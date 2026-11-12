Niterói: O mestre Gilberto Gil vai celebrar os 453 anos da cidade com grande show gratuito na Praia de Icaraí - Ricardo Stuckert/Ascom

Niterói: O mestre Gilberto Gil vai celebrar os 453 anos da cidade com grande show gratuito na Praia de IcaraíRicardo Stuckert/Ascom

Publicado 12/11/2026 14:29

Niterói vai celebrar seus 453 anos com uma extensa programação musical gratuita espalhada por diferentes regiões da cidade. A agenda comemorativa começa neste fim de semana e culmina no dia 22 de novembro, data do aniversário do município, com um grande show de Gilberto Gil na Praia de Icaraí. Além do ícone da música brasileira, o evento contará com apresentações de artistas como Tiago Iorc, Gilsons e Barão Vermelho, reunindo diversos estilos e gerações em uma festa voltada para moradores e visitantes.





A proposta da programação é transformar espaços públicos em pontos de encontro e celebração, valorizando a cultura e promovendo momentos de lazer para as famílias. Os shows serão realizados em áreas abertas e de fácil acesso, permitindo que diferentes regiões da cidade participem das comemorações.



As atividades terão início em Piratininga, na Região Oceânica, onde será montada uma estrutura especial para receber os primeiros eventos da programação. No sábado (14), a Praça Luiz Gomes da Silva, conhecida popularmente como Praça do Toboágua, receberá apresentações a partir das 17h. O público poderá assistir às performances dos jovens talentos do projeto Aprendiz Musical, além do cantor, compositor e guitarrista Celso Fonseca. A noite será encerrada pelo cantor Tiago Iorc, um dos nomes mais populares da música brasileira contemporânea.



Já no domingo (15), o mesmo espaço sediará mais uma rodada de atrações. A programação começa às 15h com o cantor e multi-instrumentista Gui Schwab. Em seguida, sobe ao palco a banda Barão Vermelho, grupo que marcou gerações com sucessos do rock nacional e permanece como uma das formações mais tradicionais da música brasileira. LEIA MAIS: Gilberto Gil será atração principal do aniversário de Niterói A proposta da programação é transformar espaços públicos em pontos de encontro e celebração, valorizando a cultura e promovendo momentos de lazer para as famílias. Os shows serão realizados em áreas abertas e de fácil acesso, permitindo que diferentes regiões da cidade participem das comemorações.As atividades terão início em Piratininga, na Região Oceânica, onde será montada uma estrutura especial para receber os primeiros eventos da programação. No sábado (14), a Praça Luiz Gomes da Silva, conhecida popularmente como Praça do Toboágua, receberá apresentações a partir das 17h. O público poderá assistir às performances dos jovens talentos do projeto Aprendiz Musical, além do cantor, compositor e guitarrista Celso Fonseca. A noite será encerrada pelo cantor Tiago Iorc, um dos nomes mais populares da música brasileira contemporânea.Já no domingo (15), o mesmo espaço sediará mais uma rodada de atrações. A programação começa às 15h com o cantor e multi-instrumentista Gui Schwab. Em seguida, sobe ao palco a banda Barão Vermelho, grupo que marcou gerações com sucessos do rock nacional e permanece como uma das formações mais tradicionais da música brasileira.

Praia de Icaraí será palco da grande celebração

O ponto alto das comemorações acontecerá no dia 22 de novembro, quando a Praia de Icaraí receberá uma programação especial dedicada ao aniversário da cidade. A expectativa é reunir um grande público para acompanhar uma série de apresentações musicais que prometem movimentar a orla ao longo da tarde e da noite.



A abertura ficará por conta da DJ Taia Pitaia, seguida por integrantes do projeto musical Niterói de Todos os Cantos, iniciativa que destaca artistas locais e valoriza a diversidade cultural do município. Na sequência, o público poderá acompanhar a apresentação dos Gilsons, trio formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, representantes de uma das famílias mais influentes da música brasileira.



Com um repertório que mistura MPB, pop e influências afro-brasileiras, o grupo conquistou projeção nacional com canções como “Várias Queixas”, “Love Love”, “Bem Me Quer” e “Beijo na Boca”, tornando-se uma das atrações mais aguardadas da programação.



O encerramento da noite ficará sob responsabilidade de Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música popular brasileira e referência cultural dentro e fora do país. O artista deverá apresentar clássicos que marcaram sua trajetória ao longo de décadas de carreira, incluindo sucessos conhecidos por diferentes gerações.



A programação festiva será concluída em clima de carnaval, com a participação da bateria da Unidos do Viradouro. Atual destaque do samba carioca, a escola levará para a Praia de Icaraí toda a energia característica de seus ritmistas, encerrando as comemorações com muito samba e animação.



Além de celebrar mais um aniversário da cidade, a programação busca reforçar a ocupação dos espaços públicos por meio da cultura, estimulando a convivência entre moradores e valorizando artistas locais e nacionais. Com atrações para diferentes públicos e estilos musicais, a expectativa é que as festividades movimentem a cidade ao longo de mais de uma semana e se consolidem como um dos principais eventos culturais do calendário de Niterói.



A comemoração dos 453 anos também reforça a vocação de Niterói para receber grandes eventos ao ar livre, aproveitando cenários icônicos como a Praia de Icaraí e os espaços públicos da Região Oceânica para promover encontros que unem música, cultura e cidadania.