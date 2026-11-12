Niterói: princípio de incêndio aconteceu na cozinha do restaurante, em São FranciscoReprodução/Internet
Segundo dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o chamado de emergência foi registrado exatamente às 12h05, horário em que o movimento costuma se intensificar nos estabelecimentos da região. Agentes do quartel de Charitas foram deslocados imediatamente para atender à ocorrência devido à proximidade estratégica com o bairro.
No endereço, os militares atuaram com agilidade para conter o foco de incêndio e impedir que o fogo avançasse para o salão principal ou atingisse imóveis vizinhos. Após o controle direto das chamas, a guarnição permaneceu no restaurante executando o trabalho de rescaldo — etapa fundamental de vistoria técnica para eliminar pontos de calor ocultos e evitar a reignição do fogo. Apesar do susto e da movimentação de viaturas na avenida, a corporação confirmou que ninguém ficou ferido.
Evacuação rápida evitou vítimas
Ainda de acordo com quem presenciou a cena, a reação imediata da brigada interna e dos funcionários foi decisiva. Ao perceberem o início do fogo, os trabalhadores orientaram a saída rápida e organizada de todos os ocupantes do imóvel, esvaziando o espaço antes mesmo da chegada das equipes de resgate.
A reportagem procurou a direção e a assessoria de imprensa do restaurante Mocellin para obter esclarecimentos sobre as possíveis causas do incidente, a extensão dos danos materiais na área afetada e a previsão para a reabertura da casa ao público. Contudo, até a publicação deste texto, a administração do estabelecimento não havia respondido às solicitações de contato.
O episódio reacende o alerta sobre a relevância da manutenção preventiva em sistemas de exaustão e redes de gás no setor de alimentação, demonstrando também como o treinamento de equipes e a resposta rápida das forças de salvamento são determinantes para preservar vidas em áreas urbanas de grande circulação.
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