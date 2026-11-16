Niterói: gêmeos integrantes do grupo de pagode niteroiense Vou Zuar são presos em flagrante por denúncia de estupro - Reprodução/Internet

Niterói: gêmeos integrantes do grupo de pagode niteroiense Vou Zuar são presos em flagrante por denúncia de estuproReprodução/Internet

Publicado 16/11/2026 20:28

Os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, integrantes da banda niteroiense de pagode Vou Zuar , foram presos em flagrante nesta segunda-feira (16) em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Eles são investigados por suspeita de estupro contra uma mulher que denunciou ter sido vítima de violência sexual após um evento realizado na Colônia Rodrigo Silva, na madrugada de domingo (15).





A ocorrência está sendo apurada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Barbacena. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a denúncia foi registrada depois que a vítima procurou a polícia relatando não se recordar de parte significativa dos acontecimentos ocorridos após o encerramento de uma festa de pagode.



De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que participou do evento e, depois da apresentação musical, teria sido convidada por um dos músicos para seguir até o camarim. Na sequência, o grupo teria se deslocado para um bar da cidade. Ela afirmou que embarcou em uma van acompanhada do artista e de outras pessoas, mas disse não conseguir lembrar o que ocorreu posteriormente.



Ainda conforme o relato prestado às autoridades, a vítima recuperou a consciência em um quarto de hotel. Nesse momento, segundo sua versão, percebeu que dois homens mantinham atos sexuais com ela sem seu consentimento. A denunciante afirmou ter pedido que a situação fosse interrompida ao sentir dores, recolhendo seus pertences e deixando o local logo em seguida.



Como parte da investigação, a mulher foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia. O prontuário elaborado pela equipe de saúde apontou a existência de lesões e alterações físicas consideradas compatíveis com possível emprego de força. Entre os registros constam vermelhidão em parte do rosto, escoriações em diferentes regiões do corpo, além de sinais de edema e hiperemia na região genital e perianal.



Os irmãos foram conduzidos à Delegacia de Plantão após serem apresentados pela Polícia Militar. No local, investigadores ouviram os envolvidos e testemunhas antes de formalizar a prisão em flagrante dos suspeitos.



Durante depoimento, Thiago Paiva apresentou uma versão diferente da narrada pela denunciante. Segundo ele, a mulher o acompanhou voluntariamente ao camarim, ao bar e, posteriormente, ao hotel. O músico afirmou que os dois mantiveram relações sexuais consensuais. Ainda de acordo com o depoimento, Bruno teria chegado ao quarto em um momento posterior e não teria se relacionado sexualmente com a mulher. A mesma versão foi corroborada pelo irmão.



A repercussão do caso levou a banda Vou Zuar a divulgar um posicionamento oficial. Em nota, o grupo ressaltou que as acusações envolvem exclusivamente Bruno e Thiago Paiva, destacando que os demais integrantes, Vitor Naegele e Carlos Vieira, não teriam qualquer participação nos fatos investigados.



No comunicado, a banda declarou repudiar qualquer tipo de violência e defendeu a necessidade de respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência, ressaltando que o caso ainda está sob análise da Justiça e das autoridades competentes.



Também por meio de nota, a organização do evento Pagode do Sapo informou que sua relação com o grupo musical se restringiu à contratação da apresentação artística. Os organizadores manifestaram repúdio a qualquer prática criminosa e prestaram solidariedade às pessoas afetadas pela ocorrência.



