Niterói: metodologia estimulou os alunos a refletirem sobre o orgulho de suas próprias características e o acolhimento às diferenças entre os colegasDivulgação/Ascom
Ao longo da oficina, a metodologia estimulou os alunos a refletirem sobre o orgulho de suas próprias características e o acolhimento às diferenças entre os colegas. Como encerramento da vivência, uma dinâmica coletiva convidou as crianças a trocarem elogios sinceros entre si, fortalecendo os laços de afetividade e a autoconfiança no ambiente escolar. Para a educadora social da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial (Supir), Renata LD, introduzir esse diálogo na primeira infância previne traumas futuros e desconstrói estigmas desde cedo.
“Estamos aqui fazendo esse trabalho de desmistificar questões relacionadas à cor da pele e ao cabelo. Quanto mais cedo trabalharmos essa identidade com as crianças, melhor. Assim, elas podem crescer com menos sofrimento e menos preconceito em relação às outras crianças”, ressaltou a educadora.
Escuta ativa e compromisso contínuo nas salas de aula
Para a docente Jéssica Prates, regente da turma do GREI 5A, a abordagem antirracista não deve se restringir a datas simbólicas do calendário, mas integrar permanentemente o projeto político-pedagógico das unidades de ensino. “Trabalhar a educação antirracista tem que ser um compromisso de todos, um compromisso coletivo e diário. Foi muito positiva a leitura do livro ‘Amoras’ com as crianças, para que pudéssemos falar de um tema tão relevante e importante”, avaliou a professora.
A ação inaugura uma agenda extensa do Novembro Negro 2026, coordenada pela Prefeitura de Niterói por meio da Supir. Durante todo o mês, diversos pontos da cidade recebem exposições, rodas de conversa, seminários formativos e oficinas educativas, contando com parcerias institucionais de peso, como a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consolidando a promoção da equidade racial como uma política pública estruturante no município.
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