Niterói: Festival de Inverno terá shows gratuitos em Camboinhas - Divulgação/Ascom

Niterói: Festival de Inverno terá shows gratuitos em CamboinhasDivulgação/Ascom

Publicado 15/11/2026 08:40

As comemorações pelos 453 anos de Niterói ganharam um reforço cultural e gastronômico na Região Oceânica . O bairro de Camboinhas será palco de uma programação especial em dose dupla, reunindo celebrações inspiradas nas tradições da Alemanha e da Itália ao longo de dois fins de semana consecutivos. Ao todo, serão seis dias de atividades gratuitas concentradas na Praça Petersen, que será transformada em um polo de lazer ao ar livre, música ao vivo e culinária típica para moradores e turistas.

A maratona festiva começa entre os dias 20 e 22 de novembro com a realização da tradicional Oktoberfest de Camboinhas, coincidindo exatamente com a data oficial do aniversário do município. Na sequência, entre os dias 27 e 29 do mesmo mês, o espaço público recebe o Festival Italiano, prolongando o clima comemorativo pela cidade. Além de oferecer opções de entretenimento para famílias e grupos de amigos, a iniciativa movimenta o comércio regional, impulsiona o turismo local e estimula a ocupação saudável dos espaços urbanos.



A abertura da agenda cultural mergulha na atmosfera germânica, combinando receitas tradicionais, cervejas artesanais e apresentações musicais distribuídas pelos três dias de evento. Na sexta-feira (20), as atividades começam a partir das 16h, com show da banda Bloody Mary. No sábado (21), a programação inicia mais cedo, às 14h, trazendo ao palco as apresentações da Banda Spiel und Charm e do grupo Radial 80. Já no domingo (22), dia em que Niterói celebra seus 453 anos de fundação, a festa segue a partir das 14h e será encerrada pela banda Notturnia.

Sabores da Itália prolongam a festa no fim do mês

Organizada com o apoio institucional da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Administração Regional de Camboinhas, e da Artruff, a celebração busca consolidar o calendário oficial de eventos da Região Oceânica e valorizar a convivência comunitária. O formato aberto e acessível foi planejado para acolher públicos de todas as idades, unindo gastronomia variada e segurança em um dos bairros mais procurados da orla niteroiense.



Encerrado o ciclo dedicado à cultura alemã, a Praça Petersen passa por uma nova ambientação para receber o Festival Italiano de Camboinhas, marcado para o último fim de semana de novembro, de sexta-feira (27) a domingo (29). A proposta é estender as homenagens ao aniversário da cidade com pratos clássicos da culinária italiana, atrações musicais e atividades culturais que estão sendo finalizadas pela organização. A recomendação aos moradores e visitantes é reservar as duas datas na agenda para aproveitar essa imersão gastronômica sem precisar sair do município.

Serviços:



Oktoberfest de Camboinhas



Datas: 20, 21 e 22 de novembro

Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói

Horários: sexta-feira, a partir das 16h; sábado e domingo, a partir das 14h

Atrações musicais:

Sexta-feira (20): Bloody Mary

Sábado (21): Banda Spiel und Charm e Radial 80

Domingo (22): Notturnia

Entrada: gratuita



Festival Italiano de Camboinhas



Datas: 27, 28 e 29 de novembro

Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói

Entrada: gratuita





