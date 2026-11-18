Niterói: Gilberto Gil é a principal atração do show de aniversário da cidade, domingo, na Praia de IcaraíTatiana Valença/Ascom
A abertura dos trabalhos musicais ficará sob o comando da DJ Taia Pitaia, responsável por aquecer o público na areia e no calçadão logo no fim da tarde. Em seguida, sobe ao palco o projeto Niterói de Todos os Cantos, iniciativa que dá visibilidade e protagonismo aos talentos musicais do próprio município. Na sequência, a festa ganha um clima familiar e contemporâneo com a apresentação do trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil — filho e netos de Gilberto Gil —, que promete colocar a plateia para cantar sucessos como “Várias queixas”, “Bem me quer”, “Love love” e “Beijo na boca”, entre outras faixas que marcaram a trajetória recente do grupo.
Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o evento simboliza o reencontro da população com os espaços públicos da cidade por meio da arte e da identidade cultural. “Vamos celebrar os 453 anos de Niterói com uma grande homenagem a cidadania niteroiense, reunindo as famílias e valorizando a cultura em diferentes regiões da cidade. Preparamos uma programação gratuita, com artistas locais e nomes da música brasileira, para que a população possa aproveitar os espaços públicos e comemorar o orgulho de viver em Niterói”, afirmou o chefe do Executivo municipal.
Clássicos da MPB e encerramento em ritmo de carnaval
Para fechar a noite de aniversário em grande estilo e com a energia característica da cidade, o encerramento da programação ficará a cargo da bateria da Unidos do Viradouro, atual campeã do carnaval carioca. A escola de samba do Barreto levará o som de seus ritmistas para a Praia de Icaraí, coroando as comemorações pelos 453 anos de fundação do município em uma celebração marcada pela diversidade musical, pela ocupação democrática da orla e pelo orgulho local.
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