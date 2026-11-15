Niterói: Carlos Posada se une a Rodrigo Garcia e apresenta show de seu novo álbum no Centro de Artes UFFDivulgação/Ascom
Apostando em uma sonoridade orgânica e de atmosfera atemporal, o novo álbum evidencia o lirismo das letras e a precisão interpretativa de Posada. O repertório do disco equilibra composições autorais e homenagens a importantes referências da música nordestina e brasileira. Entre as faixas que compõem a obra estão "Desata (festa no céu)", "Quando Eu Sonho", "Pra Não Comer Sugesta", "Nunca", "Tudo Gira" e a faixa-título "VAMOSSIVE", além de releituras marcantes como "Balanceiro", de autoria da cantora potiguar Juliana Linhares, e "Maquinista", composição que reverencia a inventividade artística de Ronaldo Silva.
Para construir a identidade sonora do projeto, a gravação do disco contou com a colaboração de um extenso e qualificado elenco de instrumentistas e intérpretes. Participam da ficha técnica nomes como Guti Wirti, Zé Marcos, Federico Puppi, Manassés Maucher, Mathias Marfot, Daniel Zanotelli, Alex Merlino, Ernesto Díaz, Rodrigo Toscano, Jander Ribeiro, Jhasmyna, Oliver Guimarães, Walter Villaça, Thays Sodré, Martha Taruma, Yassue Kimura, Jefferson Gonçalves, Isac Hotz, Pedro Ravi, Cláudio Rodrixx e o mestre percussionista Durval Pereira, conferindo camadas instrumentais densas e texturas variadas a cada canção.
Trajetória consolidada e serviço do espetáculo
O espetáculo de lançamento em Niterói acontece no Teatro da UFF, localizado na Rua Miguel de Frias, número 9, no bairro de Icaraí, na Zona Sul do município. Os ingressos têm preços populares, custando R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), e já estão disponíveis para compra antecipada pela internet, por meio da plataforma oficial ingressosuff.com.br, ou presencialmente na bilheteria do espaço cultural.
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