O caso segue em investigação, e a Polícia Civil de Minas Gerais trabalha para reunir depoimentos, laudos periciais e demais elementos que possam esclarecer as circunstâncias da denúncia. Até o momento, não houve divulgação de novos detalhes sobre o andamento do inquérito. Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório. LEIA MAIS: Grupo Vou Zuar une esporte e pagode em Niterói, com a primeira edição da corrida Vou Suar A ocorrência está sendo apurada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Barbacena. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a denúncia foi registrada depois que a vítima procurou a polícia relatando não se recordar de parte significativa dos acontecimentos ocorridos após o encerramento de uma festa de pagode.De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que participou do evento e, depois da apresentação musical, teria sido convidada por um dos músicos para seguir até o camarim. Na sequência, o grupo teria se deslocado para um bar da cidade. Ela afirmou que embarcou em uma van acompanhada do artista e de outras pessoas, mas disse não conseguir lembrar o que ocorreu posteriormente.Ainda conforme o relato prestado às autoridades, a vítima recuperou a consciência em um quarto de hotel. Nesse momento, segundo sua versão, percebeu que dois homens mantinham atos sexuais com ela sem seu consentimento. A denunciante afirmou ter pedido que a situação fosse interrompida ao sentir dores, recolhendo seus pertences e deixando o local logo em seguida.Como parte da investigação, a mulher foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia. O prontuário elaborado pela equipe de saúde apontou a existência de lesões e alterações físicas consideradas compatíveis com possível emprego de força. Entre os registros constam vermelhidão em parte do rosto, escoriações em diferentes regiões do corpo, além de sinais de edema e hiperemia na região genital e perianal.Os irmãos foram conduzidos à Delegacia de Plantão após serem apresentados pela Polícia Militar. No local, investigadores ouviram os envolvidos e testemunhas antes de formalizar a prisão em flagrante dos suspeitos.Durante depoimento, Thiago Paiva apresentou uma versão diferente da narrada pela denunciante. Segundo ele, a mulher o acompanhou voluntariamente ao camarim, ao bar e, posteriormente, ao hotel. O músico afirmou que os dois mantiveram relações sexuais consensuais. Ainda de acordo com o depoimento, Bruno teria chegado ao quarto em um momento posterior e não teria se relacionado sexualmente com a mulher. A mesma versão foi corroborada pelo irmão.A repercussão do caso levou a banda Vou Zuar a divulgar um posicionamento oficial. Em nota, o grupo ressaltou que as acusações envolvem exclusivamente Bruno e Thiago Paiva, destacando que os demais integrantes, Vitor Naegele e Carlos Vieira, não teriam qualquer participação nos fatos investigados.No comunicado, a banda declarou repudiar qualquer tipo de violência e defendeu a necessidade de respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao princípio da presunção de inocência, ressaltando que o caso ainda está sob análise da Justiça e das autoridades competentes.Também por meio de nota, a organização do evento Pagode do Sapo informou que sua relação com o grupo musical se restringiu à contratação da apresentação artística. Os organizadores manifestaram repúdio a qualquer prática criminosa e prestaram solidariedade às pessoas afetadas pela ocorrência.O caso segue em investigação, e a Polícia Civil de Minas Gerais trabalha para reunir depoimentos, laudos periciais e demais elementos que possam esclarecer as circunstâncias da denúncia. Até o momento, não houve divulgação de novos detalhes sobre o andamento do inquérito. Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.

Leia a íntegra da nota emitida pelo Vou Zuar

“O grupo Vou Zuar vem a público se manifestar diante dos recentes acontecimentos envolvendo os integrantes Thiago Paiva e Bruno Paiva. Reafirmamos nosso absoluto repúdio a qualquer forma de violência. Ao mesmo tempo, ressaltamos a importância de respeitar o devido processo legal, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa, uma vez que os fatos ainda estão sob apuração da Justiça. Esclarecemos que as acusações dizem respeito a condutas individualmente atribuídas aos envolvidos, não tendo os demais integrantes, especialmente Vitor Naegele e Carlos Vieira, qualquer participação nos fatos investigados. Seguimos confiantes de que a Justiça esclarecerá os acontecimentos e estabelecerá as responsabilidades cabíveis".

Sobre o Grupo Vou Zuar

Em janeiro de 2013, Vitor, Brenno, Carlinhos e os gêmeos Thiago e Bruno, que já eram amigos e tocavam por rodas de samba em Niterói, resolveram apostar na música como algo além do hobbie e, sim, como profissão. Esses cinco amigos entenderam que tinham um propósito para suas vidas e que com essa profissão, muitas vezes não valorizada, levariam uma mensagem de união e alegria através da música. Assim surgiu o Vou Zuar. Com o sucesso das suas músicas, o grupo desenvolveu o projeto ‘Churrasquinho do Vou Zuar’, cuja primeira gravação foi realizada na casa dos gêmeos integrantes do ‘Vou Zuar’ junto com o grupo ‘Menos é Mais’, de Brasília, que veio até Niterói para a filmagem, que já bateu dois milhões de visualizações.