Niterói: Prefeito Rodrigo Neves teve uma série de compromissos institucionais e participou de encontros com lideranças políticas internacionaisDivulgação/Ascom
Entre os compromissos bilaterais, Neves se reuniu com a ex-prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Na conversa, o chefe do Executivo niteroiense apresentou os resultados do Parque Orla Piratininga, que possui o maior sistema de jardins filtrantes da América Latina, e ressaltou a conexão técnica entre as duas cidades, já que o projeto brasileiro foi concebido pela mesma empresa francesa encarregada da despoluição do Rio Sena.
“O Parque Orla Piratininga é um exemplo concreto de como podemos unir recuperação ambiental, inovação e qualidade de vida. Estamos recuperando um ecossistema fundamental para a cidade, protegendo a Lagoa de Piratininga e criando um espaço público de convivência e lazer para a população. É uma solução baseada na natureza, que mostra como o planejamento urbano pode contribuir para enfrentar os desafios das mudanças climáticas”, destacou o prefeito, que também debateu com Hidalgo o protagonismo das administrações municipais na transição ecológica.
Protagonismo regional e evento global em 2027
Na mesma ocasião, o prefeito formalizou a entrega do documento conjunto elaborado pela rede Mercocidades e pelo ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, organização que congrega mais de 2.500 governos subnacionais ao redor do mundo. O manifesto, recebido por Dan Ioschpe, campeão climático da COP 30, sintetiza as demandas dos municípios sul-americanos.
“Nosso posicionamento tem cinco prioridades: governança multinível, com participação relevante dos municípios; adaptação e resiliência; acesso a financiamentos; transição energética justa; e economia circular. Precisamos reconhecer a importância dos municípios na agenda climática e a necessidade de troca de experiências e apoio, principalmente aos municípios menores”, pontuou Neves.
Ainda na Turquia, o prefeito encontrou-se com o gestor turco Uur brahim Altay, presidente eleito da organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). O encontro selou a escolha de Niterói como sede da Reunião Executiva da entidade em maio de 2027, encontro que mobiliza líderes municipais de mais de 140 países. A programação oficial de Neves na COP 31 prossegue com participações em painéis dedicados à governança climática e à expansão da biodiversidade na América Latina.
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