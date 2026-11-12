Com entrada gratuita para o público, a competição reunirá aproximadamente 240 atletas distribuídos em seis categorias. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e chega à sua edição comemorativa consolidado como uma das principais vitrines do futevôlei no estado do Rio de Janeiro.
Criado em 2021, o circuito teve início com um número mais modesto de participantes e poucas categorias disputadas. Ao longo dos últimos cinco anos, entretanto, o crescimento da modalidade e o aumento do interesse dos atletas contribuíram para a expansão da competição, que passou a integrar o calendário esportivo da cidade e atrair praticantes de diferentes níveis técnicos.
A expectativa para esta edição é reunir competidores experientes, atletas em ascensão e admiradores do esporte em um dia inteiro de disputas à beira-mar, reforçando a conexão entre lazer, atividade física e ocupação dos espaços públicos.
Evento movimenta esporte e economia local
Para garantir a realização da competição, a estrutura do evento contará com o trabalho de cerca de 20 profissionais envolvidos na organização, arbitragem e suporte operacional. A logística foi planejada para oferecer conforto aos participantes e ao público, além de garantir o bom andamento das disputas durante todo o dia.
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destaca que o crescimento do Niterói Open de Futevôlei demonstra o fortalecimento da modalidade na cidade e a importância do investimento em iniciativas esportivas abertas à população.
Segundo ele, a realização de eventos desse porte em espaços públicos contribui para incentivar hábitos saudáveis, estimular a prática esportiva e ampliar o uso qualificado das áreas de convivência urbana. A escolha da Praia de Icaraí reforça ainda a vocação de Niterói para sediar atividades esportivas ao ar livre, aproveitando a estrutura natural da cidade e sua extensa faixa litorânea.
O torneio também está alinhado às políticas públicas voltadas à democratização do acesso ao esporte e ao incentivo das modalidades praticadas na areia. Ao reunir atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, o evento promove integração social, troca de experiências e valorização do esporte como ferramenta de inclusão e bem-estar.
Ao longo dos últimos anos, o futevôlei registrou crescimento significativo em diversas regiões do país, impulsionado pela combinação entre técnica, condicionamento físico e interação social. Em Niterói, a modalidade encontrou um ambiente favorável para sua expansão, especialmente nas praias da cidade, que se tornaram pontos de encontro para praticantes e competições.
A 15ª edição do Niterói Open representa não apenas a celebração de um marco histórico para o circuito, mas também a consolidação de uma iniciativa que vem fortalecendo a cultura esportiva local. Com entrada franca e programação ao longo de todo o dia, a expectativa é de que moradores e visitantes aproveitem o feriado para acompanhar as disputas e prestigiar um dos principais eventos de futevôlei da região.
Serviço
15º Niterói Open de Futevôlei
Data: 20 de novembro de 2026
Horário: das 8h às 19h
Local: Praia de Icaraí, na altura da Padaria Pão & Etc., em Niterói
Entrada: gratuita
Informações: perfil oficial do evento nas redes sociais (@niteroiopen)
Apoio: Prefeitura de Niterói e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)
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