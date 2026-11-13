Niterói: suspeito de envolvimento em crimes na Bahia foi capturado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13)Reprodução/Internet
Identificado pelo vulgo de “Fiel”, o acusado foi localizado pelos agentes no interior do imóvel onde residia, situado na Rua da Fé, no bairro de Ititioca. De acordo com informações repassadas pela corporação policial, o cerco foi montado de forma estratégica logo no início do dia, surpreendendo o alvo, que não esboçou reação nem ofereceu resistência no momento em que recebeu voz de prisão.
Batizada de Operação Fidelis, a ofensiva policial foi desencadeada para prestar suporte operacional direto ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil baiana. No Rio de Janeiro, a coordenação dos trabalhos ficou a cargo do delegado Fábio Pacífico Marques, titular da 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), que mobilizou equipes especializadas e contou com o reforço operacional de policiais lotados em outras cinco unidades distritais da cidade de Niterói para garantir o êxito da diligência.
Ordem judicial, apreensões e histórico criminal
Durante as buscas realizadas no endereço do suspeito para o cumprimento integral da ordem judicial, os investigadores localizaram e apreenderam quatro aparelhos de telefone celular e uma motocicleta. Todo o material recolhido na residência foi devidamente catalogado e encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos de polícia judiciária e posterior perícia técnica, que poderá auxiliar no aprofundamento das investigações em curso nos dois estados.
Segundo levantamentos obtidos pelos setores de inteligência da segurança pública, “Fiel” possuía histórico de atuação ligada à organização criminosa BDM (Bonde do Maluco), na Bahia. No entanto, em meio ao acirramento dos conflitos armados entre grupos rivais registrado ao longo do ano de 2023, o investigado teria mudado de lado, migrando para a facção Comando Vermelho e deslocando-se posteriormente para o estado do Rio de Janeiro. Após o registro da ocorrência, o preso permanece à disposição da Justiça para os trâmites de transferência.
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