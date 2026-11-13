Niterói: Prefeito Rodrigo Neves teve uma série de compromissos institucionais e participou de encontros com lideranças políticas internacionais - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves teve uma série de compromissos institucionais e participou de encontros com lideranças políticas internacionaisDivulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 09:00

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , cumpriu uma intensa agenda institucional durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), realizada na Turquia. O evento global reúne chefes de Estado, especialistas, representantes de organismos multilaterais e gestores públicos de diversas nações para articular estratégias de mitigação e adaptação frente ao aquecimento global.





Entre os compromissos bilaterais, Neves se reuniu com a ex-prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Na conversa, o chefe do Executivo niteroiense apresentou os resultados do Parque Orla Piratininga, que possui o maior sistema de jardins filtrantes da América Latina, e ressaltou a conexão técnica entre as duas cidades, já que o projeto brasileiro foi concebido pela mesma empresa francesa encarregada da despoluição do Rio Sena.



“O Parque Orla Piratininga é um exemplo concreto de como podemos unir recuperação ambiental, inovação e qualidade de vida. Estamos recuperando um ecossistema fundamental para a cidade, protegendo a Lagoa de Piratininga e criando um espaço público de convivência e lazer para a população. É uma solução baseada na natureza, que mostra como o planejamento urbano pode contribuir para enfrentar os desafios das mudanças climáticas”, destacou o prefeito, que também debateu com Hidalgo o protagonismo das administrações municipais na transição ecológica. LEIA MAIS: Rodrigo Neves reúne frente ampla para mobilização no segundo turno Entre os compromissos bilaterais, Neves se reuniu com a ex-prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Na conversa, o chefe do Executivo niteroiense apresentou os resultados do Parque Orla Piratininga, que possui o maior sistema de jardins filtrantes da América Latina, e ressaltou a conexão técnica entre as duas cidades, já que o projeto brasileiro foi concebido pela mesma empresa francesa encarregada da despoluição do Rio Sena.“O Parque Orla Piratininga é um exemplo concreto de como podemos unir recuperação ambiental, inovação e qualidade de vida. Estamos recuperando um ecossistema fundamental para a cidade, protegendo a Lagoa de Piratininga e criando um espaço público de convivência e lazer para a população. É uma solução baseada na natureza, que mostra como o planejamento urbano pode contribuir para enfrentar os desafios das mudanças climáticas”, destacou o prefeito, que também debateu com Hidalgo o protagonismo das administrações municipais na transição ecológica.

Protagonismo regional e evento global em 2027

A participação de Niterói na conferência também incluiu debates sobre a articulação política no continente. Ao integrar o painel “Vozes da América do Sul: Diálogo Político”, Rodrigo Neves lembrou que o município foi pioneiro no Brasil ao instituir uma Secretaria do Clima, apontando os investimentos em resiliência urbana como essenciais para o bem-estar das futuras gerações.



Na mesma ocasião, o prefeito formalizou a entrega do documento conjunto elaborado pela rede Mercocidades e pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, organização que congrega mais de 2.500 governos subnacionais ao redor do mundo. O manifesto, recebido por Dan Ioschpe, campeão climático da COP 30, sintetiza as demandas dos municípios sul-americanos.



“Nosso posicionamento tem cinco prioridades: governança multinível, com participação relevante dos municípios; adaptação e resiliência; acesso a financiamentos; transição energética justa; e economia circular. Precisamos reconhecer a importância dos municípios na agenda climática e a necessidade de troca de experiências e apoio, principalmente aos municípios menores”, pontuou Neves.



Ainda na Turquia, o prefeito encontrou-se com o gestor turco Uur brahim Altay, presidente eleito da organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). O encontro selou a escolha de Niterói como sede da Reunião Executiva da entidade em maio de 2027, encontro que mobiliza líderes municipais de mais de 140 países. A programação oficial de Neves na COP 31 prossegue com participações em painéis dedicados à governança climática e à expansão da biodiversidade na América Latina.