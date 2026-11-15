Niterói: Caminho Niemeyer receberá show de Luan Santana neste domingo - Reprodução/Internet

Niterói: Caminho Niemeyer receberá show de Luan Santana neste domingoReprodução/Internet

Publicado 15/11/2026 08:50

A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), elaborou uma operação especial de ordenamento viário para atender ao público do espetáculo “Luan Santana – Além do Registro”, marcado para este domingo (15), no Caminho Niemeyer , no Centro da cidade. As intervenções no tráfego entram em vigor a partir das 10h e permanecem ativas até as 23h59, visando assegurar a fluidez da circulação de veículos, facilitar o acesso dos espectadores e garantir a segurança de motoristas e pedestres durante toda a realização do evento.





De acordo com o planejamento operacional, a Rua Professor Plínio Leite passará por interdição parcial ao longo de toda a sua extensão, ficando o tráfego restrito exclusivamente aos automóveis que se dirigem ao espaço do espetáculo. Para evitar retenções no transporte público, as linhas de ônibus que operam com destino ao Terminal Rodoviário João Goulart deverão alterar o itinerário habitual, seguindo pela Avenida Visconde do Rio Branco e realizando o acesso ao terminal por meio da Rua Marechal Deodoro.



Visando manter a desobstrução das vias principais de escoamento, estará terminantemente proibido estacionar na Rua Professor Plínio Leite no segmento compreendido entre a Rua Marquês de Caxias e o acesso ao estacionamento Niterói Rotativo. Como alternativa para acomodar a demanda de veículos particulares, a autarquia definiu bolsões autorizados de estacionamento nos seguintes trechos viários:



Rua Professor Plínio Leite, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Saldanha Marinho;



Rua Doutor Fróes da Cruz, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Professor Plínio Leite;



Rua Saldanha Marinho, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Professor Plínio Leite;



Rua Marquês de Caxias, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Professor Plínio Leite. LEIA MAIS: Prefeitura de Niterói anuncia obras de integração do Caminho Niemeyer De acordo com o planejamento operacional, a Rua Professor Plínio Leite passará por interdição parcial ao longo de toda a sua extensão, ficando o tráfego restrito exclusivamente aos automóveis que se dirigem ao espaço do espetáculo. Para evitar retenções no transporte público, as linhas de ônibus que operam com destino ao Terminal Rodoviário João Goulart deverão alterar o itinerário habitual, seguindo pela Avenida Visconde do Rio Branco e realizando o acesso ao terminal por meio da Rua Marechal Deodoro.Visando manter a desobstrução das vias principais de escoamento, estará terminantemente proibido estacionar na Rua Professor Plínio Leite no segmento compreendido entre a Rua Marquês de Caxias e o acesso ao estacionamento Niterói Rotativo. Como alternativa para acomodar a demanda de veículos particulares, a autarquia definiu bolsões autorizados de estacionamento nos seguintes trechos viários:Rua Professor Plínio Leite, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Saldanha Marinho;Rua Doutor Fróes da Cruz, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Professor Plínio Leite;Rua Saldanha Marinho, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Professor Plínio Leite;Rua Marquês de Caxias, entre a Avenida Visconde do Rio Branco e a Rua Professor Plínio Leite.

Faixa reversível e pontos de embarque e desembarque

Para ampliar a capacidade de vazão do fluxo nas imediações do complexo cultural, os agentes de trânsito implantarão também uma faixa reversível operando nas ruas Um e Doze, especificamente no trecho situado entre a Rua Marquês de Caxias e a Rua Professor Plínio Leite.



O esquema contempla ainda setores delimitados para o transporte individual e coletivo fretado, organizando a chegada e a saída do público sem comprometer o tráfego local. Os táxis contarão com ponto exclusivo posicionado no lado direito da Rua Professor Plínio Leite, entre as ruas Marquês de Caxias e Saldanha Marinho. Já os carros de transporte por aplicativo e veículos de passeio deverão realizar o embarque e o desembarque de passageiros na Rua Um, no segmento entre as ruas Marquês de Caxias e Saldanha Marinho.



Por sua vez, ônibus de turismo e vans fretadas terão uma área reservada exclusivamente para parada na Rua Um, entre as ruas Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz. A NitTrans recomenda que condutores e frequentadores respeitem rigorosamente a sinalização provisória instalada no entorno, sigam as orientações dos operadores de tráfego e programem seus deslocamentos com antecedência para evitar atrasos.