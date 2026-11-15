Niterói: 14ª edição da Off Road Run será neste domingo, na região de Pendotiba, e é considerada a meia maratona mais antiga e radical do município - Divulgação/Ascom

Niterói: 14ª edição da Off Road Run será neste domingo, na região de Pendotiba, e é considerada a meia maratona mais antiga e radical do municípioDivulgação/Ascom

Publicado 15/11/2026 08:00

Os amantes das corridas de aventura e do contato direto com a natureza têm encontro marcado neste domingo (15) em Niterói. A região de Pendotiba será palco da 14ª edição da Off Road Run, competição que conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Reconhecida como a meia maratona mais tradicional e desafiadora do município, a prova movimenta o calendário esportivo local ao reunir competidores de diversas faixas etárias e níveis de experiência em trajetos que mesclam trilhas, subidas íngremes e áreas verdes preservadas.





A estrutura da competição foi planejada para contemplar tanto corredores veteranos, acostumados a terrenos acidentados, quanto praticantes iniciantes que buscam superar limites fora do asfalto convencional. Com exigências técnicas que demandam planejamento, resistência cardiovascular e atenção redobrada ao solo irregular, o evento consolida-se como um incentivo à adoção de hábitos saudáveis e ao fortalecimento do esporte amador e profissional na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o respaldo do poder público a iniciativas consolidadas amplia o alcance das políticas de bem-estar social e valoriza o patrimônio ambiental niteroiense. “É muito importante apoiar eventos que incentivam a prática esportiva, desafiam os atletas e aproximam a população da atividade física. A Off Road Run já faz parte da história esportiva de Niterói e chega à sua 14ª edição mostrando a força e a tradição das corridas na cidade. Além de promover saúde e qualidade de vida, uma competição como essa valoriza nossas paisagens naturais e movimenta o calendário esportivo de Niterói”, enfatizou o gestor. LEIA MAIS: Promessa de resort vira pesadelo para compradores de empreendimento em Pendotiba A estrutura da competição foi planejada para contemplar tanto corredores veteranos, acostumados a terrenos acidentados, quanto praticantes iniciantes que buscam superar limites fora do asfalto convencional. Com exigências técnicas que demandam planejamento, resistência cardiovascular e atenção redobrada ao solo irregular, o evento consolida-se como um incentivo à adoção de hábitos saudáveis e ao fortalecimento do esporte amador e profissional na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, o respaldo do poder público a iniciativas consolidadas amplia o alcance das políticas de bem-estar social e valoriza o patrimônio ambiental niteroiense. “É muito importante apoiar eventos que incentivam a prática esportiva, desafiam os atletas e aproximam a população da atividade física. A Off Road Run já faz parte da história esportiva de Niterói e chega à sua 14ª edição mostrando a força e a tradição das corridas na cidade. Além de promover saúde e qualidade de vida, uma competição como essa valoriza nossas paisagens naturais e movimenta o calendário esportivo de Niterói”, enfatizou o gestor.

Novidades nos trajetos e vocação para o turismo esportivo

Sob a organização técnica da Nit2Sports, a edição deste ano apresenta atualizações importantes no desenho dos percursos para tornar a disputa ainda mais atrativa. Além da tradicional meia maratona de 21 quilômetros — principal teste de resistência da programação —, os inscritos poderão encarar um trajeto intermediário de 12 quilômetros que passou por reformulação completa, ou optar pela prova de 5 quilômetros, desenhada para oferecer uma dinâmica mais veloz sem abrir mão das características típicas do terreno off-road.



A realização da corrida reflete a estratégia contínua da administração municipal de descentralizar as atividades de lazer e fomentar o esporte em diferentes bairros da cidade. Beneficiada pelo fato de possuir mais de 50% de seu território protegido por áreas de preservação ambiental e cobertura vegetal nativa, Niterói vem firmando sua posição como um dos principais polos fluminenses para o turismo esportivo e para modalidades praticadas ao ar livre, equilibrando conservação ecológica, qualidade de vida e estímulo à economia local.



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