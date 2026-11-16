Niterói: moção de repúdio é aprovada na Câmara Municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: moção de repúdio é aprovada na Câmara MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 16/11/2026 15:26 | Atualizado 16/11/2026 20:31

O plenário da Câmara Municipal de Niterói aprovou por unanimidade, na sessão ordinária da última terça-feira (10), duas Moções de Repúdio apresentadas pelo vereador Allan Lyra (PL) contra ex-assessores de mandatos ligados ao PSOL detidos sob suspeita de integrar uma rede criminosa de exploração sexual de adolescentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os investigados respondem a inquéritos que apuram crimes graves, incluindo estupro, tortura física e psicológica, extorsão mediante ameaça e gravação de registros audiovisuais de violência sexual praticada contra menores de idade.





Os documentos aprovados pelos parlamentares niteroienses direcionam-se formalmente a Matheus Rodrigues Gonçalves, que atuava como assessor no gabinete do vereador Professor Túlio (PSOL), na própria Casa Legislativa de Niterói, e a Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, antigo integrante da equipe da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). Ambos foram alvos de mandados de prisão no decorrer do avanço das apurações policiais e acabaram exonerados de suas respectivas funções públicas logo após o surgimento das acusações.



O esquema criminoso começou a ser desarticulado em julho deste ano, a partir do relato corajoso de uma adolescente de 16 anos registrado em Niterói. Com a detenção inicial de Matheus Rodrigues e a perícia técnica realizada em dispositivos eletrônicos recolhidos durante as diligências, os agentes da Polícia Civil conseguiram mapear a atuação de outros envolvidos e ampliar o alcance do inquérito policial.



Em 28 de outubro, a corporação deflagrou a Operação NXIVM, cumprindo ordens de prisão e mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Conforme apontam os relatórios da investigação, os integrantes do grupo filmavam os abusos cometidos e utilizavam o material ilícito como instrumento de coação e chantagem contínua contra as jovens. Na estrutura interna descrita pelos investigadores, os suspeitos assumiam o título de "senhores" e submetiam as vítimas à condição de "escravas", configurando um sistema caracterizado pela polícia como escravidão sexual. LEIA MAIS: Vereadores ocupam 21 cadeiras na Câmara Municipal Os documentos aprovados pelos parlamentares niteroienses direcionam-se formalmente a Matheus Rodrigues Gonçalves, que atuava como assessor no gabinete do vereador Professor Túlio (PSOL), na própria Casa Legislativa de Niterói, e a Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, antigo integrante da equipe da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). Ambos foram alvos de mandados de prisão no decorrer do avanço das apurações policiais e acabaram exonerados de suas respectivas funções públicas logo após o surgimento das acusações.O esquema criminoso começou a ser desarticulado em julho deste ano, a partir do relato corajoso de uma adolescente de 16 anos registrado em Niterói. Com a detenção inicial de Matheus Rodrigues e a perícia técnica realizada em dispositivos eletrônicos recolhidos durante as diligências, os agentes da Polícia Civil conseguiram mapear a atuação de outros envolvidos e ampliar o alcance do inquérito policial.Em 28 de outubro, a corporação deflagrou a Operação NXIVM, cumprindo ordens de prisão e mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Conforme apontam os relatórios da investigação, os integrantes do grupo filmavam os abusos cometidos e utilizavam o material ilícito como instrumento de coação e chantagem contínua contra as jovens. Na estrutura interna descrita pelos investigadores, os suspeitos assumiam o título de "senhores" e submetiam as vítimas à condição de "escravas", configurando um sistema caracterizado pela polícia como escravidão sexual.

Posicionamento do Legislativo e rigor na apuração

Autor das duas iniciativas aprovadas em plenário, o vereador Allan Lyra ressaltou a necessidade de o Poder Legislativo municipal manifestar-se de maneira firme e institucional frente à gravidade dos fatos revelados pela polícia. “Estamos falando de denúncias de crimes absolutamente repugnantes contra adolescentes. Estupro, tortura, exploração sexual e chantagem são atrocidades que precisam ser combatidas com todo o rigor da lei. A aprovação unânime dessas Moções demonstra que a proteção das nossas crianças e adolescentes precisa estar acima de qualquer diferença política ou partidária”, enfatizou o parlamentar.



O vereador também cobrou celeridade na conclusão dos procedimentos judiciais e punição severa para todos os culpados, caso as acusações sejam confirmadas pela Justiça. “É revoltante imaginar o sofrimento dessas adolescentes e a crueldade descrita nas investigações. Não podemos admitir silêncio, relativização ou qualquer tentativa de proteger criminosos. Queremos justiça para as vítimas e punição exemplar para todos os responsáveis. Nenhum cargo, influência ou ligação política pode servir de escudo para quem comete crimes contra crianças e adolescentes”, declarou Lyra.

Procurada pela reportagem, a assessoria da deputada federal Talíria Petrone não se manifestaram até o fechamento desta matéria. Já o vereador Professor Tulio, divulgou a seguinte nota: "Imediatamente quando soubemos dos fatos, em julho, exoneramos o ex-assessor e encaminhamos a sua expulsão do partido. Inclusive, votaremos a favor da moção. O caso é inaceitável. Defendemos investigação e responsabilização dos culpados".



Com a chancela unânime registrada na sessão de 10 de novembro, o Legislativo niteroiense oficializa sua condenação pública aos ex-servidores investigados e às práticas de violência contra menores. O inquérito policial permanece em curso sob segredo de justiça para aprofundar a coleta de provas, assegurando-se aos acusados o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Até o momento, os elementos reunidos pela investigação não apontam qualquer envolvimento ou conhecimento dos parlamentares empregadores acerca dos delitos atribuídos aos ex-assessores.