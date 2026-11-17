Niterói: metodologia estimulou os alunos a refletirem sobre o orgulho de suas próprias características e o acolhimento às diferenças entre os colegas - Divulgação/Ascom

Niterói: metodologia estimulou os alunos a refletirem sobre o orgulho de suas próprias características e o acolhimento às diferenças entre os colegasDivulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 08:20

A literatura infantil serviu como ferramenta pedagógica de transformação social na abertura da semana comemorativa do Novembro Negro em Niterói, realizada nesta segunda-feira (16). A Escola Municipal Noronha Santos, localizada no bairro da Palmeira, recebeu uma aula especial de letramento racial voltada para estudantes de 5 e 6 anos matriculados nas turmas do Grupo de Referência da Educação Infantil (GREI 5). A partir da leitura compartilhada da obra “Amoras”, escrita pelo rapper e compositor Emicida, os pequenos exploraram de maneira lúdica temas essenciais ligados à construção da identidade, ao respeito mútuo e à valorização da ancestralidade afro-brasileira, conhecendo figuras históricas emblemáticas como Martin Luther King Jr. e Zumbi dos Palmares.





Ao longo da oficina, a metodologia estimulou os alunos a refletirem sobre o orgulho de suas próprias características e o acolhimento às diferenças entre os colegas. Como encerramento da vivência, uma dinâmica coletiva convidou as crianças a trocarem elogios sinceros entre si, fortalecendo os laços de afetividade e a autoconfiança no ambiente escolar. Para a educadora social da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial (Supir), Renata LD, introduzir esse diálogo na primeira infância previne traumas futuros e desconstrói estigmas desde cedo.



“Estamos aqui fazendo esse trabalho de desmistificar questões relacionadas à cor da pele e ao cabelo. Quanto mais cedo trabalharmos essa identidade com as crianças, melhor. Assim, elas podem crescer com menos sofrimento e menos preconceito em relação às outras crianças”, ressaltou a educadora. LEIA MAIS: Cine-Favela leva protagonismo negro à Acadêmicos do Cubango Ao longo da oficina, a metodologia estimulou os alunos a refletirem sobre o orgulho de suas próprias características e o acolhimento às diferenças entre os colegas. Como encerramento da vivência, uma dinâmica coletiva convidou as crianças a trocarem elogios sinceros entre si, fortalecendo os laços de afetividade e a autoconfiança no ambiente escolar. Para a educadora social da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial (Supir), Renata LD, introduzir esse diálogo na primeira infância previne traumas futuros e desconstrói estigmas desde cedo.“Estamos aqui fazendo esse trabalho de desmistificar questões relacionadas à cor da pele e ao cabelo. Quanto mais cedo trabalharmos essa identidade com as crianças, melhor. Assim, elas podem crescer com menos sofrimento e menos preconceito em relação às outras crianças”, ressaltou a educadora.

Escuta ativa e compromisso contínuo nas salas de aula

Além da contação de histórias e da apresentação de referências culturais negras, a atividade abriu um canal de escuta ativa para que os próprios estudantes expressassem suas dúvidas, impressões e sentimentos sobre o conteúdo abordado. A assessora da Supir Joana Raphael, que conduziu parte das dinâmicas junto às turmas, destacou o protagonismo infantil na multiplicação de valores inclusivos. “Foi uma manhã em que pudemos interagir com as crianças e trabalhar o livro ‘Amoras’ para que elas entendam a importância de sua identidade. É preciso ouvir as crianças, porque são elas que vão levar para o amanhã aquilo que ensinamos hoje. A Supir existe para ajudar as pessoas a compreenderem essas questões”, pontuou.



Para a docente Jéssica Prates, regente da turma do GREI 5A, a abordagem antirracista não deve se restringir a datas simbólicas do calendário, mas integrar permanentemente o projeto político-pedagógico das unidades de ensino. “Trabalhar a educação antirracista tem que ser um compromisso de todos, um compromisso coletivo e diário. Foi muito positiva a leitura do livro ‘Amoras’ com as crianças, para que pudéssemos falar de um tema tão relevante e importante”, avaliou a professora.



A ação inaugura uma agenda extensa do Novembro Negro 2026, coordenada pela Prefeitura de Niterói por meio da Supir. Durante todo o mês, diversos pontos da cidade recebem exposições, rodas de conversa, seminários formativos e oficinas educativas, contando com parcerias institucionais de peso, como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consolidando a promoção da equidade racial como uma política pública estruturante no município.