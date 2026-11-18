Niterói: profissionais também acompanharam palestras interativas ministradas por Leonardo Talmani Severo da Silva, da Real SIPAT - Divulgação/Ascom

Niterói: profissionais também acompanharam palestras interativas ministradas por Leonardo Talmani Severo da Silva, da Real SIPATDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 08:30

Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) encerrou a 25ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), realizada na sede administrativa da empresa, no bairro de São Lourenço. Guiada pelo tema “Cada EPI usado é uma demonstração de amor pela sua vida e pela sua família”, a programação teve como propósito central sensibilizar os trabalhadores da limpeza urbana sobre a importância da cultura preventiva, do bem-estar físico e emocional e da adoção contínua de hábitos seguros durante o expediente.

Ao longo dos dias anteriores, equipes técnicas percorreram os diferentes distritos operacionais da companhia levando palestras e dinâmicas formativas aos servidores. O evento de fechamento congregou colaboradores, membros da diretoria e representantes de instituições parceiras em uma manhã marcada por cultura e orientação. A abertura ficou por conta do coral Vozes da Clin, regido pelo maestro Marcello Sader, que apresentou clássicos da Música Popular Brasileira (MPB). No pátio, tendas temáticas distribuíram cartilhas educativas, brindes e mudas cultivadas no viveiro próprio da empresa.

Para quem atua diariamente nas ruas da cidade, a reciclagem periódica das normas de segurança faz diferença na rotina. O gari Aloizio Damião da Conceição, de 65 anos, que soma 23 anos de serviços prestados à companhia e utiliza cotidianamente luvas, botinas reforçadas, óculos protetores e uniforme com filtro contra radiação ultravioleta (UV), aprovou a iniciativa. “Eu acho muito válida essa ação para falar sobre um assunto muito importante, que é a prevenção de acidentes do trabalho”, afirmou o servidor.

Arte interativa, saúde preventiva e combate ao assédio

Um dos momentos mais aplaudidos do encerramento foi a encenação “Percepção de risco”, conduzida pelo ator Rames Pinheiro, de 46 anos. Utilizando jogos teatrais e situações extraídas do cotidiano laboral, a apresentação provocou reflexões sobre atitudes imprudentes e o valor da atenção redobrada. “Esses jogos são uma oportunidade para levar arte a quem nem sempre tem acesso e também para chamar a atenção para o tema segurança no trabalho de uma forma humanizada, leve e que faça refletir sobre a responsabilidade pelo uso correto dos equipamentos”, explicou o artista.

Durante a semana nos distritos, os profissionais também acompanharam palestras interativas ministradas por Leonardo Talmani Severo da Silva, da Real SIPAT, que abordou o uso adequado dos itens de segurança e as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), com ênfase na prevenção aos riscos psicossociais e ao assédio no ambiente corporativo. O presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), Márcio Cunha, reforçou o papel protagonista de cada servidor. “Esta semana de prevenção nos ajuda a divulgar na Clin como o equipamento de proteção individual (EPI) é fundamental, mas não substitui a principal ferramenta do trabalhador, que é a sua consciência e responsabilidade”, destacou.

Além do conteúdo educativo, os participantes tiveram acesso a atendimentos básicos de saúde, incluindo aferição de pressão arterial. A 25ª SIPAT contou com o apoio de instituições como Nittrans, Centro de Controle de Zoonoses, Secretaria de Meio Ambiente, Fundação de Artes de Niterói (FAN), Secretaria da Mulher, Defesa Civil, Asclin, Firjan, Isodont, Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Sintacluns, INSS, Adama, Reciclin e o Setor de Plantio da Clin.