraí.



Para garantir a realização da competição, a estrutura do evento contará com o trabalho de cerca de 20 profissionais envolvidos na organização, arbitragem e suporte operacional. A logística foi planejada para oferecer conforto aos participantes e ao público, além de garantir o bom andamento das disputas durante todo o dia.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destaca que o crescimento do Niterói Open de Futevôlei demonstra o fortalecimento da modalidade na cidade e a importância do investimento em iniciativas esportivas abertas à população.



Segundo ele, a realização de eventos desse porte em espaços públicos contribui para incentivar hábitos saudáveis, estimular a prática esportiva e ampliar o uso qualificado das áreas de convivência urbana. A escolha da Praia de Icaraí reforça ainda a vocação de Niterói para sediar atividades esportivas ao ar livre, aproveitando a estrutura natural da cidade e sua extensa faixa litorânea.



O torneio também está alinhado às políticas públicas voltadas à democratização do acesso ao esporte e ao incentivo das modalidades praticadas na areia. Ao reunir atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, o evento promove integração social, troca de experiências e valorização do esporte como ferramenta de inclusão e bem-estar.



Ao longo dos últimos anos, o futevôlei registrou crescimento significativo em diversas regiões do país, impulsionado pela combinação entre técnica, condicionamento físico e interação social. Em Niterói, a modalidade encontrou um ambiente favorável para sua expansão, especialmente nas praias da cidade, que se tornaram pontos de encontro para praticantes e competições.



A 15ª edição do Niterói Open representa não apenas a celebração de um marco histórico para o circuito, mas também a consolidação de uma iniciativa que vem fortalecendo a cultura esportiva local. Com entrada franca e programação ao longo de todo o dia, a expectativa é de que moradores e visitantes aproveitem o feriado para acompanhar as disputas e prestigiar um dos principais eventos de futevôlei da região.



Serviço



15º Niterói Open de Futevôlei

Data: 20 de novembro de 2026

Horário: das 8h às 19h

Local: Praia de Icaraí, na altura da Padaria Pão & Etc., em Niterói

Entrada: gratuita

Informações: perfil oficial do evento nas redes sociais (@niteroiopen)

Apoio: Prefeitura de Niterói e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)