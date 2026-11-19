Niterói: Pietro Petraglia, presidente da Confederação dos Italianos no Mundo e CEO do Grupo Comunità Italiana, receberá medalha no Congresso Nacional da Argentina - Divulgação/Ascom

Niterói: Pietro Petraglia, presidente da Confederação dos Italianos no Mundo e CEO do Grupo Comunità Italiana, receberá medalha no Congresso Nacional da ArgentinaDivulgação/Ascom

Publicado 19/11/2026 08:50

O empresário e líder comunitário Pietro Petraglia, nascido em Niterói , será homenageado no próximo dia 27 de novembro, em Buenos Aires, com a distinção “Lideranças Transformadoras na América Latina 2026”. A cerimônia acontecerá no Congresso Nacional da Argentina e reunirá autoridades políticas, representantes de entidades internacionais e lideranças de diversos países da região.





Presidente da Confederação dos Italianos no Mundo e diretor executivo do Grupo Comunità Italiana, Petraglia receberá a honraria em reconhecimento a uma trajetória marcada pela promoção de relações institucionais, culturais e econômicas entre Brasil, Itália e América Latina. A iniciativa conta com apoio da Associação Argentina de Direito Parlamentar e da Vice-Governadoria da Província de Santa Cruz.



A premiação destaca personalidades que se sobressaem por contribuições relevantes em áreas como inovação, desenvolvimento sustentável, responsabilidade pública e fortalecimento da participação social. No caso do niteroiense, o reconhecimento está ligado ao trabalho desenvolvido ao longo de mais de três décadas na construção de pontes de cooperação entre países e instituições.



Ao longo de sua carreira, Pietro Petraglia esteve envolvido em diversos projetos voltados à integração internacional. Sua atuação incluiu a organização de missões empresariais e institucionais responsáveis por aproximar autoridades governamentais, representantes do setor produtivo e investidores brasileiros e italianos. Essas iniciativas contribuíram para ampliar o diálogo em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico, como infraestrutura, energia, tecnologia, turismo e agronegócio. LEIA MAIS: Com livros, cultura e educação parceria aproxima Itália e Brasil em Niterói Presidente da Confederação dos Italianos no Mundo e diretor executivo do Grupo Comunità Italiana, Petraglia receberá a honraria em reconhecimento a uma trajetória marcada pela promoção de relações institucionais, culturais e econômicas entre Brasil, Itália e América Latina. A iniciativa conta com apoio da Associação Argentina de Direito Parlamentar e da Vice-Governadoria da Província de Santa Cruz.A premiação destaca personalidades que se sobressaem por contribuições relevantes em áreas como inovação, desenvolvimento sustentável, responsabilidade pública e fortalecimento da participação social. No caso do niteroiense, o reconhecimento está ligado ao trabalho desenvolvido ao longo de mais de três décadas na construção de pontes de cooperação entre países e instituições.Ao longo de sua carreira, Pietro Petraglia esteve envolvido em diversos projetos voltados à integração internacional. Sua atuação incluiu a organização de missões empresariais e institucionais responsáveis por aproximar autoridades governamentais, representantes do setor produtivo e investidores brasileiros e italianos. Essas iniciativas contribuíram para ampliar o diálogo em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico, como infraestrutura, energia, tecnologia, turismo e agronegócio.

Trajetória marcada pela integração internacional

Um dos marcos da carreira de Petraglia ocorreu quando ele assumiu a presidência da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria no Rio de Janeiro. À época, tornou-se o mais jovem a ocupar o cargo. Durante sua gestão, promoveu a ampliação da base de associados e fortaleceu o relacionamento da entidade com importantes instituições empresariais brasileiras, consolidando o espaço como referência para debates sobre investimentos e oportunidades de cooperação entre os dois países.



A atuação do empresário também alcançou o campo cultural. Ao longo dos anos, ele desenvolveu projetos voltados à valorização da herança italiana no Brasil e ao fortalecimento dos laços históricos entre os povos. Em 2004, recebeu o título de Personalidade Cultural do Ano concedido pela União Brasileira de Escritores, em cerimônia realizada na Academia Brasileira de Letras.



Entre suas iniciativas de maior destaque está a criação do evento Esperienza Degust’Italia, realizado anualmente em Niterói. O encontro se consolidou como vitrine para produtores, empreendedores e representantes da gastronomia italiana, contribuindo para a difusão da cultura e das tradições do país europeu em território brasileiro.



À frente do Grupo Comunità Italiana, Petraglia também atua na divulgação da história da imigração italiana e das contribuições da comunidade ítalo-brasileira para a formação cultural e econômica do país. Seu trabalho inclui ainda ações de preservação do patrimônio cultural italiano, especialmente no campo gastronômico, por meio de sua participação na Accademia Italiana della Cucina.



Filho de imigrantes italianos originários da cidade de Sacco, na província de Salerno, o empresário costuma destacar que sua trajetória foi construída com base no diálogo, na perseverança e na capacidade de construir relações duradouras entre diferentes culturas e instituições.



A homenagem em Buenos Aires simboliza o reconhecimento internacional desse percurso, marcado pela criação de oportunidades de cooperação e pelo fortalecimento das conexões entre nações. Para os organizadores, a escolha de Pietro Petraglia representa a valorização de lideranças que transformam relações históricas em iniciativas concretas capazes de gerar desenvolvimento, intercâmbio de conhecimento e aproximação entre povos de diferentes partes do mundo.



Com a distinção, o niteroiense passa a integrar um seleto grupo de personalidades latino-americanas reconhecidas por seu impacto em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, reafirmando a relevância de sua atuação no cenário internacional.