Niterói: 14ª edição da Off Road Run será neste domingo, na região de Pendotiba, e é considerada a meia maratona mais antiga e radical do municípioDivulgação/Ascom
A estrutura da competição foi planejada para contemplar tanto corredores veteranos, acostumados a terrenos acidentados, quanto praticantes iniciantes que buscam superar limites fora do asfalto convencional. Com exigências técnicas que demandam planejamento, resistência cardiovascular e atenção redobrada ao solo irregular, o evento consolida-se como um incentivo à adoção de hábitos saudáveis e ao fortalecimento do esporte amador e profissional na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o respaldo do poder público a iniciativas consolidadas amplia o alcance das políticas de bem-estar social e valoriza o patrimônio ambiental niteroiense. “É muito importante apoiar eventos que incentivam a prática esportiva, desafiam os atletas e aproximam a população da atividade física. A Off Road Run já faz parte da história esportiva de Niterói e chega à sua 14ª edição mostrando a força e a tradição das corridas na cidade. Além de promover saúde e qualidade de vida, uma competição como essa valoriza nossas paisagens naturais e movimenta o calendário esportivo de Niterói”, enfatizou o gestor.
Novidades nos trajetos e vocação para o turismo esportivo
A realização da corrida reflete a estratégia contínua da administração municipal de descentralizar as atividades de lazer e fomentar o esporte em diferentes bairros da cidade. Beneficiada pelo fato de possuir mais de 50% de seu território protegido por áreas de preservação ambiental e cobertura vegetal nativa, Niterói vem firmando sua posição como um dos principais polos fluminenses para o turismo esportivo e para modalidades praticadas ao ar livre, equilibrando conservação ecológica, qualidade de vida e estímulo à economia local.
SERVIÇO:
Data: 15 de novembro (domingo)
Horário da largada: 7h
Local: Rua Tomás Edison de Andrade Vieira, 119 — Vila Progresso (Pendotiba)
Percursos: 21K, 12K e 5K
Inscrições e informações: https://www.instagram.com/nit2sports?obrf=d3RvYzV4MXRucXIz
Realização: Nit2Sports
Apoio: Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.