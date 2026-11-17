Niterói: inspirada no formato da Copa do Mundo de futebol, a competição mobiliza mais de 65 nações em fases classificatórias até reunir 40 seleções na etapa final - Divulgação/Ascom

Niterói: inspirada no formato da Copa do Mundo de futebol, a competição mobiliza mais de 65 nações em fases classificatórias até reunir 40 seleções na etapa finalDivulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 08:00

O calendário oficial das comemorações pelo aniversário de Niterói ganhou uma atração esportiva de alcance internacional. No próximo dia 22 de novembro, as águas da Baía de Guanabara serão palco de uma etapa decisiva da SSL Gold Cup, competição mundialmente reconhecida como a Copa do Mundo da Vela. Além das disputas náuticas previstas para começarem a partir das 12h, o evento contará com uma cerimônia especial no Museu de Arte Contemporânea (MAC), entre 18h e 21h, para premiar as equipes vencedoras, reunindo autoridades locais, grandes nomes do iatismo, os capitães das 16 seleções participantes e um show de jazz executado por uma banda formada pelos próprios velejadores da liga.





Para a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), a escolha do município simboliza o reconhecimento histórico de um dos maiores celeiros olímpicos do país. “Niterói é um berço da vela nacional e tem um significado ímpar para o nosso esporte. É uma cidade que já formou inúmeros campeões desta modalidade, que carrega a história de ser a mais vitoriosa do Brasil em Jogos Olímpicos e que hoje tem, inclusive, uma vice-prefeita medalhista olímpica da vela, reforçando ainda mais a ligação da cidade com o esporte. Agora, é a vez de a cidade receber uma etapa importante da Copa do Mundo da Vela justamente no dia do seu aniversário. É uma honra contarmos com essa parceria em um dia tão importante”, afirmou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, diretor secretário da entidade.



A vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica Isabel Swan celebrou a oportunidade de unir a tradição náutica local às estratégias de desenvolvimento sustentável ligadas ao oceano. “Como vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica da vela, fico muito feliz e orgulhosa em ver nossa cidade receber uma regata em sua homenagem, com a premiação das quatro equipes finalistas da SSL Gold Cup. Niterói tem uma ligação muito forte com o mar e a vela faz parte da nossa história. Somos uma cidade com grande vocação para a economia azul. Receber os melhores velejadores do mundo no MAC, justamente no aniversário da cidade, é uma alegria enorme e uma oportunidade de mostrar ao mundo tudo o que Niterói tem de melhor”, ressaltou. LEIA MAIS: Niterói recebe terceira edição do Tomorrow Blue Economy neste mês Para a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), a escolha do município simboliza o reconhecimento histórico de um dos maiores celeiros olímpicos do país. “Niterói é um berço da vela nacional e tem um significado ímpar para o nosso esporte. É uma cidade que já formou inúmeros campeões desta modalidade, que carrega a história de ser a mais vitoriosa do Brasil em Jogos Olímpicos e que hoje tem, inclusive, uma vice-prefeita medalhista olímpica da vela, reforçando ainda mais a ligação da cidade com o esporte. Agora, é a vez de a cidade receber uma etapa importante da Copa do Mundo da Vela justamente no dia do seu aniversário. É uma honra contarmos com essa parceria em um dia tão importante”, afirmou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, diretor secretário da entidade.A vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica Isabel Swan celebrou a oportunidade de unir a tradição náutica local às estratégias de desenvolvimento sustentável ligadas ao oceano. “Como vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica da vela, fico muito feliz e orgulhosa em ver nossa cidade receber uma regata em sua homenagem, com a premiação das quatro equipes finalistas da SSL Gold Cup. Niterói tem uma ligação muito forte com o mar e a vela faz parte da nossa história. Somos uma cidade com grande vocação para a economia azul. Receber os melhores velejadores do mundo no MAC, justamente no aniversário da cidade, é uma alegria enorme e uma oportunidade de mostrar ao mundo tudo o que Niterói tem de melhor”, ressaltou.

Igualdade técnica na água e formato inspirado no futebol

A programação do dia 22 também prevê uma experiência imersiva para convidados e autoridades, que poderão acompanhar as manobras diretamente do mar a bordo de uma embarcação exclusiva — cronograma sujeito às condições meteorológicas da baía. Segundo Daniel Azevedo, presidente da CBVela, aproximar o público da ação dentro d'água torna a experiência memorável. No aspecto técnico, a SSL Gold Cup destaca-se pela equidade entre os competidores: todas as seleções utilizam barcos rigorosamente idênticos do modelo SSL47, com cerca de 14 metros de comprimento, fazendo com que o resultado dependa exclusivamente da leitura de vento, da precisão tática e da sintonia coletiva das tripulações.



Inspirada no formato da Copa do Mundo de futebol, a competição mobiliza mais de 65 nações em fases classificatórias até reunir 40 seleções na etapa final no Rio de Janeiro, iniciada em 18 de novembro. Os quatro melhores países classificados na etapa niteroiense avançam rumo à regata única decisiva pelo título mundial, marcada para 13 de dezembro. Mais detalhes sobre a competição podem ser consultados no portal cbvela.com.br/sslgoldcup2026.