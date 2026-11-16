Niterói: moção de repúdio é aprovada na Câmara MunicipalDivulgação/Ascom
Os documentos aprovados pelos parlamentares niteroienses direcionam-se formalmente a Matheus Rodrigues Gonçalves, que atuava como assessor no gabinete do vereador Professor Túlio (PSOL), na própria Casa Legislativa de Niterói, e a Carlos Alberto Lúcio Bittencourt Filho, antigo integrante da equipe da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). Ambos foram alvos de mandados de prisão no decorrer do avanço das apurações policiais e acabaram exonerados de suas respectivas funções públicas logo após o surgimento das acusações.
O esquema criminoso começou a ser desarticulado em julho deste ano, a partir do relato corajoso de uma adolescente de 16 anos registrado em Niterói. Com a detenção inicial de Matheus Rodrigues e a perícia técnica realizada em dispositivos eletrônicos recolhidos durante as diligências, os agentes da Polícia Civil conseguiram mapear a atuação de outros envolvidos e ampliar o alcance do inquérito policial.
Em 28 de outubro, a corporação deflagrou a Operação NXIVM, cumprindo ordens de prisão e mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá. Conforme apontam os relatórios da investigação, os integrantes do grupo filmavam os abusos cometidos e utilizavam o material ilícito como instrumento de coação e chantagem contínua contra as jovens. Na estrutura interna descrita pelos investigadores, os suspeitos assumiam o título de "senhores" e submetiam as vítimas à condição de "escravas", configurando um sistema caracterizado pela polícia como escravidão sexual.
Posicionamento do Legislativo e rigor na apuração
O vereador também cobrou celeridade na conclusão dos procedimentos judiciais e punição severa para todos os culpados, caso as acusações sejam confirmadas pela Justiça. “É revoltante imaginar o sofrimento dessas adolescentes e a crueldade descrita nas investigações. Não podemos admitir silêncio, relativização ou qualquer tentativa de proteger criminosos. Queremos justiça para as vítimas e punição exemplar para todos os responsáveis. Nenhum cargo, influência ou ligação política pode servir de escudo para quem comete crimes contra crianças e adolescentes”, declarou Lyra.
Com a chancela unânime registrada na sessão de 10 de novembro, o Legislativo niteroiense oficializa sua condenação pública aos ex-servidores investigados e às práticas de violência contra menores. O inquérito policial permanece em curso sob segredo de justiça para aprofundar a coleta de provas, assegurando-se aos acusados o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Até o momento, os elementos reunidos pela investigação não apontam qualquer envolvimento ou conhecimento dos parlamentares empregadores acerca dos delitos atribuídos aos ex-assessores.
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