Niterói: atmosfera acolhedora do Clube Central é combinada com o som contagiante dos Golden Boys - Divulgação/Ascom

Niterói: atmosfera acolhedora do Clube Central é combinada com o som contagiante dos Golden BoysDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 08:10

Niterói se prepara para receber uma viagem musical repleta de memórias e canções que ajudaram a construir a história da música popular brasileira. No dia 5 de dezembro, o tradicional Clube Central , em Icaraí, abre suas portas para o espetáculo “Golden Boys com Ronaldo e sua Banda”, uma apresentação que promete resgatar sucessos inesquecíveis da Jovem Guarda e de diferentes fases da música nacional.





Comandado por Ronaldo Corrêa, o show chega à cidade com a proposta de reviver momentos marcantes para fãs que acompanharam o surgimento e a trajetória dos Golden Boys, grupo vocal que se consolidou como uma das referências da música brasileira ao longo das décadas. Ao mesmo tempo, o espetáculo busca apresentar esse legado a novas gerações, que terão a oportunidade de conhecer canções responsáveis por embalar rádios, festas e programas de televisão em diferentes épocas.



Mais do que uma sequência de sucessos, a apresentação foi concebida como uma homenagem à memória afetiva do público. A ideia é criar um ambiente em que música e lembranças caminhem lado a lado, reunindo pessoas de diferentes idades em torno de repertórios que atravessaram o tempo sem perder a força. Com arranjos renovados e execução cuidadosa, Ronaldo e sua banda apostam em versões que preservam a essência das canções originais ao mesmo tempo em que oferecem uma experiência atual aos espectadores. LEIA MAIS: Clube Central pode virar patrimônio imaterial do estado Comandado por Ronaldo Corrêa, o show chega à cidade com a proposta de reviver momentos marcantes para fãs que acompanharam o surgimento e a trajetória dos Golden Boys, grupo vocal que se consolidou como uma das referências da música brasileira ao longo das décadas. Ao mesmo tempo, o espetáculo busca apresentar esse legado a novas gerações, que terão a oportunidade de conhecer canções responsáveis por embalar rádios, festas e programas de televisão em diferentes épocas.Mais do que uma sequência de sucessos, a apresentação foi concebida como uma homenagem à memória afetiva do público. A ideia é criar um ambiente em que música e lembranças caminhem lado a lado, reunindo pessoas de diferentes idades em torno de repertórios que atravessaram o tempo sem perder a força. Com arranjos renovados e execução cuidadosa, Ronaldo e sua banda apostam em versões que preservam a essência das canções originais ao mesmo tempo em que oferecem uma experiência atual aos espectadores.

Encontro de gerações e celebração da música brasileira

Um dos diferenciais do projeto é justamente sua capacidade de conectar passado e presente. Em cada apresentação, clássicos que fizeram parte da trilha sonora de milhares de brasileiros são revisitados no palco, despertando emoções e incentivando o público a cantar junto do início ao fim. O resultado é uma atmosfera festiva que transforma o espetáculo em uma verdadeira celebração da música nacional.



A trajetória recente da turnê também contribui para aumentar a expectativa em torno da passagem por Niterói. O projeto já contou, em outras ocasiões, com a participação de artistas conhecidos do público brasileiro, entre eles Vanderléa, Elymar Santos, Neguinho da Beija-Flor, Marcos Sabino e Dhu Moraes. Essas participações especiais ajudaram a consolidar a marca do espetáculo como um espaço de encontros entre músicos de diferentes estilos e gerações.



Embora a programação da noite em Niterói mantenha o foco nos grandes sucessos associados aos Golden Boys, a tradição de promover surpresas no palco alimenta a curiosidade dos fãs. Essa característica tornou-se uma das marcas do projeto e contribui para que cada apresentação tenha personalidade própria.



Para o público da cidade e da região metropolitana, o evento surge como uma opção de entretenimento para encerrar o ano em clima de confraternização. A localização privilegiada do Clube Central, um dos espaços mais tradicionais da cidade, reforça a atmosfera acolhedora da proposta, que convida famílias e grupos de amigos a compartilharem uma noite marcada por música, lembranças e celebração.



Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada por meio da plataforma Disk Ingressos e também na secretaria do Clube Central. A classificação é livre, permitindo a participação de pessoas de todas as faixas etárias. Com expectativa de grande público e capacidade limitada, a organização recomenda que os interessados garantam suas entradas com antecedência para não perder a oportunidade de acompanhar de perto um espetáculo que promete reunir emoção, nostalgia e alguns dos maiores clássicos da música brasileira.

Serviço:



Evento: Show Golden Boys com Ronaldo e sua Banda



Local: Clube Central de Niterói



Data: 05 de dezembro



Ingressos a R$ 100 reais (Meia Entrada, para Sócios do Clube Central ou doando 1 kg de alimento não perecível)



Horário: 20h30



Classificação: Livre



Ingressos: Disponíveis no Disk Ingressos ou na secretaria do clube



Informações e atendimento: (21) 96502-8821