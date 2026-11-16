Niterói: programação gratuita irá fortalecer o protagonismo das mulheres no desenvolvimento econômico local - Reprodução/Internet

Niterói: programação gratuita irá fortalecer o protagonismo das mulheres no desenvolvimento econômico localReprodução/Internet

Publicado 16/11/2026 17:21

Prefeitura de Niterói inicia nesta semana uma ampla programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, reunindo atividades gratuitas de qualificação, inovação, desenvolvimento profissional e geração de oportunidades para mulheres que já atuam no mercado ou desejam empreender. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher por meio do Espaço Empreender Mulher, segue até o próximo domingo (22) com palestras, oficinas, fóruns, encontros de networking e uma edição especial da Feira Empreender Mulher dedicada ao afroempreendedorismo.





Com o tema “Tecendo Negócios: aprenda, conecte-se, empreenda!”, a programação foi pensada para atender diferentes perfis de empreendedoras, oferecendo ferramentas práticas para quem busca estruturar ou expandir um negócio. As atividades contemplam desde conceitos básicos de gestão até temas ligados à inovação, posicionamento de marca e novas tecnologias, reforçando a importância do conhecimento como ferramenta de crescimento econômico e autonomia financeira.



A abertura da semana acontece nesta segunda-feira (16), no Caminho Niemeyer, com a realização do Fórum Mulher Potência Empreendedora. O evento reunirá participantes ao longo do dia para discutir desafios, perspectivas e oportunidades relacionadas ao empreendedorismo feminino, além de promover o intercâmbio de experiências entre mulheres que desempenham papel ativo na economia da cidade. LEIA MAIS: Empreendedores lançam projeto com foco na geração de novos negócios Com o tema “Tecendo Negócios: aprenda, conecte-se, empreenda!”, a programação foi pensada para atender diferentes perfis de empreendedoras, oferecendo ferramentas práticas para quem busca estruturar ou expandir um negócio. As atividades contemplam desde conceitos básicos de gestão até temas ligados à inovação, posicionamento de marca e novas tecnologias, reforçando a importância do conhecimento como ferramenta de crescimento econômico e autonomia financeira.A abertura da semana acontece nesta segunda-feira (16), no Caminho Niemeyer, com a realização do Fórum Mulher Potência Empreendedora. O evento reunirá participantes ao longo do dia para discutir desafios, perspectivas e oportunidades relacionadas ao empreendedorismo feminino, além de promover o intercâmbio de experiências entre mulheres que desempenham papel ativo na economia da cidade.

Capacitação, criatividade e novas oportunidades

Ao longo dos dias seguintes, a programação será concentrada no Espaço Empreender Mulher, no Centro de Niterói. Na terça-feira (17), as atividades terão como foco a construção da imagem profissional e estratégias de vendas. Estão previstas oficinas de costura criativa para produção de artigos natalinos, atividades relacionadas à fotografia comercial, posicionamento de marca, desenvolvimento de portfólios e capacitações sobre precificação de produtos e aumento da lucratividade.



A quarta-feira (18) será marcada pelo Dia da Moda Circular, reunindo debates e atividades voltadas à sustentabilidade, criatividade e gestão de negócios. Entre os temas trabalhados estão construção de marcas, educação financeira, liderança feminina e desenvolvimento de confiança para atuação em posições de protagonismo.



Já na quinta-feira (19), data que marca o Dia do Empreendedorismo Feminino, a programação destacará inovação e tecnologia como ferramentas para ampliar oportunidades de negócio. As participantes terão acesso a conteúdos sobre inteligência artificial aplicada ao mercado, planejamento estratégico, análise de cenários comerciais e técnicas para impulsionar vendas em períodos de maior movimentação econômica.



Outro destaque será a Jornada Potência Afroempreendedora, desenvolvida com apoio do Sebrae-RJ. A proposta é apresentar estratégias voltadas ao fortalecimento de empreendimentos liderados por mulheres negras, estimulando a geração de renda e a ampliação da presença dessas empreendedoras em diferentes segmentos do mercado.



Segundo a Secretaria Municipal da Mulher, a realização da semana reforça o compromisso da cidade com políticas públicas voltadas à autonomia feminina. A iniciativa busca não apenas fomentar a criação e expansão de pequenos negócios, mas também criar uma rede de apoio capaz de fortalecer a independência financeira das mulheres e ampliar sua participação no desenvolvimento econômico local.



Encerrando a programação, a Praia de Icaraí receberá, no domingo (22), uma edição especial da Feira Empreender Mulher dentro do projeto Orla Viva. Dedicado ao afroempreendedorismo, o evento reunirá expositoras de diferentes áreas em um espaço destinado à comercialização de produtos, troca de experiências e valorização da identidade cultural. A expectativa é que a feira contribua para ampliar a visibilidade dos negócios comandados por mulheres negras e fortalecer iniciativas que geram renda e oportunidades na cidade.



Com uma agenda diversificada e acesso gratuito, a Semana do Empreendedorismo Feminino pretende consolidar Niterói como referência em ações de incentivo ao empreendedorismo feminino, estimulando a qualificação profissional, a inovação e a construção de novas oportunidades para mulheres empreendedoras.