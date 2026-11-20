Niterói: projetos de escolas municipais e do Centro de Formação Darcy Ribeiro conquistaram dois segundos lugares e duas menções honrosas em feira de inovação - Divulgação/Ascom

Niterói: projetos de escolas municipais e do Centro de Formação Darcy Ribeiro conquistaram dois segundos lugares e duas menções honrosas em feira de inovaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 08:20

A Rede Municipal de Educação de Niterói conquistou reconhecimento na Feira de Inovação, Ciências e Tecnologia , realizada durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do município. Com projetos desenvolvidos por estudantes, professores e equipes pedagógicas, a rede garantiu dois segundos lugares e duas menções honrosas, consolidando o protagonismo das escolas públicas na promoção da pesquisa, da inovação e da produção de conhecimento.





Os trabalhos premiados abordaram temas ligados ao papel das mulheres na ciência, à participação estudantil e às reflexões sobre o futuro da cidade. As iniciativas chamaram atenção tanto do público visitante quanto da comissão avaliadora do evento, que destacou a relevância social e educacional dos projetos apresentados.



Na categoria de votação popular, o segundo lugar ficou com o projeto “Circuito das Mulheres: ciência, tecnologia e protagonismo femininos em um painel interativo”, desenvolvido pela Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, localizada no bairro de Santa Bárbara. A proposta buscou valorizar trajetórias femininas na produção científica e tecnológica, utilizando recursos interativos para aproximar os estudantes do tema.



Outra unidade de ensino reconhecida foi a Escola Municipal Felisberto de Carvalho, em Pendotiba, que recebeu menção honrosa pelo projeto “Curiosidade que move, ciência que inspira: mulheres na ciência colaborando para uma aprendizagem significativa no cotidiano escolar”. O trabalho destacou a contribuição de pesquisadoras para o desenvolvimento científico e seu impacto na formação educacional dos estudantes.



Já na avaliação da comissão organizadora, o Clube de Meninas na Ciência, iniciativa vinculada ao Centro de Formação Darcy Ribeiro, conquistou o segundo lugar na categoria destinada às escolas públicas de Ensino Fundamental dos anos finais. O projeto premiado, “Mulheres na Ciência: percepção da comunidade do Barreto, Niterói (RJ)”, investigou a forma como a população local enxerga a participação feminina na área científica, promovendo reflexões sobre igualdade de oportunidades e representatividade.



Além disso, a Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker voltou a ser reconhecida ao receber menção honrosa pelo projeto “Niterói 50 anos – Que futuro queremos”, que propôs aos alunos pensar caminhos possíveis para o desenvolvimento da cidade nas próximas décadas, estimulando a cidadania e a construção de soluções para os desafios urbanos. LEIA MAIS: Mês da Ciência, Tecnologia e Inovação será comemorado na cidade Os trabalhos premiados abordaram temas ligados ao papel das mulheres na ciência, à participação estudantil e às reflexões sobre o futuro da cidade. As iniciativas chamaram atenção tanto do público visitante quanto da comissão avaliadora do evento, que destacou a relevância social e educacional dos projetos apresentados.Na categoria de votação popular, o segundo lugar ficou com o projeto “Circuito das Mulheres: ciência, tecnologia e protagonismo femininos em um painel interativo”, desenvolvido pela Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, localizada no bairro de Santa Bárbara. A proposta buscou valorizar trajetórias femininas na produção científica e tecnológica, utilizando recursos interativos para aproximar os estudantes do tema.Outra unidade de ensino reconhecida foi a Escola Municipal Felisberto de Carvalho, em Pendotiba, que recebeu menção honrosa pelo projeto “Curiosidade que move, ciência que inspira: mulheres na ciência colaborando para uma aprendizagem significativa no cotidiano escolar”. O trabalho destacou a contribuição de pesquisadoras para o desenvolvimento científico e seu impacto na formação educacional dos estudantes.Já na avaliação da comissão organizadora, o Clube de Meninas na Ciência, iniciativa vinculada ao Centro de Formação Darcy Ribeiro, conquistou o segundo lugar na categoria destinada às escolas públicas de Ensino Fundamental dos anos finais. O projeto premiado, “Mulheres na Ciência: percepção da comunidade do Barreto, Niterói (RJ)”, investigou a forma como a população local enxerga a participação feminina na área científica, promovendo reflexões sobre igualdade de oportunidades e representatividade.Além disso, a Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker voltou a ser reconhecida ao receber menção honrosa pelo projeto “Niterói 50 anos – Que futuro queremos”, que propôs aos alunos pensar caminhos possíveis para o desenvolvimento da cidade nas próximas décadas, estimulando a cidadania e a construção de soluções para os desafios urbanos.

Incentivo à pesquisa ganha força na rede municipal

Para a Secretaria Municipal de Educação, os resultados refletem o fortalecimento de políticas voltadas à popularização da ciência dentro das escolas. Segundo o secretário municipal de Educação, Bira Marques, as conquistas demonstram a capacidade da rede pública em desenvolver projetos que despertam a curiosidade, incentivam a investigação e ampliam as oportunidades de aprendizagem dos estudantes.



Nos últimos anos, a rede municipal tem ampliado investimentos em iniciativas voltadas à inovação educacional. Entre elas está o programa Mais Ciência na Escola, desenvolvido em parceria com o Governo Federal, que prevê a implantação de laboratórios de Ciências, Maker e Inovação em 12 unidades que atendem aos anos finais do Ensino Fundamental.



As ações também incluem formações para educadores e projetos pedagógicos que estimulam a observação, a experimentação e a resolução de problemas a partir da realidade vivida pelos alunos. A proposta é aproximar os estudantes do universo científico desde as primeiras etapas da educação básica, tornando a aprendizagem mais prática e conectada ao cotidiano.



O protagonismo da rede municipal em eventos científicos também ficou evidente durante a 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em Niterói, que mobilizou cerca de cinco mil estudantes em atividades relacionadas à produção de conhecimento, tecnologia e inovação.



Ao longo de 2026, a ciência permaneceu entre os eixos centrais das ações pedagógicas desenvolvidas nas escolas municipais, incluindo os Projetos Educacionais Instituintes, que reúnem experiências produzidas por alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. As recentes premiações reforçam esse cenário e evidenciam que a pesquisa científica vem ganhando espaço cada vez maior nas salas de aula da rede pública de Niterói, estimulando o pensamento crítico, a criatividade e a formação de novos talentos.