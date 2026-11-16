Niterói: filme com a atriz Chica Xavier será exibido gratuitamente no Cine NAV - Reprodução/Internet

Niterói: filme com a atriz Chica Xavier será exibido gratuitamente no Cine NAVReprodução/Internet

Publicado 16/11/2026 16:55

A cidade de Niterói ganha uma programação especial voltada à valorização da memória afro-brasileira, da ancestralidade e da produção cinematográfica nacional nesta quarta-feira, dia 18 de novembro. Por meio do Programa Niterói Audiovisual (NAV), a Secretaria Municipal das Culturas e Economia Criativa (SECAE), em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) e a Superintendência de Promoção da Igualdade Racial (SUPIR), realiza uma edição temática do Cine NAV – Novembro Negro. O encontro gratuito acontecerá no Auditório Solar Notre Rêve, instalado na histórica Casa Norival de Freitas, no Centro do município.





Concebida para reafirmar o cinema como ferramenta estratégica de representatividade, educação e transformação social, a agenda cultural começa cedo. A partir das 14h, o espaço abre suas portas ao público com uma mostra expositiva e atividades de celebração da cultura negra, destacando a potência das tradições, das narrativas históricas e das diversas manifestações artísticas que moldam a identidade brasileira.



O ponto alto da jornada está marcado para as 18h, com a sessão de pré-estreia do filme “Amor e Fé – Chica Xavier”, dirigido pelo cineasta Clementino Jr. A obra audiovisual presta uma homenagem sensível e profunda à trajetória artística, espiritual e humana de Chica Xavier, consagrada como uma das maiores referências do teatro, da televisão e do cinema brasileiro, cujo legado abriu caminhos fundamentais para gerações de artistas negros no país. LEIA MAIS: 3ª edição do Cine Mulher acontece na Casa Norival de Freitas Concebida para reafirmar o cinema como ferramenta estratégica de representatividade, educação e transformação social, a agenda cultural começa cedo. A partir das 14h, o espaço abre suas portas ao público com uma mostra expositiva e atividades de celebração da cultura negra, destacando a potência das tradições, das narrativas históricas e das diversas manifestações artísticas que moldam a identidade brasileira.O ponto alto da jornada está marcado para as 18h, com a sessão de pré-estreia do filme “Amor e Fé – Chica Xavier”, dirigido pelo cineasta Clementino Jr. A obra audiovisual presta uma homenagem sensível e profunda à trajetória artística, espiritual e humana de Chica Xavier, consagrada como uma das maiores referências do teatro, da televisão e do cinema brasileiro, cujo legado abriu caminhos fundamentais para gerações de artistas negros no país.

Debate sobre ancestralidade e orientações ao público

Logo após o término da projeção, o auditório será palco de uma roda de debate aberta com convidados especiais. O bate-papo foi estruturado para aprofundar as reflexões despertadas pelo longa-metragem, promovendo uma troca coletiva de saberes sobre resistência, preservação da memória histórica e o protagonismo da população negra no cenário audiovisual contemporâneo.



A atividade integra o calendário oficial de ações do Novembro Negro em Niterói, reforçando o compromisso das pastas municipais de cultura e direitos humanos com a democratização do acesso aos bens culturais e o enfrentamento ao racismo estrutural.



O Auditório Solar Notre Rêve - Casa Norival de Freitas está localizado na Rua Maestro Felício Toledo, 474, no Centro de Niterói. Toda a programação oferecida pelo Cine NAV tem entrada totalmente gratuita, sem necessidade de retirada prévia de bilhetes, mas o acesso ao auditório está sujeito à capacidade máxima de lotação do espaço. Por esse motivo, a organização recomenda que os interessados cheguem com antecedência para garantir lugar tanto na exposição vespertina quanto na sessão noturna e no debate.