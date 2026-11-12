Niterói: suspeito de utilizar moto clonada tentou fugir da PM no bairro do Caramujo - Reprodução/Internet

Niterói: suspeito de utilizar moto clonada tentou fugir da PM no bairro do CaramujoReprodução/Internet

Publicado 12/11/2026 14:54

Um motociclista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi interceptado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (10), no bairro do Caramujo, em Niterói, após tentar escapar de uma abordagem policial. A ação ocorreu na Rua Vereador Erany José da Silva e contou com o trabalho de equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), atuando em suporte ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA).





A localização do suspeito só foi possível graças ao sistema de inteligência e monitoramento de trânsito da cidade. O veículo já vinha sendo acompanhado eletronicamente desde o período da tarde pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói, que identificou divergências cadastrais e disparou um alerta de possível adulteração e clonagem aos agentes em serviço de patrulha. LEIA MAIS: PM apreende drogas, rádio transmissor e dinheiro no Barreto A localização do suspeito só foi possível graças ao sistema de inteligência e monitoramento de trânsito da cidade. O veículo já vinha sendo acompanhado eletronicamente desde o período da tarde pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói, que identificou divergências cadastrais e disparou um alerta de possível adulteração e clonagem aos agentes em serviço de patrulha.

Fuga frustrada e encaminhamento à delegacia



Durante o patrulhamento ostensivo na região do Caramujo, as equipes policiais avistaram a motocicleta com as características informadas pelo sistema central. Ao perceber que seria abordado, o condutor acelerou o veículo e tentou se esconder no interior da comunidade local. Diante da manobra evasiva, os policiais agiram rapidamente, organizando um cerco tático nas vias de acesso próximas, o que impediu a fuga e resultou no bloqueio do suspeito.

Enquanto acontecia o procedimento de verificação no local da abordagem, os agentes constataram que, além das irregularidades registradas na motocicleta, o homem não possuía permissão legal para dirigir. Diante do flagrante, o motociclista e o veículo foram encaminhados à 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada para a realização de periciais técnicas que comprovem a clonagem e para a tomada das medidas administrativas e criminais cabíveis pela autoridade policial.



A utilização do monitoramento por imagens e leitura de placas tem se consolidado como uma ferramenta estratégica no combate aos crimes de trânsito na Região Metropolitana. O chamado Cercamento Eletrônico permite cruzar informações em tempo real e emitir alertas automáticos para as patrulhas de rua sempre que um veículo roubado ou adulterado passa pelos pontos de fiscalização da cidade.



A clonagem de veículos é uma prática criminosa em que adulteradores utilizam dados, placas e características de automóveis ou motos regulares para mascarar a origem de veículos furtados ou roubados. Essa infração traz grandes prejuízos aos proprietários legítimos, que passam a receber autuações de trânsito indevidas ou a responder por infrações cometidas por terceiros em outras localidades. Para conter esses impactos, o Detran-RJ recentemente atualizou suas normas administrativas para facilitar a contestação de multas e o processo de troca de placas de veículos que comprovadamente foram vítimas de clonagem.

Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.