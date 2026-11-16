Niterói: atividade integrou a primeira edição dos Jogos Abertos da Rede (JAR) e foi voltada a estudantes com deficiênciaDivulgação/Ascom
Integrando o calendário da primeira edição dos Jogos Abertos da Rede (JAR), o encontro teve como foco central o atendimento a alunos com deficiência. Para garantir o engajamento pleno de todos os presentes, a equipe pedagógica organizou estações temáticas inspiradas em modalidades paralímpicas e convencionais, como bocha paralímpica, goalball, voleibol e futebol. Os exercícios incluíram dinâmicas cooperativas com balões e bolas leves, desafios de precisão em alvos, circuitos de condução e finalização, além de práticas com bola sonora — recurso fundamental para aguçar a percepção auditiva e a orientação espacial dos jovens.
De acordo com o secretário municipal de Educação, Bira Marques, ações dessa natureza consolidam a política de acessibilidade e equidade nas escolas públicas da cidade. “Nosso compromisso é construir uma educação cada vez mais inclusiva, em que todos os estudantes tenham oportunidades de participar, experimentar e se desenvolver. O esporte é uma ferramenta importante nesse processo, porque promove autonomia, convivência, respeito às diferenças e mostra que existem muitas formas de aprender, brincar e se movimentar. Essas vivências reforçam que a Rede é de todos e para todos”, enfatizou o gestor.
Entusiasmo dos alunos e encerramento no Horto do Fonseca
Para a professora bilíngue da rede municipal Vandrea Lúcia Nascimento, o contato direto com diferentes práticas corporais amplia horizontes e fomenta a qualidade de vida dentro e fora da sala de aula. “Passamos um momento muito agradável com os nossos alunos, onde eles tiveram a oportunidade de conhecer várias modalidades esportivas e entender a importância da atividade física para saúde, tanto física quanto emocional também. Foi muito bacana, estamos muito felizes com mais essa iniciativa”, destacou a educadora.
A programação oficial da Semana da Educação de Niterói encerra-se neste sábado (14) com um evento gratuito e aberto ao público no Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura, 770), na Zona Norte do município. Entre 8h e 12h, novamente em parceria com o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, o parque receberá oficinas de expressão corporal e práticas esportivas, acompanhadas por atrações culturais que incluem apresentações de baile charme e o Festival do Passinho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.