Niterói: realização do simpósio acompanha uma tendência global de incorporação dessa pauta nos currículos universitários e protocolos institucionais de saúdeReprodução/Internet
Sob o tema central “Medicina, Espiritualidade e Ciência: A Construção do Cuidado Integrativo do Século XXI”, o seminário nasce de uma iniciativa conjunta dos médicos integrantes do grupo de trabalho especializado do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). A organização executiva fica a cargo do Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade (NESME) e da Liga Acadêmica de Saúde, Medicina e Espiritualidade (LIASME), ambos vinculados à própria Faculdade de Medicina da UFF. A participação é totalmente gratuita, e os interessados já podem consultar o cronograma completo e efetuar suas inscrições pela plataforma online Even3 (even3.com.br/ii-simposio-do-grupo-de-trabalho-de-espiritualidade-e-medicina-do-cremerj-uff-806987).
A grade científica foi estruturada para enfrentar temas contemporâneos e desafiadores na rotina médica, incluindo abordagens sobre espiritualidade na infância e na adolescência, análise de experiências anômalas observadas no ambiente clínico e estudos de casos envolvendo remissões e curas aparentemente espontâneas. O propósito é fomentar o intercâmbio interdisciplinar entre diversas áreas do saber, valorizando o rigor acadêmico, a escuta qualificada e a humanização no vínculo estabelecido entre equipes de saúde e pacientes.
Avanço acadêmico e formação humanizada na universidade
Na UFF, essa vanguarda acadêmica é liderada pelo NESME, projeto de extensão universitária dedicado a articular ciência, humanização e espiritualidade na formação de futuros profissionais de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. Coordenado pelo médico urologista José Genilson Alves Ribeiro, o núcleo alcançou um marco histórico em 2017 ao instituir uma disciplina optativa específica sobre espiritualidade na graduação em Medicina da instituição — iniciativa que rapidamente atraiu estudantes de outros cursos da área biomédica e social.
Ao defender uma abordagem integral do paciente, reconhecendo suas emoções, valores e subjetividades como partes indissociáveis do processo terapêutico, o II Simpósio do CREMERJ-UFF consolida-se como um espaço estratégico de diálogo entre academia, ciência e sociedade em prol de uma medicina cada vez mais acolhedora e resolutiva.
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