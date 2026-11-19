Especialista fala sobre doençaDivulgação/Ascom
No Huap-UFF, pacientes com doença psoriásica contam com atendimento especializado e multiprofissional pelo Sistema Único de Saúde. Quando as manifestações estão restritas à pele e às unhas, o acompanhamento é realizado pelo ambulatório de psoríase do Serviço de Dermatologia. Já nos casos em que a inflamação ultrapassa a pele e acomete articulações e outras estruturas, o cuidado passa a incluir também a Reumatologia, garantindo uma abordagem integrada.
Janaína percebeu os primeiros sinais aos 17 anos, quando surgiram lesões no cotovelo, que posteriormente se estenderam ao couro cabeludo e à testa. O diagnóstico de psoríase veio apenas três anos depois. Com o avanço da doença, ela enfrentou não apenas os sintomas físicos, mas também impactos emocionais e sociais, evitando expor as lesões e reduzindo a participação em atividades cotidianas.
Em 2022, durante acompanhamento no Huap-UFF, Janaína iniciou tratamento com imunobiológicos e obteve melhora importante das lesões cutâneas, o que também se refletiu em sua autoestima e rotina. “Quando eu saí da crise, eu só comprava bermuda, camiseta, conseguia sair numa boa”, conta.
Segundo o reumatologista Rodrigo Poubel, a artrite psoriásica acomete cerca de 20% a 30% das pessoas com psoríase e pode surgir antes, durante ou depois das manifestações na pele. Entre os principais sinais de alerta estão dor e inchaço nas articulações, dedos inchados, rigidez ao acordar e dores na coluna ou no calcanhar. Sem tratamento adequado, a inflamação pode levar a deformidades e perda de função.
Foi o que aconteceu com Janaína. Após um período de melhora, ela voltou a apresentar uma crise importante, com reaparecimento das lesões e agravamento das dores articulares. Atualmente afastada do trabalho, ela precisa da ajuda da família até para se vestir em algumas manhãs, quando a rigidez é mais intensa. Sua experiência evidencia como a doença pode oscilar ao longo do tempo e reforça a importância do acompanhamento contínuo.
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