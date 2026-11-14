Niterói: Ministério da Saúde vem orientando estados e municípios a reforçar a vacinação como principal forma de prevenção - Divulgação/Ascom

Niterói: Ministério da Saúde vem orientando estados e municípios a reforçar a vacinação como principal forma de prevençãoDivulgação/Ascom

Publicado 14/11/2026 08:10 | Atualizado 14/11/2026 09:30

Em resposta ao alerta emitido pelo Ministério da Saúde sobre o risco de reintrodução e circulação do vírus do sarampo em território nacional, a Prefeitura de Niterói intensificou as ações preventivas e orienta os moradores a verificarem a situação vacinal. Segundo balanço atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade não contabiliza nenhum caso confirmado da enfermidade até o momento, mas mantém o monitoramento epidemiológico ativo e os postos abastecidos com doses gratuitas para toda a população elegível.





A mobilização preventiva acompanha as diretrizes federais enviadas a estados e municípios para fortalecer o rastreamento de possíveis quadros suspeitos e ampliar a cobertura vacinal, considerada a barreira mais eficaz contra a doença. O cenário de atenção decorre da presença do vírus em outras nações do continente americano, somada ao fluxo intenso de viajantes entre diferentes regiões, fator que eleva a vulnerabilidade de pessoas ainda não imunizadas ou com esquemas incompletos.



Na rede pública de Niterói, o imunizante contra o sarampo é ofertado sem custos em todas as policlínicas regionais, nas unidades básicas de saúde (UBSs) e nos módulos do Programa Médico de Família. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h, facilitando o acesso dos moradores em diversos bairros do município. LEIA MAIS: Niterói aposta em tecnologia e lança centro de inteligência em saúde A mobilização preventiva acompanha as diretrizes federais enviadas a estados e municípios para fortalecer o rastreamento de possíveis quadros suspeitos e ampliar a cobertura vacinal, considerada a barreira mais eficaz contra a doença. O cenário de atenção decorre da presença do vírus em outras nações do continente americano, somada ao fluxo intenso de viajantes entre diferentes regiões, fator que eleva a vulnerabilidade de pessoas ainda não imunizadas ou com esquemas incompletos.Na rede pública de Niterói, o imunizante contra o sarampo é ofertado sem custos em todas as policlínicas regionais, nas unidades básicas de saúde (UBSs) e nos módulos do Programa Médico de Família. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h, facilitando o acesso dos moradores em diversos bairros do município.

Esquema de doses e identificação de sintomas

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, enfatiza que a adesão coletiva à imunização é determinante para impedir que o vírus volte a circular localmente e proteja grupos mais vulneráveis. “A vacinação é segura e eficaz. Ao manter a caderneta em dia, você se protege contra doenças como o sarampo e também ajuda a proteger as pessoas ao seu redor”, ressaltou a gestora.



De acordo com os protocolos vigentes, crianças e adolescentes com menos de 15 anos que apresentem atraso no calendário precisam comparecer aos postos para atualização imediata. De modo geral, a vacina tríplice viral é indicada para o público de 12 meses a 59 anos de idade, seguindo critérios específicos por faixa etária: de 12 meses a 29 anos: devem comprovar duas doses do imunizante; de 30 a 59 anos: precisam ter recebido ao menos uma dose; já profissionais da saúde devem apresentar duas doses registradas, independentemente da idade.



A pasta recomenda atenção redobrada à conferência do cartão de vacinas antes de deslocamentos e viagens. Caso algum cidadão manifeste febre alta acompanhada de manchas avermelhadas na pele — especialmente quando associadas a tosse persistente, coriza ou irritação nos olhos (conjuntivite) —, a orientação é buscar avaliação médica imediatamente em uma unidade de saúde, informando se houve viagem recente ou contato com pessoas vindas de áreas com transmissão ativa.