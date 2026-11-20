Niterói: livro será lançado em 25 de novembro, durante a inauguração da Roça e Prosa, novo espaço cultural na Região Oceânica - Divulgação/Ascom

Niterói: livro será lançado em 25 de novembro, durante a inauguração da Roça e Prosa, novo espaço cultural na Região OceânicaDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 08:00

A história do circo em Niterói vai muito além da lembrança do incêndio do Gran Circus Norte-Americano, uma das maiores tragédias já registradas no Brasil. Às vésperas dos 65 anos do episódio, que será lembrado em dezembro de 2026, um novo livro propõe lançar luz sobre um período anterior ao desastre e recuperar quase 125 anos de relações entre a cidade e a arte circense.





Publicado pela Sophia Editora, o livro O circo antes do Circus – alegria e conflito na Cidade Sorriso será lançado no próximo dia 25 de novembro durante a inauguração da Roça e Prosa, novo espaço cultural localizado na Região Oceânica de Niterói. Assinada pelos pesquisadores Victor Andrade de Melo e Elizandra Garcia da Silva, a obra reúne um extenso levantamento histórico sobre a presença de companhias circenses no município entre os anos de 1836 e 1961.



A pesquisa teve como base reportagens, anúncios e registros publicados em jornais e revistas ao longo de mais de um século. Com esse material, os autores identificaram mais de 170 temporadas de circos realizadas em Niterói, revelando uma intensa atividade cultural que marcou gerações de moradores. Algumas companhias chegaram a realizar dezenas de apresentações consecutivas, consolidando o circo como uma das principais formas de entretenimento da época.



O estudo mostra que importantes famílias tradicionais da arte circense passaram pela cidade ao longo dos anos. Os espetáculos atraíam grandes públicos e circulavam por diferentes regiões, especialmente pelos bairros do Centro e do Barreto. Em diversos momentos, a presença dos circos esteve associada a outros espaços de lazer, como teatros, clubes sociais, cinemas e até fábricas de cerveja que promoviam atividades culturais. LEIA MAIS: Cine NAV celebra Novembro Negro com exibição gratuita de filme Publicado pela Sophia Editora, o livro O circo antes do Circus – alegria e conflito na Cidade Sorriso será lançado no próximo dia 25 de novembro durante a inauguração da Roça e Prosa, novo espaço cultural localizado na Região Oceânica de Niterói. Assinada pelos pesquisadores Victor Andrade de Melo e Elizandra Garcia da Silva, a obra reúne um extenso levantamento histórico sobre a presença de companhias circenses no município entre os anos de 1836 e 1961.A pesquisa teve como base reportagens, anúncios e registros publicados em jornais e revistas ao longo de mais de um século. Com esse material, os autores identificaram mais de 170 temporadas de circos realizadas em Niterói, revelando uma intensa atividade cultural que marcou gerações de moradores. Algumas companhias chegaram a realizar dezenas de apresentações consecutivas, consolidando o circo como uma das principais formas de entretenimento da época.O estudo mostra que importantes famílias tradicionais da arte circense passaram pela cidade ao longo dos anos. Os espetáculos atraíam grandes públicos e circulavam por diferentes regiões, especialmente pelos bairros do Centro e do Barreto. Em diversos momentos, a presença dos circos esteve associada a outros espaços de lazer, como teatros, clubes sociais, cinemas e até fábricas de cerveja que promoviam atividades culturais.

Circo acompanhou o crescimento da cidade

Mais do que registrar apresentações e artistas, a obra demonstra como o circo acompanhou as transformações urbanas e sociais de Niterói. A chegada das companhias, a escolha dos locais para montagem das lonas e as disputas pelo uso dos espaços públicos ajudam a contar a própria evolução da cidade ao longo dos séculos XIX e XX.



Segundo os autores, a atividade circense esteve presente em diferentes fases da expansão urbana e refletiu mudanças econômicas, culturais e demográficas do município. Dessa forma, o livro não se limita à história do entretenimento, mas também apresenta um retrato da formação da identidade cultural niteroiense.



A pesquisa também aborda os impactos provocados pelo incêndio do Gran Circus Norte-Americano, ocorrido em 17 de dezembro de 1961. A tragédia deixou centenas de mortos e marcou profundamente a memória coletiva da cidade. Embora não tenha extinguido o interesse popular pelo circo, o episódio alterou a relação dos moradores com esse tipo de espetáculo.



Durante anos, a chegada de novas companhias foi vista com cautela. As apresentações continuaram acontecendo, mas frequentemente em ginásios esportivos, clubes e outros espaços fechados. Em 1966, por exemplo, o Circo Garcia retornou ao país escolhendo Niterói para sua reestreia, mas os espetáculos precisaram ser realizados no Estádio Caio Martins.



A retomada das tradicionais lonas aconteceu apenas em 1975, quando o Circo Hagenbeck se instalou na Avenida Visconde do Rio Branco. O sucesso da temporada demonstrou que o público estava disposto a reencontrar essa forma de arte. Na época, estima-se que mais de 100 mil espectadores tenham acompanhado as apresentações.



O lançamento da obra ganha significado especial por ocorrer justamente em um momento de redescoberta dessa tradição. Atualmente, a Região Oceânica concentra a maior parte das montagens circenses da cidade e segue recebendo companhias que atraem milhares de pessoas.



Voltado ao público em geral, o livro combina rigor acadêmico com linguagem acessível e reúne fotografias, anúncios e relatos históricos que ajudam a reconstruir uma trajetória muitas vezes esquecida. Ao recuperar personagens, espetáculos e histórias que marcaram a cidade, os autores defendem uma ampliação da memória sobre o circo em Niterói, sem deixar de reconhecer a importância e o impacto da tragédia de 1961.



A proposta da publicação é mostrar que, embora o incêndio do Gran Circus ocupe um lugar central na lembrança dos moradores, a relação entre Niterói e o circo é muito mais ampla, antiga e rica, marcada por décadas de arte, diversão e intensa participação popular.

Serviço

Lançamento do livro O circo antes do Circus – alegria e conflito na Cidade Sorriso



Autores: Victor Andrade de Melo e Elizandra Garcia da Silva



Editora: Sophia Editora



Data: 25 de novembro de 2026 (quarta-feira)



Horário: a partir das 18h30



Local: Roça e Prosa – Empório, Café, Livros e Encontros



Endereço: Avenida Almirante Tamandaré, 42, casa 2, Piratininga, Região Oceânica de Niterói (primeiro ponto de ônibus após a entrada de Camboinhas).



