Niterói: feira vai acontecer atrás do Terminal de ônibus, no Centro - Reprodução/Internet

Niterói: feira vai acontecer atrás do Terminal de ônibus, no CentroReprodução/Internet

Publicado 17/11/2026 08:10

Prefeitura de Niterói promove, na próxima quarta-feira (18), a primeira edição da Feira de Empregabilidade LGBTQIA+, uma iniciativa pioneira no município dedicada a conectar trabalhadores a oportunidades formais de trabalho, capacitação técnica e suporte institucional. O evento será realizado a partir das 10h, no Teatro Popular do Caminho Niemeyer, localizado atrás do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, disponibilizando mais de 1.200 postos de emprego e cerca de cem vagas em cursos de qualificação profissional.





A ação é conduzida pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (CODIR), em cooperação estratégica com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Grupo Diversidade Niterói (GDN). O encontro mobiliza ainda diversas companhias privadas e instituições públicas comprometidas em derrubar barreiras históricas de acesso ao mercado produtivo enfrentadas por essa parcela da população.



A relevância da política pública é respaldada por indicadores econômicos recentes. Um levantamento divulgado este ano pelo Banco Mundial aponta que os obstáculos impostos a profissionais LGBTQIA+ para ingressar e progredir nas carreiras geram uma perda anual estimada em R$ 94,4 bilhões em massa salarial e rendimentos no Brasil — montante que corresponde a cerca de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional registrado em 2024. O mesmo estudo revela que o índice de desocupação entre esse público atinge 15,2%, superando em mais que o dobro a taxa geral de 7,7% utilizada como parâmetro comparativo. LEIA MAIS: Niterói cria escola de turismo com 400 vagas gratuitas A ação é conduzida pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (CODIR), em cooperação estratégica com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Grupo Diversidade Niterói (GDN). O encontro mobiliza ainda diversas companhias privadas e instituições públicas comprometidas em derrubar barreiras históricas de acesso ao mercado produtivo enfrentadas por essa parcela da população.A relevância da política pública é respaldada por indicadores econômicos recentes. Um levantamento divulgado este ano pelo Banco Mundial aponta que os obstáculos impostos a profissionais LGBTQIA+ para ingressar e progredir nas carreiras geram uma perda anual estimada em R$ 94,4 bilhões em massa salarial e rendimentos no Brasil — montante que corresponde a cerca de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional registrado em 2024. O mesmo estudo revela que o índice de desocupação entre esse público atinge 15,2%, superando em mais que o dobro a taxa geral de 7,7% utilizada como parâmetro comparativo.

Para a coordenadora da CODIR, Emanelle Gomes, fomentar a autonomia financeira constitui uma medida urgente de dignidade humana e justiça social. “Para essas pessoas, que são violentadas e estigmatizadas diariamente por sua identidade de gênero, sua orientação sexual, a empregabilidade e a fonte de renda são garantias do direito à própria vida. Afastar essas pessoas do mercado de trabalho e da possibilidade de ter uma renda as empurra para a marginalidade e para condições de vida sub-humanas. Niterói tem se colocado à frente de muitos debates e pautas importantes e quando o município assume a responsabilidade de enfrentar o déficit de empregabilidade da população LGBTQIA+, demonstra compromisso com uma política social séria e efetiva”, destacou.

Empresas participantes e suporte institucional gratuito

Durante toda a programação no Caminho Niemeyer, candidatos poderão participar diretamente de processos seletivos conduzidos por grandes empregadores confirmados, entre os quais se destacam a Rede D’Or, o Supermercado Guanabara e a rede Vivian Festas. Como forma de incentivar e dar visibilidade às organizações engajadas na pauta inclusiva, a coordenadoria instituiu o selo de Empresa Parceira da Diversidade, certificação destinada a reconhecer formalmente as companhias que adotam práticas afirmativas de contratação.



Além da intermediação de mão de obra e das inscrições para qualificação técnica, o público presente terá acesso aos atendimentos especializados mantidos continuamente pela CODIR. O órgão municipal atua na articulação de políticas públicas voltadas aos direitos humanos e à liberdade de crença, oferecendo assistência jurídica gratuita em ocorrências de LGBTfobia e intolerância religiosa, acolhimento psicossocial, orientação legal para a regularização documental de templos e casas religiosas, além de apoio administrativo completo para procedimentos de retificação de nome e gênero no registro civil.