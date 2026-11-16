Niterói: filme com a atriz Chica Xavier será exibido gratuitamente no Cine NAVReprodução/Internet
Concebida para reafirmar o cinema como ferramenta estratégica de representatividade, educação e transformação social, a agenda cultural começa cedo. A partir das 14h, o espaço abre suas portas ao público com uma mostra expositiva e atividades de celebração da cultura negra, destacando a potência das tradições, das narrativas históricas e das diversas manifestações artísticas que moldam a identidade brasileira.
O ponto alto da jornada está marcado para as 18h, com a sessão de pré-estreia do filme “Amor e Fé – Chica Xavier”, dirigido pelo cineasta Clementino Jr. A obra audiovisual presta uma homenagem sensível e profunda à trajetória artística, espiritual e humana de Chica Xavier, consagrada como uma das maiores referências do teatro, da televisão e do cinema brasileiro, cujo legado abriu caminhos fundamentais para gerações de artistas negros no país.
Debate sobre ancestralidade e orientações ao público
A atividade integra o calendário oficial de ações do Novembro Negro em Niterói, reforçando o compromisso das pastas municipais de cultura e direitos humanos com a democratização do acesso aos bens culturais e o enfrentamento ao racismo estrutural.
O Auditório Solar Notre Rêve - Casa Norival de Freitas está localizado na Rua Maestro Felício Toledo, 474, no Centro de Niterói. Toda a programação oferecida pelo Cine NAV tem entrada totalmente gratuita, sem necessidade de retirada prévia de bilhetes, mas o acesso ao auditório está sujeito à capacidade máxima de lotação do espaço. Por esse motivo, a organização recomenda que os interessados cheguem com antecedência para garantir lugar tanto na exposição vespertina quanto na sessão noturna e no debate.
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