Niterói: Ministério da Saúde vem orientando estados e municípios a reforçar a vacinação como principal forma de prevençãoDivulgação/Ascom
A mobilização preventiva acompanha as diretrizes federais enviadas a estados e municípios para fortalecer o rastreamento de possíveis quadros suspeitos e ampliar a cobertura vacinal, considerada a barreira mais eficaz contra a doença. O cenário de atenção decorre da presença do vírus em outras nações do continente americano, somada ao fluxo intenso de viajantes entre diferentes regiões, fator que eleva a vulnerabilidade de pessoas ainda não imunizadas ou com esquemas incompletos.
Na rede pública de Niterói, o imunizante contra o sarampo é ofertado sem custos em todas as policlínicas regionais, nas unidades básicas de saúde (UBSs) e nos módulos do Programa Médico de Família. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h, facilitando o acesso dos moradores em diversos bairros do município.
Esquema de doses e identificação de sintomas
De acordo com os protocolos vigentes, crianças e adolescentes com menos de 15 anos que apresentem atraso no calendário precisam comparecer aos postos para atualização imediata. De modo geral, a vacina tríplice viral é indicada para o público de 12 meses a 59 anos de idade, seguindo critérios específicos por faixa etária: de 12 meses a 29 anos: devem comprovar duas doses do imunizante; de 30 a 59 anos: precisam ter recebido ao menos uma dose; já profissionais da saúde devem apresentar duas doses registradas, independentemente da idade.
A pasta recomenda atenção redobrada à conferência do cartão de vacinas antes de deslocamentos e viagens. Caso algum cidadão manifeste febre alta acompanhada de manchas avermelhadas na pele — especialmente quando associadas a tosse persistente, coriza ou irritação nos olhos (conjuntivite) —, a orientação é buscar avaliação médica imediatamente em uma unidade de saúde, informando se houve viagem recente ou contato com pessoas vindas de áreas com transmissão ativa.
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