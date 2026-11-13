Niterói: suspeito de envolvimento em crimes na Bahia foi capturado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13) - Reprodução/Internet

Niterói: suspeito de envolvimento em crimes na Bahia foi capturado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13)Reprodução/Internet

Publicado 13/11/2026 14:13

Um homem apontado pelas investigações policiais como suspeito de envolvimento em pelo menos 17 assassinatos ocorridos no estado da Bahia foi capturado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13), no município de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A prisão foi o resultado de uma ação integrada de inteligência e repressão qualificada conduzida em conjunto pelas Polícias Civis do Rio de Janeiro e da Bahia, visando cumprir ordens judiciais contra foragidos de alta periculosidade que buscam abrigo em território fluminense.





Identificado pelo vulgo de “Fiel”, o acusado foi localizado pelos agentes no interior do imóvel onde residia, situado na Rua da Fé, no bairro de Ititioca. De acordo com informações repassadas pela corporação policial, o cerco foi montado de forma estratégica logo no início do dia, surpreendendo o alvo, que não esboçou reação nem ofereceu resistência no momento em que recebeu voz de prisão.



Batizada de Operação Fidelis, a ofensiva policial foi desencadeada para prestar suporte operacional direto ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil baiana. No Rio de Janeiro, a coordenação dos trabalhos ficou a cargo do delegado Fábio Pacífico Marques, titular da 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), que mobilizou equipes especializadas e contou com o reforço operacional de policiais lotados em outras cinco unidades distritais da cidade de Niterói para garantir o êxito da diligência. LEIA MAIS: Confusão entre professora e responsáveis por aluno vira caso de polícia Identificado pelo vulgo de “Fiel”, o acusado foi localizado pelos agentes no interior do imóvel onde residia, situado na Rua da Fé, no bairro de Ititioca. De acordo com informações repassadas pela corporação policial, o cerco foi montado de forma estratégica logo no início do dia, surpreendendo o alvo, que não esboçou reação nem ofereceu resistência no momento em que recebeu voz de prisão.Batizada de Operação Fidelis, a ofensiva policial foi desencadeada para prestar suporte operacional direto ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil baiana. No Rio de Janeiro, a coordenação dos trabalhos ficou a cargo do delegado Fábio Pacífico Marques, titular da 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), que mobilizou equipes especializadas e contou com o reforço operacional de policiais lotados em outras cinco unidades distritais da cidade de Niterói para garantir o êxito da diligência.

Ordem judicial, apreensões e histórico criminal



Contra o homem detido pendia um mandado de prisão temporária expedido pelo Poder Judiciário da Bahia, inserido no andamento de um processo criminal que tramita perante o Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. A determinação judicial decorre de um inquérito policial que apura a autoria e a materialidade de um crime de homicídio qualificado, além de sua suposta ligação com a série de mortes violentas investigadas pelas autoridades nordestinas.



Durante as buscas realizadas no endereço do suspeito para o cumprimento integral da ordem judicial, os investigadores localizaram e apreenderam quatro aparelhos de telefone celular e uma motocicleta. Todo o material recolhido na residência foi devidamente catalogado e encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos de polícia judiciária e posterior perícia técnica, que poderá auxiliar no aprofundamento das investigações em curso nos dois estados.



Segundo levantamentos obtidos pelos setores de inteligência da segurança pública, “Fiel” possuía histórico de atuação ligada à organização criminosa BDM (Bonde do Maluco), na Bahia. No entanto, em meio ao acirramento dos conflitos armados entre grupos rivais registrado ao longo do ano de 2023, o investigado teria mudado de lado, migrando para a facção Comando Vermelho e deslocando-se posteriormente para o estado do Rio de Janeiro. Após o registro da ocorrência, o preso permanece à disposição da Justiça para os trâmites de transferência.

Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.