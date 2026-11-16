Niterói: atividade integrou a primeira edição dos Jogos Abertos da Rede (JAR) e foi voltada a estudantes com deficiência - Divulgação/Ascom

Niterói: atividade integrou a primeira edição dos Jogos Abertos da Rede (JAR) e foi voltada a estudantes com deficiênciaDivulgação/Ascom

Publicado 16/11/2026 15:05

Uma manhã marcada pela integração social, pelo movimento e pela descoberta de novas habilidades movimentou a programação da Semana da Educação de Niterói na última sexta-feira. Promovidas pela Secretaria Municipal de Educação no Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, as Vivências Desportivas reuniram estudantes da rede pública em um circuito de atividades adaptadas, concebido especialmente para estimular o convívio coletivo e respeitar as potencialidades individuais de cada participante.





Integrando o calendário da primeira edição dos Jogos Abertos da Rede (JAR), o encontro teve como foco central o atendimento a alunos com deficiência. Para garantir o engajamento pleno de todos os presentes, a equipe pedagógica organizou estações temáticas inspiradas em modalidades paralímpicas e convencionais, como bocha paralímpica, goalball, voleibol e futebol. Os exercícios incluíram dinâmicas cooperativas com balões e bolas leves, desafios de precisão em alvos, circuitos de condução e finalização, além de práticas com bola sonora — recurso fundamental para aguçar a percepção auditiva e a orientação espacial dos jovens.



De acordo com o secretário municipal de Educação, Bira Marques, ações dessa natureza consolidam a política de acessibilidade e equidade nas escolas públicas da cidade. “Nosso compromisso é construir uma educação cada vez mais inclusiva, em que todos os estudantes tenham oportunidades de participar, experimentar e se desenvolver. O esporte é uma ferramenta importante nesse processo, porque promove autonomia, convivência, respeito às diferenças e mostra que existem muitas formas de aprender, brincar e se movimentar. Essas vivências reforçam que a Rede é de todos e para todos”, enfatizou o gestor. LEIA MAIS: Educação de Niterói lança programa artístico com servidores da rede Integrando o calendário da primeira edição dos Jogos Abertos da Rede (JAR), o encontro teve como foco central o atendimento a alunos com deficiência. Para garantir o engajamento pleno de todos os presentes, a equipe pedagógica organizou estações temáticas inspiradas em modalidades paralímpicas e convencionais, como bocha paralímpica, goalball, voleibol e futebol. Os exercícios incluíram dinâmicas cooperativas com balões e bolas leves, desafios de precisão em alvos, circuitos de condução e finalização, além de práticas com bola sonora — recurso fundamental para aguçar a percepção auditiva e a orientação espacial dos jovens.De acordo com o secretário municipal de Educação, Bira Marques, ações dessa natureza consolidam a política de acessibilidade e equidade nas escolas públicas da cidade. “Nosso compromisso é construir uma educação cada vez mais inclusiva, em que todos os estudantes tenham oportunidades de participar, experimentar e se desenvolver. O esporte é uma ferramenta importante nesse processo, porque promove autonomia, convivência, respeito às diferenças e mostra que existem muitas formas de aprender, brincar e se movimentar. Essas vivências reforçam que a Rede é de todos e para todos”, enfatizou o gestor.

Entusiasmo dos alunos e encerramento no Horto do Fonseca

O impacto positivo da iniciativa refletiu-se diretamente no entusiasmo dos estudantes que experimentaram as quadras adaptadas. A aluna Pietra Rosa, de 13 anos, resumiu o sentimento coletivo ao descrever sua participação nas dinâmicas. “Fiquei muito emocionada e feliz pelo dia de hoje, por tudo que foi feito”, celebrou a jovem.



Para a professora bilíngue da rede municipal Vandrea Lúcia Nascimento, o contato direto com diferentes práticas corporais amplia horizontes e fomenta a qualidade de vida dentro e fora da sala de aula. “Passamos um momento muito agradável com os nossos alunos, onde eles tiveram a oportunidade de conhecer várias modalidades esportivas e entender a importância da atividade física para saúde, tanto física quanto emocional também. Foi muito bacana, estamos muito felizes com mais essa iniciativa”, destacou a educadora.



A programação oficial da Semana da Educação de Niterói encerra-se neste sábado (14) com um evento gratuito e aberto ao público no Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura, 770), na Zona Norte do município. Entre 8h e 12h, novamente em parceria com o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, o parque receberá oficinas de expressão corporal e práticas esportivas, acompanhadas por atrações culturais que incluem apresentações de baile charme e o Festival do Passinho.