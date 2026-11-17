Niterói: inspirada no formato da Copa do Mundo de futebol, a competição mobiliza mais de 65 nações em fases classificatórias até reunir 40 seleções na etapa finalDivulgação/Ascom
Para a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), a escolha do município simboliza o reconhecimento histórico de um dos maiores celeiros olímpicos do país. “Niterói é um berço da vela nacional e tem um significado ímpar para o nosso esporte. É uma cidade que já formou inúmeros campeões desta modalidade, que carrega a história de ser a mais vitoriosa do Brasil em Jogos Olímpicos e que hoje tem, inclusive, uma vice-prefeita medalhista olímpica da vela, reforçando ainda mais a ligação da cidade com o esporte. Agora, é a vez de a cidade receber uma etapa importante da Copa do Mundo da Vela justamente no dia do seu aniversário. É uma honra contarmos com essa parceria em um dia tão importante”, afirmou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, diretor secretário da entidade.
A vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica Isabel Swan celebrou a oportunidade de unir a tradição náutica local às estratégias de desenvolvimento sustentável ligadas ao oceano. “Como vice-prefeita de Niterói e medalhista olímpica da vela, fico muito feliz e orgulhosa em ver nossa cidade receber uma regata em sua homenagem, com a premiação das quatro equipes finalistas da SSL Gold Cup. Niterói tem uma ligação muito forte com o mar e a vela faz parte da nossa história. Somos uma cidade com grande vocação para a economia azul. Receber os melhores velejadores do mundo no MAC, justamente no aniversário da cidade, é uma alegria enorme e uma oportunidade de mostrar ao mundo tudo o que Niterói tem de melhor”, ressaltou.
Igualdade técnica na água e formato inspirado no futebol
Inspirada no formato da Copa do Mundo de futebol, a competição mobiliza mais de 65 nações em fases classificatórias até reunir 40 seleções na etapa final no Rio de Janeiro, iniciada em 18 de novembro. Os quatro melhores países classificados na etapa niteroiense avançam rumo à regata única decisiva pelo título mundial, marcada para 13 de dezembro. Mais detalhes sobre a competição podem ser consultados no portal cbvela.com.br/sslgoldcup2026.
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