Niterói: Presidente da Neltur, André Bento busca garantir que as oportunidades geradas pelo crescimento do turismo possam alcançar diferentes camadas da população - Divulgação/Ascom

Niterói: Presidente da Neltur, André Bento busca garantir que as oportunidades geradas pelo crescimento do turismo possam alcançar diferentes camadas da populaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 14:30

Niterói dará mais um passo na estratégia de fortalecimento do turismo com o lançamento da Escola Niteroiense de Turismo 4.0, iniciativa voltada à capacitação profissional e à formação de novos talentos para um dos setores considerados mais promissores da economia local. A partir desta quinta-feira (12), estarão abertas as inscrições para 400 vagas gratuitas em cursos voltados à inovação, tecnologia e gestão aplicada ao turismo.





O projeto é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), e busca preparar profissionais, empreendedores e estudantes para as transformações que vêm redefinindo o mercado turístico em todo o mundo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de novembro, por meio do



A nova escola nasce com a proposta de aproximar o setor turístico das ferramentas que impulsionam a chamada economia digital. Para isso, os alunos terão acesso a conteúdos relacionados à inteligência artificial, automação, análise de dados, marketing digital, inovação e desenvolvimento de experiências voltadas aos visitantes.



Ao todo, serão oferecidos sete cursos de capacitação: Atendimento Inteligente e Hospitalidade Digital; Gestão Inteligente de Negócios Turísticos; Inteligência Artificial e Automação Aplicadas ao Turismo; Marketing Digital e Produção de Conteúdo para Destinos; Experiências Imersivas e Roteiros Turísticos Inteligentes; Dados e Destinos Turísticos Inteligentes; e Inovação, Marketing e Experiência do Cliente no Turismo 4.0.



A iniciativa será desenvolvida por meio de uma parceria entre a Neltur, o Instituto BR Arte e a Universidade Federal Fluminense (UFF). Enquanto o instituto será responsável pela execução das atividades, a universidade contribuirá com a elaboração dos conteúdos pedagógicos e o acompanhamento acadêmico dos cursos. LEIA MAIS: Niterói Ecotur Sem Barreiras faz edição histórica na Ilha da Boa Viagem O projeto é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), e busca preparar profissionais, empreendedores e estudantes para as transformações que vêm redefinindo o mercado turístico em todo o mundo. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de novembro, por meio do Portal de Serviços da Prefeitura A nova escola nasce com a proposta de aproximar o setor turístico das ferramentas que impulsionam a chamada economia digital. Para isso, os alunos terão acesso a conteúdos relacionados à inteligência artificial, automação, análise de dados, marketing digital, inovação e desenvolvimento de experiências voltadas aos visitantes.Ao todo, serão oferecidos sete cursos de capacitação: Atendimento Inteligente e Hospitalidade Digital; Gestão Inteligente de Negócios Turísticos; Inteligência Artificial e Automação Aplicadas ao Turismo; Marketing Digital e Produção de Conteúdo para Destinos; Experiências Imersivas e Roteiros Turísticos Inteligentes; Dados e Destinos Turísticos Inteligentes; e Inovação, Marketing e Experiência do Cliente no Turismo 4.0.A iniciativa será desenvolvida por meio de uma parceria entre a Neltur, o Instituto BR Arte e a Universidade Federal Fluminense (UFF). Enquanto o instituto será responsável pela execução das atividades, a universidade contribuirá com a elaboração dos conteúdos pedagógicos e o acompanhamento acadêmico dos cursos.

Tecnologia e inclusão no centro da proposta

Mais do que uma ação voltada à qualificação profissional, a Escola Niteroiense de Turismo 4.0 pretende funcionar como um espaço permanente de formação, pesquisa e inovação. A intenção é criar um ambiente capaz de reunir estudantes, professores, pesquisadores, trabalhadores e empresários em torno de soluções para o desenvolvimento sustentável do turismo na cidade.



Segundo a Neltur, o projeto foi concebido para responder às novas demandas do setor, que atualmente exige profissionais preparados para lidar com plataformas digitais, ferramentas de inteligência artificial, sistemas de automação e estratégias de comunicação online.



Outro diferencial será o caráter social da iniciativa. As vagas serão gratuitas e parte da estratégia prevê ampliar o acesso à formação para jovens em situação de vulnerabilidade social, além de trabalhadores que desejam ingressar ou se atualizar no mercado turístico.



A proposta busca garantir que as oportunidades geradas pelo crescimento do turismo possam alcançar diferentes camadas da população, fortalecendo a inclusão produtiva e a geração de renda.



O projeto também aposta na valorização das potencialidades de Niterói. A cidade reúne uma combinação de atrativos que inclui patrimônio histórico, praias, gastronomia, equipamentos culturais, turismo esportivo e eventos corporativos, além de uma ampla rede de serviços formada por hotéis, restaurantes, agências, guias turísticos e empreendedores de diversos segmentos.



Para especialistas da área, transformar esse potencial em desenvolvimento econômico depende não apenas da promoção do destino, mas também da preparação das pessoas que atuam diretamente no atendimento aos visitantes e na criação de produtos turísticos.



A Escola Niteroiense de Turismo 4.0 surge como um instrumento de modernização do setor, alinhando conhecimento técnico e inovação às necessidades atuais do mercado. A expectativa é que a iniciativa contribua para formar profissionais mais preparados, estimular a competitividade dos negócios locais e elevar a qualidade das experiências oferecidas aos turistas.



Com o lançamento da escola, a Prefeitura pretende consolidar uma política pública de longo prazo voltada à qualificação profissional e à inovação, fortalecendo a posição de Niterói como um dos principais destinos turísticos do estado e uma referência nacional em formação aplicada ao turismo do futuro.