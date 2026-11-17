Niterói: idealizado e realizado pelo Instituto Casa da Utopia, o festival integra a programação daSemana Municipal da Cultura Negra do município - Divulgação/Ascom

Niterói: idealizado e realizado pelo Instituto Casa da Utopia, o festival integra a programação daSemana Municipal da Cultura Negra do municípioDivulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 20:13 | Atualizado 17/11/2026 21:03

Niterói será palco de uma grande celebração da cultura afro-brasileira no próximo dia 20 de novembro. O Caminho Niemeyer receberá mais uma edição do Festival Viva Zumbi , considerado um dos principais encontros dedicados à valorização da cultura negra no Estado do Rio de Janeiro. Com programação gratuita durante todo o dia, o evento reunirá apresentações musicais, atividades culturais, ações de empreendedorismo, rodas de conversa e manifestações tradicionais ligadas à ancestralidade negra.





A programação começa às 10h e integra as atividades da Semana Municipal da Cultura Negra de Niterói, período dedicado à promoção de reflexões sobre identidade, representatividade e reconhecimento das contribuições da população negra para a formação da sociedade brasileira.



Entre as atrações musicais confirmadas estão nomes conhecidos do cenário nacional, como Diogo Nogueira, além dos artistas 2ZDinizz, Marvvila e Lourena. Os shows prometem atrair milhares de pessoas ao espaço cultural localizado na região central da cidade, transformando o local em um grande ponto de encontro para celebração da diversidade e da riqueza cultural afro-brasileira.



Além do palco principal, o festival contará com apresentações distribuídas em outras áreas do evento. O palco que homenageia a cantora Elza Soares receberá artistas de diferentes estilos musicaais, ampliando as opções culturais para o público ao longo do dia.



Mais do que uma programação de entretenimento, o Viva Zumbi tem como objetivo estimular a valorização da herança africana presente na cultura brasileira. A proposta do festival é promover espaços de reflexão e de fortalecimento da identidade negra por meio da arte, da educação e do compartilhamento de experiências. LEIA MAIS: Cine-Favela leva protagonismo negro à Acadêmicos do Cubango A programação começa às 10h e integra as atividades da Semana Municipal da Cultura Negra de Niterói, período dedicado à promoção de reflexões sobre identidade, representatividade e reconhecimento das contribuições da população negra para a formação da sociedade brasileira.Entre as atrações musicais confirmadas estão nomes conhecidos do cenário nacional, como Diogo Nogueira, além dos artistas 2ZDinizz, Marvvila e Lourena. Os shows prometem atrair milhares de pessoas ao espaço cultural localizado na região central da cidade, transformando o local em um grande ponto de encontro para celebração da diversidade e da riqueza cultural afro-brasileira.Além do palco principal, o festival contará com apresentações distribuídas em outras áreas do evento. O palco que homenageia a cantora Elza Soares receberá artistas de diferentes estilos musicaais, ampliando as opções culturais para o público ao longo do dia.Mais do que uma programação de entretenimento, o Viva Zumbi tem como objetivo estimular a valorização da herança africana presente na cultura brasileira. A proposta do festival é promover espaços de reflexão e de fortalecimento da identidade negra por meio da arte, da educação e do compartilhamento de experiências.

Evento terá feira de empreendedoras negras

Entre os destaques da programação está a feira organizada pelo coletivo Pretas Baobab. O espaço reunirá empreendedoras negras que atuam em segmentos variados, como moda, artesanato, gastronomia, literatura, cosméticos e economia criativa. A iniciativa busca ampliar a visibilidade de negócios liderados por mulheres negras e fortalecer redes de geração de renda e autonomia financeira.



O público também poderá participar de oficinas temáticas e debates voltados para questões sociais, culturais e ambientais. As atividades abordarão temas relacionados ao legado africano, à literatura negra, aos movimentos sociais contemporâneos e à preservação ambiental, incentivando a troca de conhecimentos entre participantes, artistas e especialistas convidados.



Outra atração tradicional do festival será a realização de rodas de capoeira, manifestação cultural reconhecida como símbolo da resistência e da preservação das raízes afro-brasileiras. As apresentações devem reunir mestres, alunos e grupos convidados, proporcionando ao público contato direto com uma das expressões mais importantes da cultura nacional.



A gastronomia também terá espaço garantido na programação. Uma feijoada comunitária será servida ao longo do evento, reforçando o caráter de confraternização e encontro que marca as celebrações do Dia da Consciência Negra.



A data de 20 de novembro é dedicada em todo o país à memória de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência da população negra contra a escravidão. Nesse contexto, o festival busca destacar a importância da luta por igualdade racial, respeito e inclusão social, ao mesmo tempo em que celebra as contribuições culturais, artísticas e históricas da população negra para o Brasil.



Ao reunir música, empreendedorismo, arte, educação e tradição popular em um único espaço, o Viva Zumbi se consolida como uma das principais iniciativas culturais voltadas à promoção da consciência negra no estado. A expectativa dos organizadores é de que o evento atraia moradores de Niterói e visitantes de diferentes cidades da região, fortalecendo o intercâmbio cultural e ampliando o alcance das discussões sobre diversidade e valorização das raízes afro-brasileiras.

Para a deputada Verônica Lima, o festival também representa o direito da população negra ao lazer e à ocupação dos espaços públicos. “O Dia da Consciência Negra é um momento de lembrar nossa história e reafirmar a luta contra o racismo, mas também de celebrar a vida, nossa cultura, nossa música e tudo o que

produzimos. O Viva Zumbi chega à sua 17ª edição e é muito bonito ver esse encontro crescer, reunindo famílias, artistas, empreendedores e diferentes gerações. A população negra também tem direito ao lazer, à alegria e à ocupação dos espaços públicos. É um dia para celebrar nossas conquistas, fortalecer nossa identidade e, claro, sorrir e aproveitar essa grande festa”, afirma ela.

Serviço:

17ª edição do Festival Viva Zumbi



Data: 20 de novembro de 2026 (sexta-feira)



Horário: A partir das 10h



Local: Caminho Niemeyer, Centro de Niterói



Entrada: Gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos – Recomendada a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar)



Público: Evento sujeito à lotação

