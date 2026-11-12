Niterói: Rodrigo Neves mostra que a evolução do fundo previdenciário reforça segurança para servidores e reduz pressão sobre o orçamento municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: Rodrigo Neves mostra que a evolução do fundo previdenciário reforça segurança para servidores e reduz pressão sobre o orçamento municipalDivulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 09:00

Niterói alcançou um marco histórico na gestão previdenciária ao superar a marca de R$ 3 bilhões em patrimônio acumulado no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores municipais. O resultado, anunciado pela administração municipal, é fruto de uma série de medidas adotadas ao longo dos últimos anos para garantir o equilíbrio financeiro do sistema e a sustentabilidade das contas públicas.



O montante é administrado pela Niterói Prev, autarquia responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores municipais. Além de representar uma garantia para os beneficiários atuais e futuros, a reserva acumulada reduz a necessidade de que recursos do orçamento municipal sejam direcionados para cobrir déficits previdenciários, preservando investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública.



Quando a reestruturação do sistema teve início, em 2013, a realidade era bastante diferente. Naquele período, o fundo previdenciário contava com pouco mais de R$ 13 milhões em patrimônio e enfrentava desafios relacionados ao equilíbrio das contas e à capacidade de financiamento dos benefícios no longo prazo. Desde então, uma série de mudanças administrativas e legais foi implementada para fortalecer o regime e ampliar sua capacidade financeira.

Medidas de gestão garantiram crescimento do fundo

Entre as principais ações adotadas ao longo do processo de reorganização estão a revisão de regras previdenciárias, a adequação dos critérios para concessão de benefícios, o fortalecimento dos mecanismos de governança e a criação de instrumentos voltados para a transparência e o controle dos investimentos.



Também foram implantadas medidas para contenção de gastos, como a limitação de incorporações remuneratórias e a adoção de mecanismos para evitar distorções salariais. Paralelamente, a gestão passou a adotar práticas de compliance, monitoramento de riscos e controle rigoroso na aplicação dos recursos previdenciários.



Segundo a Niterói Prev, a estratégia teve como objetivo principal assegurar a capacidade do regime de honrar compromissos futuros com aposentados e pensionistas, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio financeiro da administração pública municipal.



Os resultados aparecem não apenas no crescimento acumulado ao longo dos anos, mas também no desempenho recente. Somente entre janeiro e setembro de 2026, o patrimônio do fundo registrou expansão de aproximadamente 18%, o equivalente a cerca de R$ 463 milhões.



Com esse desempenho, o regime previdenciário de Niterói figura entre os maiores do país. Atualmente, possui um dos dez maiores patrimônios financeiros entre os regimes próprios municipais brasileiros e ocupa a segunda colocação no Estado do Rio de Janeiro.



Especialistas apontam que a constituição de reservas previdenciárias robustas é fundamental para garantir a sustentabilidade dos benefícios ao longo das próximas décadas. Isso ocorre porque os recursos acumulados ajudam a financiar tanto as aposentadorias e pensões já concedidas quanto aquelas que serão pagas aos atuais servidores quando encerrarem suas atividades profissionais.



Outro aspecto considerado estratégico é a proteção do orçamento municipal. Com uma reserva previdenciária sólida, a prefeitura reduz a necessidade de realizar aportes extraordinários no futuro, permitindo a manutenção dos investimentos em políticas públicas e obras voltadas à população.



A gestão dos recursos segue critérios definidos em uma Política de Investimentos aprovada anualmente pelos órgãos colegiados da Niterói Prev. As aplicações obedecem às normas estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social e pelo Conselho Monetário Nacional, priorizando segurança, liquidez e rentabilidade compatível com as metas atuariais do regime.



As instituições financeiras e os fundos que recebem os investimentos passam por processos de credenciamento e avaliação técnica, acompanhados pelo Comitê de Investimentos e pelos conselhos responsáveis pela governança da autarquia.



Além disso, o município mantém o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), documento emitido pelo Governo Federal que confirma a adequação do regime às exigências legais e permite que a cidade continue apta a receber transferências voluntárias da União e contratar operações de crédito.



O avanço da previdência municipal acompanha o desempenho fiscal de Niterói, que tem se destacado nacionalmente pelos indicadores de responsabilidade na administração pública. Com a marca de R$ 3 bilhões alcançada, a cidade consolida uma trajetória de fortalecimento financeiro que busca garantir estabilidade tanto para os servidores quanto para as futuras gerações de niteroienses.

