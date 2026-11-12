Niterói: princípio de incêndio aconteceu na cozinha do restaurante, em São Francisco - Reprodução/Internet

Niterói: princípio de incêndio aconteceu na cozinha do restaurante, em São FranciscoReprodução/Internet

Publicado 12/11/2026 18:13

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros e provocou apreensão entre clientes, pedestres e moradores da Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no início da tarde desta quinta-feira (12). O incidente ocorreu na cozinha do tradicional restaurante Mocellin, situado na Avenida Quintino Bocaiúva, na orla da Praia de São Francisco, uma das áreas gastronômicas mais movimentadas do município.





Segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o chamado de emergência foi registrado exatamente às 12h05, horário em que o movimento costuma se intensificar nos estabelecimentos da região. Agentes do quartel de Charitas foram deslocados imediatamente para atender à ocorrência devido à proximidade estratégica com o bairro.



No endereço, os militares atuaram com agilidade para conter o foco de incêndio e impedir que o fogo avançasse para o salão principal ou atingisse imóveis vizinhos. Após o controle direto das chamas, a guarnição permaneceu no restaurante executando o trabalho de rescaldo — etapa fundamental de vistoria técnica para eliminar pontos de calor ocultos e evitar a reignição do fogo. Apesar do susto e da movimentação de viaturas na avenida, a corporação confirmou que ninguém ficou ferido. LEIA MAIS: Tiros durante operação provocam interdição do túnel Charitas-Cafubá Segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o chamado de emergência foi registrado exatamente às 12h05, horário em que o movimento costuma se intensificar nos estabelecimentos da região. Agentes do quartel de Charitas foram deslocados imediatamente para atender à ocorrência devido à proximidade estratégica com o bairro.No endereço, os militares atuaram com agilidade para conter o foco de incêndio e impedir que o fogo avançasse para o salão principal ou atingisse imóveis vizinhos. Após o controle direto das chamas, a guarnição permaneceu no restaurante executando o trabalho de rescaldo — etapa fundamental de vistoria técnica para eliminar pontos de calor ocultos e evitar a reignição do fogo. Apesar do susto e da movimentação de viaturas na avenida, a corporação confirmou que ninguém ficou ferido.

Evacuação rápida evitou vítimas

Pessoas que transitavam pelo calçadão no momento do ocorrido descreveram os instantes de tensão antes da chegada do socorro. Segundo relatos colhidos pela reportagem do jornal ENFOCO junto a testemunhas, a fumaça e as chamas surgiram no setor da cozinha, ambiente naturalmente vulnerável pela concentração de gorduras, equipamentos térmicos e redes de gás.



Ainda de acordo com quem presenciou a cena, a reação imediata da brigada interna e dos funcionários foi decisiva. Ao perceberem o início do fogo, os trabalhadores orientaram a saída rápida e organizada de todos os ocupantes do imóvel, esvaziando o espaço antes mesmo da chegada das equipes de resgate.



A reportagem procurou a direção e a assessoria de imprensa do restaurante Mocellin para obter esclarecimentos sobre as possíveis causas do incidente, a extensão dos danos materiais na área afetada e a previsão para a reabertura da casa ao público. Contudo, até a publicação deste texto, a administração do estabelecimento não havia respondido às solicitações de contato.



O episódio reacende o alerta sobre a relevância da manutenção preventiva em sistemas de exaustão e redes de gás no setor de alimentação, demonstrando também como o treinamento de equipes e a resposta rápida das forças de salvamento são determinantes para preservar vidas em áreas urbanas de grande circulação.