Niterói: gêmeos integrantes do grupo de pagode niteroiense Vou Zuar são presos em flagrante por denúncia de estuproReprodução/Internet
A ocorrência está sendo apurada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Barbacena. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a denúncia foi registrada depois que a vítima procurou a polícia relatando não se recordar de parte significativa dos acontecimentos ocorridos após o encerramento de uma festa de pagode.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que participou do evento e, depois da apresentação musical, teria sido convidada por um dos músicos para seguir até o camarim. Na sequência, o grupo teria se deslocado para um bar da cidade. Ela afirmou que embarcou em uma van acompanhada do artista e de outras pessoas, mas disse não conseguir lembrar o que ocorreu posteriormente.
Ainda conforme o relato prestado às autoridades, a vítima recuperou a consciência em um quarto de hotel. Nesse momento, segundo sua versão, percebeu que dois homens mantinham atos sexuais com ela sem seu consentimento. A denunciante afirmou ter pedido que a situação fosse interrompida ao sentir dores, recolhendo seus pertences e deixando o local logo em seguida.
Como parte da investigação, a mulher foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia. O prontuário elaborado pela equipe de saúde apontou a existência de lesões e alterações físicas consideradas compatíveis com possível emprego de força. Entre os registros constam vermelhidão em parte do rosto, escoriações em diferentes regiões do corpo, além de sinais de edema e hiperemia na região genital e perianal.
Os irmãos foram conduzidos à Delegacia de Plantão após serem apresentados pela Polícia Militar. No local, investigadores ouviram os envolvidos e testemunhas antes de formalizar a prisão em flagrante dos suspeitos.
Durante depoimento, Thiago Paiva apresentou uma versão diferente da narrada pela denunciante. Segundo ele, a mulher o acompanhou voluntariamente ao camarim, ao bar e, posteriormente, ao hotel. O músico afirmou que os dois mantiveram relações sexuais consensuais. Ainda de acordo com o depoimento, Bruno teria chegado ao quarto em um momento posterior e não teria se relacionado sexualmente com a mulher. A mesma versão foi corroborada pelo irmão.
A repercussão do caso levou a banda Vou Zuar a divulgar um posicionamento oficial. Em nota, o grupo ressaltou que as acusações envolvem exclusivamente Bruno e Thiago Paiva, destacando que os demais integrantes, Vitor Naegele e Carlos Vieira, não teriam qualquer participação nos fatos investigados.
No comunicado, a banda declarou repudiar qualquer tipo de violência e defendeu a necessidade de respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência, ressaltando que o caso ainda está sob análise da Justiça e das autoridades competentes.
Também por meio de nota, a organização do evento Pagode do Sapo informou que sua relação com o grupo musical se restringiu à contratação da apresentação artística. Os organizadores manifestaram repúdio a qualquer prática criminosa e prestaram solidariedade às pessoas afetadas pela ocorrência.
O caso segue em investigação, e a Polícia Civil de Minas Gerais trabalha para reunir depoimentos, laudos periciais e demais elementos que possam esclarecer as circunstâncias da denúncia. Até o momento, não houve divulgação de novos detalhes sobre o andamento do inquérito. Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.
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