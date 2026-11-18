Niterói: Cacau Dias prepara uma noite especial para marcar o pré-lançamento do livro que celebra seus 40 anos de trajetória empreendedora - Divulgação/Ascom

Niterói: Cacau Dias prepara uma noite especial para marcar o pré-lançamento do livro que celebra seus 40 anos de trajetória empreendedoraDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 09:00

A empresária e produtora cultural Cacau Dias promoverá, no próximo dia 23 de novembro, uma noite especial para marcar o pré-lançamento de seu primeiro livro, A arte de empreender com estilo. O evento acontecerá no Bistrô MAC, em Niterói, e deve reunir cerca de 150 convidados, entre empresários, artistas, parceiros, familiares e amigos que acompanharam diferentes momentos de sua trajetória profissional.





A celebração também coincidirá com o aniversário da autora, transformando a ocasião em um encontro voltado não apenas à apresentação da publicação, mas à valorização das conexões construídas ao longo de mais de quatro décadas de atuação nos mercados de eventos corporativos, eventos sociais e produção cultural.



Ao longo dos anos, Cacau consolidou seu nome como uma das profissionais mais conhecidas do segmento em Niterói, participando da organização de projetos, eventos e iniciativas que aproximaram empresas, instituições, profissionais e personalidades de diferentes áreas. Essa experiência acumulada agora ganha forma nas páginas de uma obra que reúne relatos, aprendizados e reflexões sobre empreendedorismo, relacionamento e construção de oportunidades.



Segundo a proposta da publicação, o livro aborda a importância dos encontros humanos na formação de negócios e projetos de sucesso. A autora compartilha experiências vividas ao longo da carreira e apresenta sua visão sobre a capacidade de conectar pessoas, fortalecer marcas e transformar ocasiões especiais em experiências memoráveis. LEIA MAIS: Atriz Betina Kopp e filha Cora estreiam nova fase de roda de conversa A celebração também coincidirá com o aniversário da autora, transformando a ocasião em um encontro voltado não apenas à apresentação da publicação, mas à valorização das conexões construídas ao longo de mais de quatro décadas de atuação nos mercados de eventos corporativos, eventos sociais e produção cultural.Ao longo dos anos, Cacau consolidou seu nome como uma das profissionais mais conhecidas do segmento em Niterói, participando da organização de projetos, eventos e iniciativas que aproximaram empresas, instituições, profissionais e personalidades de diferentes áreas. Essa experiência acumulada agora ganha forma nas páginas de uma obra que reúne relatos, aprendizados e reflexões sobre empreendedorismo, relacionamento e construção de oportunidades.Segundo a proposta da publicação, o livro aborda a importância dos encontros humanos na formação de negócios e projetos de sucesso. A autora compartilha experiências vividas ao longo da carreira e apresenta sua visão sobre a capacidade de conectar pessoas, fortalecer marcas e transformar ocasiões especiais em experiências memoráveis.

Gastronomia, arte e encontros marcam a celebração

O pré-lançamento foi planejado para refletir justamente os elementos que marcaram a trajetória da empresária. A programação da noite reunirá gastronomia, artes visuais e momentos de confraternização em um dos espaços mais emblemáticos da cidade.



O cardápio será assinado pelo chef Vicente Maia, que preparará uma recepção com seleção de antipasti e estação de massas para os convidados. A proposta gastronômica busca proporcionar uma experiência acolhedora e sofisticada, alinhada ao conceito apresentado na obra.



A programação cultural contará ainda com a exposição “Retratos”, do artista plástico Wagner Vidinha. A mostra reúne trabalhos inspirados em personalidades e possui uma ligação especial com a autora. Uma das obras pertencentes ao acervo pessoal de Cacau serviu de referência para o desenvolvimento da identidade visual do livro, criando uma conexão entre arte e literatura presente em todo o projeto editorial.



Com 255 páginas, A arte de empreender com estilo apresenta diferentes capítulos da vida profissional da empresária, destacando experiências acumuladas dentro e fora do universo da moda, setor em que também construiu parte importante de sua carreira. A publicação reúne histórias, desafios, conquistas e momentos que ajudaram a moldar sua visão sobre empreendedorismo e relacionamento profissional.



O projeto editorial foi desenvolvido pela Texto & Café Comunicação e Editora e contou com o apoio de empresas e parceiros que acompanharam a caminhada da autora ao longo dos anos. A edição estará disponível para compra durante o evento de apresentação no Bistrô MAC.



A escolha do local para o pré-lançamento não foi por acaso. Situado no subsolo do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, um dos principais cartões-postais do país, o espaço já recebeu diversos eventos organizados pela empresária e possui forte significado em sua trajetória profissional.



Mais do que apresentar uma nova publicação ao público, a proposta da noite é celebrar uma história construída por meio de relacionamentos, parcerias e experiências compartilhadas. Ao reunir pessoas que participaram de diferentes momentos de sua caminhada, Cacau Dias pretende transformar o lançamento em uma homenagem àquilo que considera essencial para qualquer realização: a força dos encontros.



A obra chega ao público como um registro de 40 anos de atuação profissional e como um convite para refletir sobre empreendedorismo, criatividade e a importância das conexões humanas na construção de trajetórias de sucesso.