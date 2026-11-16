Niterói: escolha da cidade para a realização do evento consolida sua infraestrutura para grandes encontros globais - Divulgação/Ascom

Niterói: escolha da cidade para a realização do evento consolida sua infraestrutura para grandes encontros globaisDivulgação/Ascom

Publicado 16/11/2026 14:51

A cidade de Niterói volta ao centro das discussões internacionais sobre sustentabilidade marítima e inovação tecnológica nos dias 25 e 26 de novembro, quando a Arena Niterói sediará a terceira edição do Tomorrow Blue Economy Niterói. O congresso e feira de negócios vai congregar pesquisadores, investidores, startups, executivos da indústria e gestores públicos do Brasil e do exterior para debater soluções voltadas ao uso responsável dos recursos oceânicos. Além dos painéis principais, a agenda se desdobra em atividades acadêmicas e ações abertas à população na orla da Praia de Icaraí.



Banhada pela Baía de Guanabara, Niterói possui vocação histórica ligada ao mar, abrigando cadeias produtivas estratégicas como a indústria naval, o setor offshore, a pesca, o turismo náutico e os esportes aquáticos. Para o prefeito Rodrigo Neves, a escolha da cidade consolida sua infraestrutura para grandes encontros globais. “A Arena é uma estrutura que, além de incentivar a prática esportiva e promover saúde, cidadania e inclusão social, também tem capacidade para receber grandes eventos nacionais e internacionais. Sediar mais uma edição do Tomorrow.Blue Economy reforça essa vocação e mostra que Niterói está preparada para receber encontros que movimentam a economia, incentivam a troca de conhecimentos e projetam nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, destacou.



O secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto, ressaltou que o tema faz parte do planejamento estratégico municipal. “Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, a economia azul foi incorporada ao planejamento de longo prazo da cidade. A realização desta terceira edição demonstra a consolidação dessa agenda e fortalece Niterói como referência nacional e capital latino-americana da economia do mar”, afirmou. Na mesma linha, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino, pontuou que o encontro aproxima a produção científica do setor produtivo, enquanto o presidente da Neltur, André Bento, destacou o impacto positivo na atração de visitantes e no fortalecimento do turismo de negócios.



Organizado pelo Grupo iCities com a chancela internacional da Fira Barcelona, o evento acumula números expressivos: suas duas primeiras edições atraíram cerca de 7 mil participantes, 250 palestrantes e mais de 1.200 lideranças empresariais. Segundo o presidente do Conselho do Grupo iCities, Beto Marcelino, a meta é transformar o potencial marítimo do litoral brasileiro em políticas públicas de desenvolvimento econômico e socioambiental. Entre os palestrantes já confirmados na Arena Niterói estão a costarriquenha Cynthia Barzuna, diretora adjunta do Programa Oceano do World Resources Institute (WRI); o italiano Raffaele Mancini, diretor do Ocean Decade Collaborative Centre for Sustainable Ocean Economy, de Barcelona; e a cineasta brasileira Lygia Barbosa, cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano. LEIA MAIS: Niterói quer transformar relação com o mar em nova frente de desenvolvimento econômico Banhada pela Baía de Guanabara, Niterói possui vocação histórica ligada ao mar, abrigando cadeias produtivas estratégicas como a indústria naval, o setor offshore, a pesca, o turismo náutico e os esportes aquáticos. Para o prefeito Rodrigo Neves, a escolha da cidade consolida sua infraestrutura para grandes encontros globais. “A Arena é uma estrutura que, além de incentivar a prática esportiva e promover saúde, cidadania e inclusão social, também tem capacidade para receber grandes eventos nacionais e internacionais. Sediar mais uma edição do Tomorrow.Blue Economy reforça essa vocação e mostra que Niterói está preparada para receber encontros que movimentam a economia, incentivam a troca de conhecimentos e projetam nossa cidade para o Brasil e para o mundo”, destacou.O secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto, ressaltou que o tema faz parte do planejamento estratégico municipal. “Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, a economia azul foi incorporada ao planejamento de longo prazo da cidade. A realização desta terceira edição demonstra a consolidação dessa agenda e fortalece Niterói como referência nacional e capital latino-americana da economia do mar”, afirmou. Na mesma linha, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino, pontuou que o encontro aproxima a produção científica do setor produtivo, enquanto o presidente da Neltur, André Bento, destacou o impacto positivo na atração de visitantes e no fortalecimento do turismo de negócios.Organizado pelo Grupo iCities com a chancela internacional da Fira Barcelona, o evento acumula números expressivos: suas duas primeiras edições atraíram cerca de 7 mil participantes, 250 palestrantes e mais de 1.200 lideranças empresariais. Segundo o presidente do Conselho do Grupo iCities, Beto Marcelino, a meta é transformar o potencial marítimo do litoral brasileiro em políticas públicas de desenvolvimento econômico e socioambiental. Entre os palestrantes já confirmados na Arena Niterói estão a costarriquenha Cynthia Barzuna, diretora adjunta do Programa Oceano do World Resources Institute (WRI); o italiano Raffaele Mancini, diretor do Ocean Decade Collaborative Centre for Sustainable Ocean Economy, de Barcelona; e a cineasta brasileira Lygia Barbosa, cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano.

Corrida no aniversário da cidade e debates nas universidades

Antes das conferências técnicas, o evento promove o Tomorrow Blue Experience, entre os dias 20 e 22 de novembro, na Praia de Icaraí, oferecendo atividades gratuitas focadas em esporte, bem-estar e educação ambiental. O ponto alto dessa etapa será a segunda edição da Blue Running Niterói, marcada para o domingo (22), data em que o município celebra seu aniversário. Com largada às 7h e percurso de cinco quilômetros entre Icaraí e Boa Viagem, a prova deve reunir cerca de 700 corredores, que garantem também acesso ao congresso na Arena Niterói.



Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, unir a celebração da cidade à pauta ambiental amplia o engajamento cidadão. “É uma corrida que leva para a orla aquilo que faz parte da nossa identidade: o esporte, o mar e a ocupação dos espaços públicos pela população. Quando o esporte se conecta a uma agenda de futuro, como a economia azul e a sustentabilidade, mostramos que atividade física também pode ser uma forma de despertar pertencimento e consciência sobre a cidade que queremos construir”, frisou.

Complementando o calendário, o circuito acadêmico Blue Sessions leva discussões sobre inovação marítima para instituições de ensino superior — etapa iniciada em setembro na Universidade Federal Fluminense (UFF), com debates sobre o uso de inteligência artificial e robótica aplicados ao oceano.

Serviço



Tomorrow Blue Economy Niterói 2026

25 e 26 de novembro de 2026

Arena Niterói, Niterói (RJ)

Ingressos | Participante a partir de R$ 32,50 e Business a R$ 260

Instagram | @tomorrow.blueconomy



Tomorrow Blue Experience

20 a 22 de novembro de 2026

Praia de Icaraí, Niterói (RJ)

Programação aberta ao público



Blue Running Niterói 2026

22 de novembro de 2026

Largada às 7h, na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ)

Percurso de 5 km

A inscrição inclui ingresso de participante para o Tomorrow Blue Economy Niterói 2026.