Niterói: Reserva Cultural segue sendo espaço de qualidade para a exibição de filmes no município - Divulgação/Ascom

Niterói: Reserva Cultural segue sendo espaço de qualidade para a exibição de filmes no municípioDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 09:30

Às vésperas de completar 453 anos de fundação, celebrados no próximo domingo, dia 22 de novembro, Niterói tem no Reserva Cultural um de seus principais cartões-postais artísticos e arquitetônicos. Presente há exata uma década no cotidiano do município, o complexo consolidou uma proposta que ultrapassa a simples exibição de filmes, aproximando os moradores de experiências múltiplas de arte e convivência. Instalado em um edifício emblemático assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer — cujas linhas sinuosas fazem alusão a uma bobina de filme de 35 milímetros —, o espaço transformou-se em referência obrigatória para cinéfilos, turistas e frequentadores da região.

A inauguração do empreendimento representou um divisor de águas para a cena artística niteroiense, descentralizando uma oferta cinematográfica que, até então, permanecia majoritariamente restrita à capital fluminense. Com a chegada do complexo, os espectadores locais passaram a ter acesso regular e facilitado a produções nacionais, obras latino-americanas, títulos europeus e longas-metragens do circuito independente, ampliando o repertório cultural da cidade.



De forma pioneira e ousada, o Reserva implementou o conceito de complexo cultural integrado em um momento historicamente desafiador para os cinemas de rua no Brasil. Ao longo de seus dez anos de atuação, o espaço recebeu personalidades consagradas da sétima arte mundial, entre as quais se destacam a atriz francesa Juliette Binoche, os cineastas brasileiros Walter Salles e Kleber Mendonça Filho, o delegado-geral do Festival de Cannes, Thierry Frémaux, e o diretor iraniano Asghar Farhadi, vencedor de duas estatuetas do Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

Gastronomia, resistência cultural e promoções de aniversário

A curadoria das salas privilegia o cinema de autor, sessões especiais de pré-estreia e grandes mostras temáticas, como o tradicional Festival de Cinema Europeu Imovision, abrindo janela para obras relevantes que raramente alcançam o circuito exibidor estritamente comercial. Essa atuação firme posiciona o complexo como um símbolo de resistência em defesa da sala de cinema tradicional e da fruição coletiva, mesmo diante das profundas transformações impostas pelas plataformas digitais ao consumo audiovisual contemporâneo.



O vínculo afetivo com Niterói também se fortalece pela integração harmoniosa entre arte, culinária e lazer. Reunindo restaurante, pizzaria, hamburgueria, cafeteria e galeria de arte em um mesmo endereço às margens da Baía de Guanabara, o local firmou-se como ponto de encontro e memória coletiva da população.



Para marcar oficialmente o aniversário de 453 anos de Niterói neste domingo (22), o Reserva Cultural preparou duas iniciativas especiais voltadas aos visitantes. Na primeira delas, o espectador que apresentar o bilhete de cinema referente a qualquer sessão exibida na data garantirá automaticamente 10% de desconto em todas as operações gastronômicas do complexo. Paralelamente, o Desafio do Check-in convidará o público a registrar uma fotografia no espaço e publicá-la nas redes sociais marcando o perfil oficial do Reserva; a imagem que obtiver o maior número de votos premiará seu autor com um pacote de dez ingressos para futuras sessões de cinema.