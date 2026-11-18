Niterói: cidade conquistou três posições de destaque no Ranking Connected Smart Cities (CSC) 2026, divulgado durante o Cidade CSC 2026, que encerra hoje, em São Paulo - Divulgação/Ascom

Niterói: cidade conquistou três posições de destaque no Ranking Connected Smart Cities (CSC) 2026, divulgado durante o Cidade CSC 2026, que encerra hoje, em São PauloDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 07:00

Niterói alcançou um novo marco em sua trajetória de modernização e desenvolvimento urbano. O município passou a ocupar a segunda colocação entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil no Ranking Connected Smart Cities 2026 , consolidando sua posição entre os principais exemplos de inovação em gestão pública do país. Além do avanço nacional, a cidade manteve a liderança no Estado do Rio de Janeiro e repetiu o desempenho de destaque na categoria Economia e Finanças, na qual permaneceu em primeiro lugar.





O resultado foi divulgado durante o evento Cidade CSC 2026, realizado em São Paulo, que reúne gestores públicos, especialistas e representantes de instituições ligadas à inovação e ao planejamento urbano. A classificação considera diversos indicadores relacionados à qualidade da administração pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, mobilidade, saúde, educação, governança e uso da tecnologia.



A ascensão de Niterói no ranking representa mais um passo em uma evolução contínua observada ao longo da última década. Em 2015, quando o levantamento começou a ganhar relevância nacional, a cidade figurava na 17ª posição geral. Desde então, o município registrou avanços sucessivos até alcançar o segundo lugar em 2026, sua melhor colocação histórica.



Entre os fatores que contribuíram para o desempenho estão os investimentos em transformação digital e o fortalecimento de plataformas voltadas para o atendimento ao cidadão. Aplicativos e sistemas utilizados pela população passaram a desempenhar papel estratégico na prestação de serviços públicos, permitindo maior interação entre moradores e administração municipal.



Na área de mobilidade, o sistema de bicicletas compartilhadas NitBike é apontado como uma das iniciativas de maior alcance. Desde sua implantação, o serviço registrou milhões de viagens realizadas pelos usuários e se tornou uma alternativa importante para deslocamentos urbanos. A rede de estações continua em expansão, ampliando o acesso ao transporte sustentável em diferentes regiões da cidade. LEIA MAIS: Niterói apresenta serviços digitais e se destaca na Smart City Expo Curitiba O resultado foi divulgado durante o evento Cidade CSC 2026, realizado em São Paulo, que reúne gestores públicos, especialistas e representantes de instituições ligadas à inovação e ao planejamento urbano. A classificação considera diversos indicadores relacionados à qualidade da administração pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, mobilidade, saúde, educação, governança e uso da tecnologia.A ascensão de Niterói no ranking representa mais um passo em uma evolução contínua observada ao longo da última década. Em 2015, quando o levantamento começou a ganhar relevância nacional, a cidade figurava na 17ª posição geral. Desde então, o município registrou avanços sucessivos até alcançar o segundo lugar em 2026, sua melhor colocação histórica.Entre os fatores que contribuíram para o desempenho estão os investimentos em transformação digital e o fortalecimento de plataformas voltadas para o atendimento ao cidadão. Aplicativos e sistemas utilizados pela população passaram a desempenhar papel estratégico na prestação de serviços públicos, permitindo maior interação entre moradores e administração municipal.Na área de mobilidade, o sistema de bicicletas compartilhadas NitBike é apontado como uma das iniciativas de maior alcance. Desde sua implantação, o serviço registrou milhões de viagens realizadas pelos usuários e se tornou uma alternativa importante para deslocamentos urbanos. A rede de estações continua em expansão, ampliando o acesso ao transporte sustentável em diferentes regiões da cidade.

Inteligência artificial na administração pública

Outro destaque é a utilização crescente da inteligência artificial em setores da administração pública. Ferramentas tecnológicas passaram a ser empregadas para agilizar análises técnicas, pesquisas jurídicas e processamento de informações, contribuindo para tornar procedimentos internos mais rápidos e eficientes. Na área da saúde, recursos de inteligência artificial também auxiliam programas voltados à prevenção de complicações em pacientes com doenças crônicas.



A segurança pública é outro segmento que recebeu investimentos relevantes nos últimos anos. O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) opera um amplo sistema de monitoramento por câmeras e tecnologias inteligentes capazes de identificar veículos com registro de roubo, furto ou envolvimento em práticas criminosas. A estrutura é complementada por sistemas de detecção acústica de disparos, ampliando a capacidade de resposta das forças de segurança.



No combate à violência contra a mulher, o município também desenvolveu ferramentas específicas. Por meio de recursos digitais integrados ao sistema de monitoramento da cidade, vítimas em situação de risco podem solicitar auxílio rapidamente, permitindo o acionamento imediato das equipes responsáveis pelo atendimento.



As ações voltadas à sustentabilidade também pesaram positivamente na avaliação. Entre os projetos desenvolvidos estão iniciativas de recuperação ambiental, geração de energia limpa e ampliação da resiliência urbana. Nos últimos anos, a prefeitura destinou recursos significativos a obras de drenagem, contenção de encostas e prevenção de desastres naturais, buscando reduzir os impactos causados por eventos climáticos extremos.



Além dos avanços tecnológicos e estruturais, a participação popular tem sido apontada como um dos diferenciais do município. Plataformas digitais de interação entre governo e população permitiram ampliar a participação dos cidadãos na gestão pública e fortalecer os mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos serviços oferecidos.



Durante o evento em São Paulo, representantes da Prefeitura de Niterói participaram de debates e painéis sobre inovação, cidades conectadas e transformação digital. A delegação municipal também apresentou projetos desenvolvidos na cidade e promoveu a troca de experiências com gestores de diferentes regiões do país.



Com a conquista da segunda colocação nacional, Niterói reforça seu protagonismo no cenário brasileiro de cidades inteligentes e amplia o reconhecimento por iniciativas que combinam tecnologia, planejamento urbano, sustentabilidade e eficiência administrativa. O resultado evidencia uma estratégia de longo prazo voltada à modernização dos serviços públicos e à melhoria da qualidade de vida da população, consolidando o município como uma das principais referências do setor no país.