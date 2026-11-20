Niterói: realização do simpósio acompanha uma tendência global de incorporação dessa pauta nos currículos universitários e protocolos institucionais de saúde - Reprodução/Internet

Niterói: realização do simpósio acompanha uma tendência global de incorporação dessa pauta nos currículos universitários e protocolos institucionais de saúdeReprodução/Internet

Publicado 20/11/2026 09:50

A interface entre conhecimento científico, práticas clínicas e a dimensão espiritual do ser humano estará no centro dos debates do II Simpósio do Grupo de Trabalho de Espiritualidade e Medicina do CREMERJ-UFF, agendado para o dia 27 de novembro, das 16h às 20h.

O evento ocorrerá no Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) , localizado no 2º andar da unidade na Rua Ataíde Parreira, nº 100, no bairro de Fátima, em Niterói. Voltado a médicos, docentes, pesquisadores, universitários e membros da comunidade interessados na temática, o encontro busca refletir sobre como acolher a espiritualidade no cotidiano da assistência hospitalar e ambulatorial.





Sob o tema central “Medicina, Espiritualidade e Ciência: A Construção do Cuidado Integrativo do Século XXI”, o seminário nasce de uma iniciativa conjunta dos médicos integrantes do grupo de trabalho especializado do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). A organização executiva fica a cargo do Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade (NESME) e da Liga Acadêmica de Saúde, Medicina e Espiritualidade (LIASME), ambos vinculados à própria Faculdade de Medicina da UFF. A participação é totalmente gratuita, e os interessados já podem consultar o cronograma completo e efetuar suas inscrições pela plataforma online Even3 (even3.com.br/ii-simposio-do-grupo-de-trabalho-de-espiritualidade-e-medicina-do-cremerj-uff-806987).



A grade científica foi estruturada para enfrentar temas contemporâneos e desafiadores na rotina médica, incluindo abordagens sobre espiritualidade na infância e na adolescência, análise de experiências anômalas observadas no ambiente clínico e estudos de casos envolvendo remissões e curas aparentemente espontâneas. O propósito é fomentar o intercâmbio interdisciplinar entre diversas áreas do saber, valorizando o rigor acadêmico, a escuta qualificada e a humanização no vínculo estabelecido entre equipes de saúde e pacientes. LEIA MAIS: Evento de Jornalismo da UFF abre programação de Encontro Nacional Sob o tema central “Medicina, Espiritualidade e Ciência: A Construção do Cuidado Integrativo do Século XXI”, o seminário nasce de uma iniciativa conjunta dos médicos integrantes do grupo de trabalho especializado do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). A organização executiva fica a cargo do Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade (NESME) e da Liga Acadêmica de Saúde, Medicina e Espiritualidade (LIASME), ambos vinculados à própria Faculdade de Medicina da UFF. A participação é totalmente gratuita, e os interessados já podem consultar o cronograma completo e efetuar suas inscrições pela plataforma online Even3 (even3.com.br/ii-simposio-do-grupo-de-trabalho-de-espiritualidade-e-medicina-do-cremerj-uff-806987).A grade científica foi estruturada para enfrentar temas contemporâneos e desafiadores na rotina médica, incluindo abordagens sobre espiritualidade na infância e na adolescência, análise de experiências anômalas observadas no ambiente clínico e estudos de casos envolvendo remissões e curas aparentemente espontâneas. O propósito é fomentar o intercâmbio interdisciplinar entre diversas áreas do saber, valorizando o rigor acadêmico, a escuta qualificada e a humanização no vínculo estabelecido entre equipes de saúde e pacientes.

Avanço acadêmico e formação humanizada na universidade

A realização do simpósio acompanha uma tendência global de incorporação dessa pauta nos currículos universitários e protocolos institucionais de saúde. Pesquisadores apontam que o sistema de crenças, os valores pessoais e as vivências espirituais exercem influência direta na forma como cada indivíduo enfrenta enfermidades graves e processos de recuperação, exigindo um olhar assistencial que supere o modelo estritamente biológico.



Na UFF, essa vanguarda acadêmica é liderada pelo NESME, projeto de extensão universitária dedicado a articular ciência, humanização e espiritualidade na formação de futuros profissionais de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. Coordenado pelo médico urologista José Genilson Alves Ribeiro, o núcleo alcançou um marco histórico em 2017 ao instituir uma disciplina optativa específica sobre espiritualidade na graduação em Medicina da instituição — iniciativa que rapidamente atraiu estudantes de outros cursos da área biomédica e social.



Ao defender uma abordagem integral do paciente, reconhecendo suas emoções, valores e subjetividades como partes indissociáveis do processo terapêutico, o II Simpósio do CREMERJ-UFF consolida-se como um espaço estratégico de diálogo entre academia, ciência e sociedade em prol de uma medicina cada vez mais acolhedora e resolutiva.