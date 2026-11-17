Publicado 17/11/2026 08:30

O futuro da atividade turística em Niterói está sendo desenhado com a participação direta de quem vivencia o município no dia a dia. Para impulsionar o desenvolvimento econômico, fomentar a criação de novos postos de trabalho e assegurar que o fluxo de visitantes traga retornos concretos para a população local, a Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) , uniu-se à Universidade Federal Fluminense (UFF) na realização de uma ampla consulta pública. O levantamento permanecerá disponível até o dia 1º de dezembro e servirá como base técnica para a estruturação do Plano Estratégico de Turismo Niterói +10 Anos.





A iniciativa tem como propósito mapear os pontos fortes já consolidados no setor, diagnosticar gargalos que demandam melhorias estruturais e identificar vocações ainda pouco exploradas no território niteroiense. A meta central da gestão municipal é formular uma política pública equilibrada, capaz de harmonizar a expansão comercial e hoteleira com a preservação do patrimônio natural e cultural, garantindo o bem-estar urbano dos habitantes.



Para o presidente da Neltur, André Bento, envolver a sociedade civil nesse diagnóstico é indispensável para converter o potencial da cidade em prosperidade compartilhada. “Queremos construir o futuro do turismo de Niterói com a participação de quem conhece e vive a cidade todos os dias. O turismo é uma atividade estratégica para a economia, porque movimenta hotéis, restaurantes, comércio, transporte e diversos serviços, gerando emprego e renda. Mas é fundamental que esse crescimento também represente melhorias para a população. Estamos construindo um planejamento para os próximos dez anos e queremos que os moradores sejam protagonistas desse processo”, destacou o dirigente. LEIA MAIS: Neltur participa do Visit Brasil Summit 2026 A iniciativa tem como propósito mapear os pontos fortes já consolidados no setor, diagnosticar gargalos que demandam melhorias estruturais e identificar vocações ainda pouco exploradas no território niteroiense. A meta central da gestão municipal é formular uma política pública equilibrada, capaz de harmonizar a expansão comercial e hoteleira com a preservação do patrimônio natural e cultural, garantindo o bem-estar urbano dos habitantes.Para o presidente da Neltur, André Bento, envolver a sociedade civil nesse diagnóstico é indispensável para converter o potencial da cidade em prosperidade compartilhada. “Queremos construir o futuro do turismo de Niterói com a participação de quem conhece e vive a cidade todos os dias. O turismo é uma atividade estratégica para a economia, porque movimenta hotéis, restaurantes, comércio, transporte e diversos serviços, gerando emprego e renda. Mas é fundamental que esse crescimento também represente melhorias para a população. Estamos construindo um planejamento para os próximos dez anos e queremos que os moradores sejam protagonistas desse processo”, destacou o dirigente.

Diagnóstico acadêmico e percepção sobre impactos urbanos

Conduzido tecnicamente pelo Núcleo de Projetos e pelo Laboratório de Políticas, Governança e Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da UFF, o estudo aprofunda levantamentos preliminares que já apontavam índices favoráveis de satisfação em relação ao município. Nesta nova etapa, os pesquisadores buscam mensurar como o cidadão avalia os reflexos da atividade turística na rotina urbana, investigando aspectos sensíveis como oferta de empregos, fluidez no trânsito, custo de vida e condições de mobilidade.



O formulário contempla perguntas sobre os espaços de lazer mais frequentados pelos próprios residentes, os cartões-postais mais indicados a amigos e familiares de fora, a percepção sobre a identidade cultural de Niterói e a facilidade de acesso aos atrativos locais. Além disso, os respondentes têm a oportunidade de listar seus cinco locais, estabelecimentos gastronômicos e roteiros preferidos na cidade.



Os dados consolidados irão nortear as diretrizes oficiais do Plano Estratégico de Turismo Niterói +10 Anos, elaborado conjuntamente pela Prefeitura, pela UFF e por entidades parceiras do setor produtivo. O documento funcionará como um guia de médio e longo prazo para elevar a competitividade do destino no cenário nacional e internacional. “Essa pesquisa é uma oportunidade para que cada morador contribua diretamente com o futuro da cidade. Seguindo a orientação do prefeito Rodrigo Neves, nosso compromisso é desenvolver um turismo cada vez mais forte, sustentável e capaz de gerar benefícios econômicos e sociais. Quanto maior a participação da população, mais representativo será o nosso planejamento”, concluiu André Bento.