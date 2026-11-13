Niterói: CDL será sede do encontro promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação/Ascom

Niterói: CDL será sede do encontro promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de JaneiroDivulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 08:50

Niterói será palco, no próximo dia 24 de novembro, de um amplo debate sobre os rumos do jornalismo no Estado do Rio de Janeiro. Promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, o Encontro Estadual de Jornalistas vai reunir profissionais, professores, pesquisadores e dirigentes da categoria para discutir temas relacionados à valorização da profissão, à organização sindical e aos desafios enfrentados pelo setor diante das transformações do mercado da comunicação.





A programação acontecerá das 9h às 14h, no Clube Diretores Lojistas, localizado no Centro de Niterói, e deverá reunir representantes de diferentes regiões fluminenses, incluindo a Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região Serrana, Região dos Lagos, Norte e Noroeste do estado.



Entre os principais temas do encontro estará a defesa da exigência do diploma universitário para o exercício da profissão de jornalista. O assunto segue mobilizando entidades representativas da categoria em todo o país e será debatido por especialistas com atuação acadêmica e profissional no campo da comunicação.



A proposta do evento é oferecer um espaço para a troca de experiências, fortalecimento institucional da categoria e discussão de estratégias voltadas à valorização do trabalho jornalístico em um cenário marcado pelo crescimento das plataformas digitais, pela disseminação de informações falsas e pelas mudanças nas relações de trabalho do setor.



A programação contará com a participação de profissionais reconhecidos da área acadêmica e da comunicação. Entre os convidados confirmados está a professora Flávia Clemente, diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), doutora em Linguística e pesquisadora nas áreas de comunicação institucional e assessoria de imprensa.



Também participará do encontro a professora Kátia Falcão, coordenadora do curso de Comunicação da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), com atuação em gestão acadêmica e desenvolvimento de projetos de integração entre universidade e sociedade.



Outro nome confirmado é o jornalista e advogado Aldelfran Lacerda, mestre em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, dirigente sindical e integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes. O encontro contará ainda com a presença de Moyses Faria, profissional com trajetória ligada à televisão brasileira e experiência em programas de grande audiência exibidos por emissoras nacionais. LEIA MAIS: João Luiz Faria Netto dá aula Jornalismo e emociona público A programação acontecerá das 9h às 14h, no Clube Diretores Lojistas, localizado no Centro de Niterói, e deverá reunir representantes de diferentes regiões fluminenses, incluindo a Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região Serrana, Região dos Lagos, Norte e Noroeste do estado.Entre os principais temas do encontro estará a defesa da exigência do diploma universitário para o exercício da profissão de jornalista. O assunto segue mobilizando entidades representativas da categoria em todo o país e será debatido por especialistas com atuação acadêmica e profissional no campo da comunicação.A proposta do evento é oferecer um espaço para a troca de experiências, fortalecimento institucional da categoria e discussão de estratégias voltadas à valorização do trabalho jornalístico em um cenário marcado pelo crescimento das plataformas digitais, pela disseminação de informações falsas e pelas mudanças nas relações de trabalho do setor.A programação contará com a participação de profissionais reconhecidos da área acadêmica e da comunicação. Entre os convidados confirmados está a professora Flávia Clemente, diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), doutora em Linguística e pesquisadora nas áreas de comunicação institucional e assessoria de imprensa.Também participará do encontro a professora Kátia Falcão, coordenadora do curso de Comunicação da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), com atuação em gestão acadêmica e desenvolvimento de projetos de integração entre universidade e sociedade.Outro nome confirmado é o jornalista e advogado Aldelfran Lacerda, mestre em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, dirigente sindical e integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes. O encontro contará ainda com a presença de Moyses Faria, profissional com trajetória ligada à televisão brasileira e experiência em programas de grande audiência exibidos por emissoras nacionais.

Fórum destaca protagonismo feminino no jornalismo

Um dos momentos centrais da programação será o Fórum das Mulheres Jornalistas Fluminenses, criado para ampliar o debate sobre a participação feminina na comunicação e os desafios enfrentados pelas profissionais da área.



O espaço reunirá jornalistas com trajetórias consolidadas em diferentes segmentos da comunicação. Entre as participantes confirmadas está Valéria Aguiar, especialista em comunicação e oratória, que atua na formação de equipes e no desenvolvimento de estratégias de comunicação corporativa e digital.



A jornalista Dulce Tupy também integra a programação. Com passagens por importantes veículos da imprensa nacional, ela é reconhecida por sua atuação como escritora e pesquisadora da cultura popular brasileira, especialmente das manifestações ligadas ao samba.



Outra presença confirmada é a de Fátima Lacerda, profissional com ampla experiência em redações de jornais e na comunicação sindical. Com formação pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Ciência Política, ela participou da implantação de importantes projetos editoriais voltados ao jornalismo de proximidade no estado.



Os organizadores destacam que o fórum pretende promover reflexões sobre liderança feminina, mercado de trabalho, equidade de oportunidades e visibilidade das mulheres na imprensa.



Além dos debates e das mesas temáticas, o encontro terá um momento cultural de encerramento. O Bloco Filhos da Pauta, tradicional agremiação formada por jornalistas, encerrará a programação com apresentações de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, músicos e a participação do intérprete Nego.



A expectativa dos organizadores é que o evento fortaleça o diálogo entre profissionais de diferentes gerações e regiões do estado, contribuindo para a construção coletiva de propostas voltadas à valorização do jornalismo e à defesa da atividade profissional. O encontro também busca ampliar a integração entre jornalistas que atuam em redações, assessorias, universidades, veículos independentes e demais áreas ligadas à comunicação, em um momento considerado estratégico para o futuro da profissão.