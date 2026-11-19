Especialista fala sobre doença - Divulgação/Ascom

Especialista fala sobre doençaDivulgação/Ascom

Publicado 19/11/2026 08:10

“Eu já não conseguia mais mexer na colher pra fazer o arroz.” O relato de Janaína Brasil traduz o impacto da artrite psoriásica, uma doença inflamatória crônica que pode atingir as articulações de pessoas com psoríase e comprometer atividades simples do dia a dia. Hoje, aos 47 anos, ela convive com limitações provocadas pela enfermidade, resultado de uma trajetória que começou ainda na adolescência com os primeiros sinais da doença de pele.

Para evitar que casos como esse avancem e provoquem danos permanentes, o diagnóstico precoce é fundamental. “Quanto antes o tratamento for iniciado, maiores as chances de controlar a inflamação, preservar as articulações e manter a qualidade de vida”, afirma o reumatologista Rodrigo Poubel, do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF), gerido pela HU Brasil.



No Huap-UFF, pacientes com doença psoriásica contam com atendimento especializado e multiprofissional pelo Sistema Único de Saúde. Quando as manifestações estão restritas à pele e às unhas, o acompanhamento é realizado pelo ambulatório de psoríase do Serviço de Dermatologia. Já nos casos em que a inflamação ultrapassa a pele e acomete articulações e outras estruturas, o cuidado passa a incluir também a Reumatologia, garantindo uma abordagem integrada.



Janaína percebeu os primeiros sinais aos 17 anos, quando surgiram lesões no cotovelo, que posteriormente se estenderam ao couro cabeludo e à testa. O diagnóstico de psoríase veio apenas três anos depois. Com o avanço da doença, ela enfrentou não apenas os sintomas físicos, mas também impactos emocionais e sociais, evitando expor as lesões e reduzindo a participação em atividades cotidianas.



Em 2022, durante acompanhamento no Huap-UFF, Janaína iniciou tratamento com imunobiológicos e obteve melhora importante das lesões cutâneas, o que também se refletiu em sua autoestima e rotina. “Quando eu saí da crise, eu só comprava bermuda, camiseta, conseguia sair numa boa”, conta.



Segundo o reumatologista Rodrigo Poubel, a artrite psoriásica acomete cerca de 20% a 30% das pessoas com psoríase e pode surgir antes, durante ou depois das manifestações na pele. Entre os principais sinais de alerta estão dor e inchaço nas articulações, dedos inchados, rigidez ao acordar e dores na coluna ou no calcanhar. Sem tratamento adequado, a inflamação pode levar a deformidades e perda de função.



Foi o que aconteceu com Janaína. Após um período de melhora, ela voltou a apresentar uma crise importante, com reaparecimento das lesões e agravamento das dores articulares. Atualmente afastada do trabalho, ela precisa da ajuda da família até para se vestir em algumas manhãs, quando a rigidez é mais intensa. Sua experiência evidencia como a doença pode oscilar ao longo do tempo e reforça a importância do acompanhamento contínuo.

O Huap-UFF integra a HU Brasil desde abril de 2016. Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). É responsável pela administração de 47 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação.

A doença

A artrite psoriásica é uma condição inflamatória mediada pelo sistema imunológico, com predisposição genética. Fatores como infecções, estresse, obesidade e tabagismo podem contribuir para o surgimento das manifestações em pessoas predispostas. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. “Qualquer paciente com psoríase que apresente dor ou inchaço articular deve ser avaliado por um reumatologista o quanto antes”, orienta o especialista do Hospital Universitário Antônio Pedro.

