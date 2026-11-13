Niterói: CDL será sede do encontro promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de JaneiroDivulgação/Ascom
A programação acontecerá das 9h às 14h, no Clube Diretores Lojistas, localizado no Centro de Niterói, e deverá reunir representantes de diferentes regiões fluminenses, incluindo a Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região Serrana, Região dos Lagos, Norte e Noroeste do estado.
Entre os principais temas do encontro estará a defesa da exigência do diploma universitário para o exercício da profissão de jornalista. O assunto segue mobilizando entidades representativas da categoria em todo o país e será debatido por especialistas com atuação acadêmica e profissional no campo da comunicação.
A proposta do evento é oferecer um espaço para a troca de experiências, fortalecimento institucional da categoria e discussão de estratégias voltadas à valorização do trabalho jornalístico em um cenário marcado pelo crescimento das plataformas digitais, pela disseminação de informações falsas e pelas mudanças nas relações de trabalho do setor.
A programação contará com a participação de profissionais reconhecidos da área acadêmica e da comunicação. Entre os convidados confirmados está a professora Flávia Clemente, diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), doutora em Linguística e pesquisadora nas áreas de comunicação institucional e assessoria de imprensa.
Também participará do encontro a professora Kátia Falcão, coordenadora do curso de Comunicação da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), com atuação em gestão acadêmica e desenvolvimento de projetos de integração entre universidade e sociedade.
Outro nome confirmado é o jornalista e advogado Aldelfran Lacerda, mestre em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, dirigente sindical e integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes. O encontro contará ainda com a presença de Moyses Faria, profissional com trajetória ligada à televisão brasileira e experiência em programas de grande audiência exibidos por emissoras nacionais.
Fórum destaca protagonismo feminino no jornalismo
O espaço reunirá jornalistas com trajetórias consolidadas em diferentes segmentos da comunicação. Entre as participantes confirmadas está Valéria Aguiar, especialista em comunicação e oratória, que atua na formação de equipes e no desenvolvimento de estratégias de comunicação corporativa e digital.
A jornalista Dulce Tupy também integra a programação. Com passagens por importantes veículos da imprensa nacional, ela é reconhecida por sua atuação como escritora e pesquisadora da cultura popular brasileira, especialmente das manifestações ligadas ao samba.
Outra presença confirmada é a de Fátima Lacerda, profissional com ampla experiência em redações de jornais e na comunicação sindical. Com formação pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Ciência Política, ela participou da implantação de importantes projetos editoriais voltados ao jornalismo de proximidade no estado.
Os organizadores destacam que o fórum pretende promover reflexões sobre liderança feminina, mercado de trabalho, equidade de oportunidades e visibilidade das mulheres na imprensa.
Além dos debates e das mesas temáticas, o encontro terá um momento cultural de encerramento. O Bloco Filhos da Pauta, tradicional agremiação formada por jornalistas, encerrará a programação com apresentações de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, músicos e a participação do intérprete Nego.
A expectativa dos organizadores é que o evento fortaleça o diálogo entre profissionais de diferentes gerações e regiões do estado, contribuindo para a construção coletiva de propostas voltadas à valorização do jornalismo e à defesa da atividade profissional. O encontro também busca ampliar a integração entre jornalistas que atuam em redações, assessorias, universidades, veículos independentes e demais áreas ligadas à comunicação, em um momento considerado estratégico para o futuro da profissão.
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