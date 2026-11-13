Niterói: FIS Week reúne gestores públicos, especialistas, profissionais da saúde e empresas de tecnologia - Divulgação/Ascom

Niterói: FIS Week reúne gestores públicos, especialistas, profissionais da saúde e empresas de tecnologiaDivulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 08:00

A Prefeitura de Niterói leva para a FIS Week 2026 uma série de iniciativas voltadas à modernização da saúde pública , com foco no uso da tecnologia para aprimorar o atendimento à população. Entre os destaques da participação do município no evento está o lançamento do Centro de Inteligência em Saúde de Niterói (CISNit), além da presença da Secretaria Municipal de Saúde em debates sobre saúde digital, prevenção de doenças e organização da jornada dos pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS).





Realizada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, a FIS Week reúne gestores públicos, especialistas, profissionais da saúde e empresas de tecnologia para discutir soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento dos sistemas de saúde. A programação segue até sexta-feira (13) e conta com a participação de representantes de diversas cidades brasileiras.



O novo Centro de Inteligência em Saúde será oficialmente apresentado nesta quinta-feira (12), durante programação especial no estande de Niterói. A ferramenta foi desenvolvida para integrar informações estratégicas da rede municipal e ampliar a capacidade de análise dos dados produzidos pelos serviços de saúde.



O projeto tem origem na Sala de Situação em Saúde, implantada em 2021 por meio de uma cooperação técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A evolução do modelo resultou na criação do CISNit, que passa a atuar como um núcleo de monitoramento capaz de reunir dados relacionados à vigilância em saúde, gestão e qualidade dos serviços.



A expectativa é que a nova estrutura possibilite a identificação antecipada de tendências, riscos e necessidades da população, auxiliando gestores na tomada de decisões e no planejamento de políticas públicas mais eficientes. LEIA MAIS: Dia D mobiliza unidades de saúde para atualização da vacinação Realizada na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, a FIS Week reúne gestores públicos, especialistas, profissionais da saúde e empresas de tecnologia para discutir soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento dos sistemas de saúde. A programação segue até sexta-feira (13) e conta com a participação de representantes de diversas cidades brasileiras.O novo Centro de Inteligência em Saúde será oficialmente apresentado nesta quinta-feira (12), durante programação especial no estande de Niterói. A ferramenta foi desenvolvida para integrar informações estratégicas da rede municipal e ampliar a capacidade de análise dos dados produzidos pelos serviços de saúde.O projeto tem origem na Sala de Situação em Saúde, implantada em 2021 por meio de uma cooperação técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A evolução do modelo resultou na criação do CISNit, que passa a atuar como um núcleo de monitoramento capaz de reunir dados relacionados à vigilância em saúde, gestão e qualidade dos serviços.A expectativa é que a nova estrutura possibilite a identificação antecipada de tendências, riscos e necessidades da população, auxiliando gestores na tomada de decisões e no planejamento de políticas públicas mais eficientes.

Debates abordam prevenção e jornada do paciente

A programação da Secretaria Municipal de Saúde na FIS Week também inclui a participação em dois painéis voltados aos desafios e oportunidades da transformação digital no SUS.



Nesta quarta-feira (11), especialistas discutiram como o uso de informações estratégicas e ferramentas tecnológicas pode contribuir para uma atuação mais preventiva dos serviços públicos de saúde. O debate destacou o potencial da saúde digital na identificação precoce de fatores de risco e no planejamento de ações voltadas à promoção da saúde e ao acompanhamento da população antes do surgimento de doenças mais graves.



A proposta é ampliar a capacidade do sistema de atuar de forma preditiva, utilizando inteligência de dados para antecipar cenários e direcionar recursos de maneira mais eficiente.



Já na quinta-feira (12), o foco foi a experiência do usuário dentro da rede pública de saúde. O debate abordou a forma como a integração entre atenção básica, sistemas de regulação e serviços especializados pode tornar mais simples o percurso dos pacientes dentro do SUS.



Entre os temas previstos estão o acompanhamento digital de encaminhamentos, o acesso a informações sobre consultas e exames e a melhoria da comunicação entre os diferentes níveis de atendimento. A ideia é tornar mais transparente o processo de navegação do paciente pelos serviços de saúde, reduzindo dificuldades e agilizando o acesso aos tratamentos necessários.



Além dos debates, o estande de Niterói foi preparado para apresentar algumas das principais experiências desenvolvidas pela rede municipal nos últimos anos. Um dos programas em destaque é o Fila Zero, iniciativa responsável pela ampliação do acesso a consultas e exames especializados. Segundo a administração municipal, o programa já realizou mais de 160 mil agendamentos e eliminou a fila de espera em dezenas de especialidades e procedimentos.



Os visitantes também poderão conhecer o funcionamento do Super Centro de Saúde da Região Oceânica, localizado em Piratininga, e as estratégias adotadas pelo município no combate à dengue por meio do Método Wolbachia, que utiliza mosquitos com a bactéria Wolbachia para reduzir a transmissão de arboviroses.



Para tornar a experiência mais interativa, o espaço contará ainda com atividades educativas e um quiz voltado ao público, apresentando informações sobre os projetos e resultados alcançados pela rede municipal.



Com a participação na FIS Week e o lançamento do CISNit, Niterói reforça sua aposta na inovação tecnológica como ferramenta para aprimorar a gestão pública em saúde, ampliar a capacidade de prevenção e oferecer serviços cada vez mais eficientes à população.