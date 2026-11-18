Niterói: Gilberto Gil é a principal atração do show de aniversário da cidade, domingo, na Praia de Icaraí - Tatiana Valença/Ascom

Niterói: Gilberto Gil é a principal atração do show de aniversário da cidade, domingo, na Praia de IcaraíTatiana Valença/Ascom

Publicado 18/11/2026 07:10

A orla da Praia de Icaraí será transformada em um grande palco ao ar livre neste domingo, dia 22 de novembro, para celebrar o aniversário de 453 anos de Niterói . A Prefeitura preparou uma festa totalmente gratuita e aberta ao público, tendo como grande estrela da noite um dos maiores ícones da música popular brasileira: o cantor, compositor e multi-instrumentista Gilberto Gil. A programação festiva começa a partir das 16h, em estrutura montada na altura da Rua Otávio Carneiro, reunindo diversas gerações de artistas para homenagear a cidade.





A abertura dos trabalhos musicais ficará sob o comando da DJ Taia Pitaia, responsável por aquecer o público na areia e no calçadão logo no fim da tarde. Em seguida, sobe ao palco o projeto Niterói de Todos os Cantos, iniciativa que dá visibilidade e protagonismo aos talentos musicais do próprio município. Na sequência, a festa ganha um clima familiar e contemporâneo com a apresentação do trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil — filho e netos de Gilberto Gil —, que promete colocar a plateia para cantar sucessos como “Várias queixas”, “Bem me quer”, “Love love” e “Beijo na boca”, entre outras faixas que marcaram a trajetória recente do grupo.



Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o evento simboliza o reencontro da população com os espaços públicos da cidade por meio da arte e da identidade cultural. “Vamos celebrar os 453 anos de Niterói com uma grande homenagem a cidadania niteroiense, reunindo as famílias e valorizando a cultura em diferentes regiões da cidade. Preparamos uma programação gratuita, com artistas locais e nomes da música brasileira, para que a população possa aproveitar os espaços públicos e comemorar o orgulho de viver em Niterói”, afirmou o chefe do Executivo municipal. LEIA MAIS: Gilberto Gil comanda festa dos 453 anos de Niterói A abertura dos trabalhos musicais ficará sob o comando da DJ Taia Pitaia, responsável por aquecer o público na areia e no calçadão logo no fim da tarde. Em seguida, sobe ao palco o projeto Niterói de Todos os Cantos, iniciativa que dá visibilidade e protagonismo aos talentos musicais do próprio município. Na sequência, a festa ganha um clima familiar e contemporâneo com a apresentação do trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil — filho e netos de Gilberto Gil —, que promete colocar a plateia para cantar sucessos como “Várias queixas”, “Bem me quer”, “Love love” e “Beijo na boca”, entre outras faixas que marcaram a trajetória recente do grupo.Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o evento simboliza o reencontro da população com os espaços públicos da cidade por meio da arte e da identidade cultural. “Vamos celebrar os 453 anos de Niterói com uma grande homenagem a cidadania niteroiense, reunindo as famílias e valorizando a cultura em diferentes regiões da cidade. Preparamos uma programação gratuita, com artistas locais e nomes da música brasileira, para que a população possa aproveitar os espaços públicos e comemorar o orgulho de viver em Niterói”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Clássicos da MPB e encerramento em ritmo de carnaval

O momento mais aguardado da noite será o espetáculo de Gilberto Gil, que revisitará canções atemporais de sua discografia consagrada internacionalmente. O repertório preparado para o público niteroiense inclui hinos como “Realce”, “Tempo rei”, “Toda menina baiana” e “Aquele abraço”, celebrando décadas de contribuição fundamental à cultura nacional em um cenário emblemático às margens da Baía de Guanabara.



Para fechar a noite de aniversário em grande estilo e com a energia característica da cidade, o encerramento da programação ficará a cargo da bateria da Unidos do Viradouro, atual campeã do carnaval carioca. A escola de samba do Barreto levará o som de seus ritmistas para a Praia de Icaraí, coroando as comemorações pelos 453 anos de fundação do município em uma celebração marcada pela diversidade musical, pela ocupação democrática da orla e pelo orgulho local.