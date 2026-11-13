Niterói: CLIN forma trabalhadores no município, em parceria com a FirjanDivulgação/Ascom
A iniciativa é promovida por meio da Escola Clin e contou com a participação do Comitê Clin Por Elas, que viabilizou três turmas exclusivas para mulheres com foco em autonomia e independência financeira. Durante o evento, que teve apresentação do coral Vozes da Clin sob regência do maestro Marcello Sader, o presidente da Companhia, Acílio Borges, destacou o investimento no capital humano alinhado às políticas educacionais do prefeito Rodrigo Neves.
“Queremos uma Companhia que aprende, evolui, inova e reconhece que seu maior patrimônio são as pessoas que constroem sua história todos os dias”, afirmou Borges. Para o diretor executivo operacional do Sistema Firjan e diretor executivo SESI SENAI, Alexandre Reis, a parceria une qualificação técnica e transformação humana. “A Clin dá o holofote e o protagonismo para o funcionário, e isso é lindo de ver”, ressaltou.
Retorno às salas de aula
“Nessa idade, receber três certificados é motivo de um orgulho que nem consigo explicar. Redescobri a alegria de estudar, de aprender e de acreditar que nunca é tarde para recomeçar”, relatou Rosimeire, que agora planeja cursar Eletrônica.
Criada em outubro de 2023 sob direção de Eduardo Caminha e gerência de José Haddad, a Escola Clin mantém parcerias com instituições como UniLaSalle, Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG), ESPM e Firjan SESI SENAI para promover a educação continuada dos servidores municipais.
Suas operações diárias abrangem desde a coleta domiciliar regular até a varrição de ruas, avenidas, praças e calçadões em todas as regiões de Niterói, incluindo a Zona Sul, Zona Norte, Centro, Região Oceânica e Pendotiba.
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