Niterói: um dos destaques da participação de Niterói na COP 31 foi a presença de Rodrigo Neves no painel "Vozes da América do Sul: Diálogo Político" - Divulgação/Ascom

Niterói: um dos destaques da participação de Niterói na COP 31 foi a presença de Rodrigo Neves no painel "Vozes da América do Sul: Diálogo Político"Divulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 08:10

A agenda ambiental de Niterói ganhou projeção internacional durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), realizada na Turquia. Representando o município, o prefeito Rodrigo Neves participou de debates, reuniões estratégicas e encontros com lideranças mundiais para apresentar experiências desenvolvidas na cidade e discutir o papel dos governos locais no combate às mudanças climáticas.





A COP é considerada um dos mais relevantes fóruns globais voltados à discussão de soluções para a crise climática. O evento reúne chefes de Estado, gestores públicos, especialistas e representantes de organizações internacionais para debater políticas voltadas à sustentabilidade, redução de emissões de gases do efeito estufa, adaptação climática e preservação ambiental.



Durante a programação, Rodrigo Neves participou de uma série de compromissos institucionais voltados ao fortalecimento da cooperação entre cidades e à troca de experiências sobre desenvolvimento sustentável. Entre os encontros realizados esteve uma reunião com Anne Hidalgo, ex-prefeita de Paris, reconhecida internacionalmente por iniciativas ligadas à mobilidade urbana e às políticas ambientais.



Na ocasião, o prefeito apresentou detalhes do Parque Orla Piratininga, um dos principais projetos ambientais em andamento em Niterói. O espaço é conhecido por abrigar o maior sistema de jardins filtrantes da América Latina, estrutura voltada à recuperação ambiental da Lagoa de Piratininga e à melhoria da qualidade das águas da região.



Segundo Rodrigo Neves, o projeto combina preservação ambiental, planejamento urbano e criação de áreas de convivência para a população. O modelo é considerado uma solução baseada na natureza, estratégia que vem sendo cada vez mais adotada por cidades ao redor do mundo para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. LEIA MAIS: Niterói lança carta em defesa do meio ambiente com Marina Silva A COP é considerada um dos mais relevantes fóruns globais voltados à discussão de soluções para a crise climática. O evento reúne chefes de Estado, gestores públicos, especialistas e representantes de organizações internacionais para debater políticas voltadas à sustentabilidade, redução de emissões de gases do efeito estufa, adaptação climática e preservação ambiental.Durante a programação, Rodrigo Neves participou de uma série de compromissos institucionais voltados ao fortalecimento da cooperação entre cidades e à troca de experiências sobre desenvolvimento sustentável. Entre os encontros realizados esteve uma reunião com Anne Hidalgo, ex-prefeita de Paris, reconhecida internacionalmente por iniciativas ligadas à mobilidade urbana e às políticas ambientais.Na ocasião, o prefeito apresentou detalhes do Parque Orla Piratininga, um dos principais projetos ambientais em andamento em Niterói. O espaço é conhecido por abrigar o maior sistema de jardins filtrantes da América Latina, estrutura voltada à recuperação ambiental da Lagoa de Piratininga e à melhoria da qualidade das águas da região.Segundo Rodrigo Neves, o projeto combina preservação ambiental, planejamento urbano e criação de áreas de convivência para a população. O modelo é considerado uma solução baseada na natureza, estratégia que vem sendo cada vez mais adotada por cidades ao redor do mundo para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Cidade reforça protagonismo na pauta ambiental

Além da apresentação de experiências locais, as reuniões também abordaram o fortalecimento do papel dos municípios na formulação de políticas ambientais globais. O prefeito defendeu o protagonismo das cidades no desenvolvimento de soluções sustentáveis, destacando que muitos dos desafios climáticos se manifestam diretamente nos territórios urbanos.



Outro destaque da participação de Niterói na COP 31 foi a presença de Rodrigo Neves no painel “Vozes da América do Sul: Diálogo Político”, espaço dedicado à discussão de estratégias para ampliar a cooperação entre governos locais da região.



Durante o encontro, o prefeito ressaltou iniciativas implementadas pela administração municipal voltadas à adaptação climática e à construção de uma cidade mais resiliente. Entre os exemplos citados está a criação da Secretaria do Clima, medida pioneira adotada pelo município para integrar políticas públicas voltadas ao enfrentamento dos desafios ambientais.



No mesmo painel, foi entregue um documento elaborado em conjunto por integrantes da rede Mercocidades e do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade. O material reúne propostas e prioridades apontadas por municípios sul-americanos para fortalecer a ação climática nos territórios urbanos.



Entre os principais temas destacados no documento estão a ampliação da participação dos municípios nas decisões relacionadas ao clima, investimentos em adaptação e resiliência, expansão do acesso a financiamentos internacionais, promoção de uma transição energética justa e incentivo à economia circular.



A agenda internacional também resultou em uma conquista importante para o município. Durante reunião com o presidente eleito da organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), o turco Uur brahim Altay, foi confirmada a realização, em Niterói, da Reunião Executiva da entidade em maio de 2027.



Considerada uma das mais importantes organizações de cooperação entre governos locais do mundo, a CGLU reúne lideranças municipais de mais de 140 países. A escolha de Niterói para sediar o encontro representa um reconhecimento internacional ao trabalho desenvolvido pela cidade em áreas como sustentabilidade, planejamento urbano e governança.



A programação do prefeito na COP 31 prossegue nesta quinta-feira (12), quando ele participa de novos debates voltados à ampliação da biodiversidade na América Latina e aos desafios da governança climática. A expectativa é que a presença de Niterói no evento fortaleça parcerias internacionais e amplie a visibilidade das iniciativas ambientais implementadas pelo município nos últimos anos.