Niterói: durante o lançamento, quatro empreendedoras que participaram do programa Mulher Líder foram homenageadas - Divulgação/Ascom

Niterói: durante o lançamento, quatro empreendedoras que participaram do programa Mulher Líder foram homenageadasDivulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 11:18

Niterói deu início à Semana do Empreendedorismo Feminino com uma programação voltada à capacitação, geração de oportunidades e fortalecimento dos negócios liderados por mulheres. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, a iniciativa reúne uma série de atividades gratuitas que, ao longo da semana, buscam incentivar a autonomia econômica feminina por meio da formação profissional, inovação, networking e conexões com o mercado.





A abertura do evento aconteceu nesta segunda-feira (16), no Caminho Niemeyer, e reuniu empreendedoras, especialistas e representantes de instituições parceiras em uma programação marcada por palestras, debates, homenagens e pela apresentação de novos projetos. O destaque do primeiro dia ficou por conta do Fórum Mulher Potência Empreendedora, espaço criado para promover troca de experiências, construção de redes de apoio e acesso a informações estratégicas para quem deseja crescer no mundo dos negócios.



Durante o fórum, foram debatidos temas considerados fundamentais para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino, como acesso ao crédito, gestão financeira, economia contemporânea e os desafios enfrentados pelas mulheres na conciliação entre trabalho, negócios e responsabilidades familiares. A proposta foi ampliar o diálogo sobre caminhos capazes de fortalecer a presença feminina em setores cada vez mais diversificados da economia.



Ao longo da programação, a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, destacou a importância de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da independência financeira feminina. Segundo ela, o empreendedorismo representa uma ferramenta capaz de ampliar oportunidades, gerar renda e contribuir para a transformação social em diferentes territórios da cidade. LEIA MAIS: Espaço Empreender Mulher amplia oportunidades para mulheres A abertura do evento aconteceu nesta segunda-feira (16), no Caminho Niemeyer, e reuniu empreendedoras, especialistas e representantes de instituições parceiras em uma programação marcada por palestras, debates, homenagens e pela apresentação de novos projetos. O destaque do primeiro dia ficou por conta do Fórum Mulher Potência Empreendedora, espaço criado para promover troca de experiências, construção de redes de apoio e acesso a informações estratégicas para quem deseja crescer no mundo dos negócios.Durante o fórum, foram debatidos temas considerados fundamentais para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino, como acesso ao crédito, gestão financeira, economia contemporânea e os desafios enfrentados pelas mulheres na conciliação entre trabalho, negócios e responsabilidades familiares. A proposta foi ampliar o diálogo sobre caminhos capazes de fortalecer a presença feminina em setores cada vez mais diversificados da economia.Ao longo da programação, a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, destacou a importância de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da independência financeira feminina. Segundo ela, o empreendedorismo representa uma ferramenta capaz de ampliar oportunidades, gerar renda e contribuir para a transformação social em diferentes territórios da cidade.

Programa pioneiro apresenta resultados e lança nova ferramenta

Outro momento importante da abertura foi a apresentação dos resultados do projeto Potência Empreendedor, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Sebrae. A iniciativa oferece uma jornada de qualificação empresarial voltada para empreendedores que desejam desenvolver habilidades de gestão, ampliar conhecimentos e se conectar ao ecossistema de negócios.



Durante o encontro também foi anunciado o lançamento do Cartão da Pessoa Empreendedora, ferramenta que funcionará como uma identificação digital para participantes que concluírem a trilha de capacitação. A novidade estará disponível por meio do aplicativo do Sebrae e deve oferecer acesso a benefícios, consultorias, conteúdos especializados e serviços voltados ao desenvolvimento dos empreendedores.



Niterói foi escolhida para receber a fase inicial da iniciativa, considerada um projeto-piloto com potencial de expansão para outras regiões do país. A expectativa é que a ferramenta contribua para fortalecer o sentimento de pertencimento entre os participantes e favoreça a criação de uma rede colaborativa de parceiros e empreendedores dentro dos territórios onde o programa atua.



Atualmente, 125 mulheres já concluíram a jornada de capacitação oferecida pelo projeto na cidade e se tornaram aptas a receber o novo cartão, marco que simboliza a conclusão do processo formativo e a integração ao programa.



A cerimônia também reservou espaço para reconhecer histórias inspiradoras de mulheres que participaram do programa Mulher Líder. Quatro empreendedoras foram homenageadas e compartilharam suas trajetórias de superação, desafios e crescimento profissional. Os relatos destacaram como a formação, o acesso à informação e o apoio em rede podem ser determinantes para transformar ideias em oportunidades de negócio.



Criado em 2021, o Programa Mulher Líder se consolidou como uma das principais iniciativas de incentivo ao empreendedorismo feminino no município. Desenvolvido pela Secretaria Municipal da Mulher em parceria com instituições como Sebrae, Firjan SENAI, ACIERJ, SocialTec e o Espaço Empreender Mulher, o projeto já formou diversas turmas e construiu uma ampla rede de empreendedoras na cidade.



Com atividades voltadas para liderança, marketing, gestão, vendas, finanças e desenvolvimento de competências socioemocionais, o programa tem contribuído para o fortalecimento de pequenos negócios e para a ampliação da participação feminina na economia local. A Semana do Empreendedorismo Feminino segue até domingo (22), quando será encerrada com uma edição especial da Feira Empreender Mulher voltada ao afroempreendedorismo, na Praia de Icaraí, reunindo expositoras, produtos e iniciativas lideradas por mulheres de diferentes segmentos.