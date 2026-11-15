Niterói: Festival de Inverno terá shows gratuitos em CamboinhasDivulgação/Ascom
A abertura da agenda cultural mergulha na atmosfera germânica, combinando receitas tradicionais, cervejas artesanais e apresentações musicais distribuídas pelos três dias de evento. Na sexta-feira (20), as atividades começam a partir das 16h, com show da banda Bloody Mary. No sábado (21), a programação inicia mais cedo, às 14h, trazendo ao palco as apresentações da Banda Spiel und Charm e do grupo Radial 80. Já no domingo (22), dia em que Niterói celebra seus 453 anos de fundação, a festa segue a partir das 14h e será encerrada pela banda Notturnia.
Sabores da Itália prolongam a festa no fim do mês
Encerrado o ciclo dedicado à cultura alemã, a Praça Petersen passa por uma nova ambientação para receber o Festival Italiano de Camboinhas, marcado para o último fim de semana de novembro, de sexta-feira (27) a domingo (29). A proposta é estender as homenagens ao aniversário da cidade com pratos clássicos da culinária italiana, atrações musicais e atividades culturais que estão sendo finalizadas pela organização. A recomendação aos moradores e visitantes é reservar as duas datas na agenda para aproveitar essa imersão gastronômica sem precisar sair do município.
Oktoberfest de Camboinhas
Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói
Horários: sexta-feira, a partir das 16h; sábado e domingo, a partir das 14h
Atrações musicais:
Sexta-feira (20): Bloody Mary
Sábado (21): Banda Spiel und Charm e Radial 80
Domingo (22): Notturnia
Entrada: gratuita
Festival Italiano de Camboinhas
Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói
Entrada: gratuita
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