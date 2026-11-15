Niterói: Carlos Posada se une a Rodrigo Garcia e apresenta show de seu novo álbum no Centro de Artes UFF - Divulgação/Ascom

Niterói: Carlos Posada se une a Rodrigo Garcia e apresenta show de seu novo álbum no Centro de Artes UFFDivulgação/Ascom

Publicado 15/11/2026 08:20

A cena musical de Niterói recebe na próxima quarta-feira, dia 18 de novembro, um encontro marcado pela sofisticação poética e pela riqueza dos arranjos da música popular brasileira contemporânea. Às 19h, o cantor e compositor pernambucano Carlos Posada sobe ao palco do Teatro da UFF, no Centro de Artes UFF, em Icaraí, acompanhado pelo violonista e produtor musical carioca Rodrigo Garcia, para o espetáculo oficial de lançamento de "VAMOSSIVE", seu mais recente trabalho de estúdio.





Apostando em uma sonoridade orgânica e de atmosfera atemporal, o novo álbum evidencia o lirismo das letras e a precisão interpretativa de Posada. O repertório do disco equilibra composições autorais e homenagens a importantes referências da música nordestina e brasileira. Entre as faixas que compõem a obra estão "Desata (festa no céu)", "Quando Eu Sonho", "Pra Não Comer Sugesta", "Nunca", "Tudo Gira" e a faixa-título "VAMOSSIVE", além de releituras marcantes como "Balanceiro", de autoria da cantora potiguar Juliana Linhares, e "Maquinista", composição que reverencia a inventividade artística de Ronaldo Silva.



Para construir a identidade sonora do projeto, a gravação do disco contou com a colaboração de um extenso e qualificado elenco de instrumentistas e intérpretes. Participam da ficha técnica nomes como Guti Wirti, Zé Marcos, Federico Puppi, Manassés Maucher, Mathias Marfot, Daniel Zanotelli, Alex Merlino, Ernesto Díaz, Rodrigo Toscano, Jander Ribeiro, Jhasmyna, Oliver Guimarães, Walter Villaça, Thays Sodré, Martha Taruma, Yassue Kimura, Jefferson Gonçalves, Isac Hotz, Pedro Ravi, Cláudio Rodrixx e o mestre percussionista Durval Pereira, conferindo camadas instrumentais densas e texturas variadas a cada canção. LEIA MAIS: Festival Mar de Música tem fase eliminatória no Teatro da UFF Apostando em uma sonoridade orgânica e de atmosfera atemporal, o novo álbum evidencia o lirismo das letras e a precisão interpretativa de Posada. O repertório do disco equilibra composições autorais e homenagens a importantes referências da música nordestina e brasileira. Entre as faixas que compõem a obra estão "Desata (festa no céu)", "Quando Eu Sonho", "Pra Não Comer Sugesta", "Nunca", "Tudo Gira" e a faixa-título "VAMOSSIVE", além de releituras marcantes como "Balanceiro", de autoria da cantora potiguar Juliana Linhares, e "Maquinista", composição que reverencia a inventividade artística de Ronaldo Silva.Para construir a identidade sonora do projeto, a gravação do disco contou com a colaboração de um extenso e qualificado elenco de instrumentistas e intérpretes. Participam da ficha técnica nomes como Guti Wirti, Zé Marcos, Federico Puppi, Manassés Maucher, Mathias Marfot, Daniel Zanotelli, Alex Merlino, Ernesto Díaz, Rodrigo Toscano, Jander Ribeiro, Jhasmyna, Oliver Guimarães, Walter Villaça, Thays Sodré, Martha Taruma, Yassue Kimura, Jefferson Gonçalves, Isac Hotz, Pedro Ravi, Cláudio Rodrixx e o mestre percussionista Durval Pereira, conferindo camadas instrumentais densas e texturas variadas a cada canção.

Trajetória consolidada e serviço do espetáculo

Com quatro álbuns lançados ao longo de sua discografia, Carlos Posada firmou-se como um dos compositores mais ativos de sua geração, transitando com naturalidade entre as raízes pernambucanas e o diálogo estético com a cena musical do Sudeste. A relevância de sua escrita já atraiu o interesse de grandes intérpretes da música nacional, resultando em parcerias e gravações realizadas ao lado de artistas consagrados como Lenine, Daniela Mercury, Chico Chico, Júlia Vargas e a própria Juliana Linhares.



O espetáculo de lançamento em Niterói acontece no Teatro da UFF, localizado na Rua Miguel de Frias, número 9, no bairro de Icaraí, na Zona Sul do município. Os ingressos têm preços populares, custando R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), e já estão disponíveis para compra antecipada pela internet, por meio da plataforma oficial ingressosuff.com.br, ou presencialmente na bilheteria do espaço cultural.