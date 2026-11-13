Niterói: CLIN forma trabalhadores no município, em parceria com a Firjan - Divulgação/Ascom

Niterói: CLIN forma trabalhadores no município, em parceria com a FirjanDivulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 08:40

Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) , em parceria com a Firjan SENAI, formou a primeira turma do projeto Clin 360º, certificando 146 trabalhadores em seis áreas de capacitação profissional. A solenidade de formatura foi realizada na Câmara Municipal de Niterói e celebrou os cursos concluídos entre junho e outubro deste ano, divididos em 19 turmas: Gestão e Liderança, Empreendedorismo, Gestão Estratégica de Vendas, Power BI, Gestão Ágil e Gerenciamento de Projetos.





A iniciativa é promovida por meio da Escola Clin e contou com a participação do Comitê Clin Por Elas, que viabilizou três turmas exclusivas para mulheres com foco em autonomia e independência financeira. Durante o evento, que teve apresentação do coral Vozes da Clin sob regência do maestro Marcello Sader, o presidente da Companhia, Acílio Borges, destacou o investimento no capital humano alinhado às políticas educacionais do prefeito Rodrigo Neves.



“Queremos uma Companhia que aprende, evolui, inova e reconhece que seu maior patrimônio são as pessoas que constroem sua história todos os dias”, afirmou Borges. Para o diretor executivo operacional do Sistema Firjan e diretor executivo SESI SENAI, Alexandre Reis, a parceria une qualificação técnica e transformação humana. “A Clin dá o holofote e o protagonismo para o funcionário, e isso é lindo de ver”, ressaltou. LEIA MAIS: Clin reforça lavagem e limpeza na Amaral Peixoto durante a madrugada A iniciativa é promovida por meio da Escola Clin e contou com a participação do Comitê Clin Por Elas, que viabilizou três turmas exclusivas para mulheres com foco em autonomia e independência financeira. Durante o evento, que teve apresentação do coral Vozes da Clin sob regência do maestro Marcello Sader, o presidente da Companhia, Acílio Borges, destacou o investimento no capital humano alinhado às políticas educacionais do prefeito Rodrigo Neves.“Queremos uma Companhia que aprende, evolui, inova e reconhece que seu maior patrimônio são as pessoas que constroem sua história todos os dias”, afirmou Borges. Para o diretor executivo operacional do Sistema Firjan e diretor executivo SESI SENAI, Alexandre Reis, a parceria une qualificação técnica e transformação humana. “A Clin dá o holofote e o protagonismo para o funcionário, e isso é lindo de ver”, ressaltou.

Retorno às salas de aula

Entre os formandos, a trajetória da gari Rosimeire Torres, de 60 anos, emocionou o público. Prestes a completar três décadas de serviços prestados à Companhia e após quase 40 anos afastada dos estudos, ela concluiu três cursos: Gestão e Liderança, Empreendedorismo e Gestão Estratégica de Vendas. Acompanhada pelos filhos e netos, foi aplaudida de pé.



“Nessa idade, receber três certificados é motivo de um orgulho que nem consigo explicar. Redescobri a alegria de estudar, de aprender e de acreditar que nunca é tarde para recomeçar”, relatou Rosimeire, que agora planeja cursar Eletrônica.



Criada em outubro de 2023 sob direção de Eduardo Caminha e gerência de José Haddad, a Escola Clin mantém parcerias com instituições como UniLaSalle, Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG), ESPM e Firjan SESI SENAI para promover a educação continuada dos servidores municipais.

A Companhia de Limpeza de Niterói, amplamente conhecida como Clin, é a empresa pública responsável pela gestão dos serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos no município fluminense.



Desenvolvida com o propósito de modernizar a zeladoria da cidade, a instituição desempenha um papel estratégico na manutenção da saúde pública, do bem-estar coletivo e da preservação ambiental.

Suas operações diárias abrangem desde a coleta domiciliar regular até a varrição de ruas, avenidas, praças e calçadões em todas as regiões de Niterói, incluindo a Zona Sul, Zona Norte, Centro, Região Oceânica e Pendotiba.



Além dos serviços tradicionais, a Clin executa ações essenciais de limpeza de praias, higienização de feiras livres, capina, roçada e desobstrução de ralos e galerias pluviais, prevenindo alagamentos em períodos de chuva.